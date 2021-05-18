Полезная информация о Леувардене
Что нужно знать о Леувардене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Леувардене
20:2542
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Леуварден
|По-английски
|Leeuwarden
|Столица региона
|Леуварден является столицей региона
|Население города
|91 424 чел.
|Аэропорт
|Леуварден LWR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam