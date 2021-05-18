Всё о Леувардене

Полезная информация о Леувардене

Что нужно знать о Леувардене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Леувардене
20:2542
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаЛеуварден
По-английскиLeeuwarden
Столица регионаЛеуварден является столицей региона
Население города91 424 чел.
АэропортЛеуварден LWR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Amsterdam

Где находится Леуварден на карте