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Полезная информация о Нидерландах

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Флаг Нидерланд
Флаг Нидерланд
НазваниеНидерланды
Эмодзи флаг🇳🇱
Полное названиеКоролевство Нидерландов
По-английскиNetherlands
СтолицаАмстердам
ГородаСписок городов
ВалютаЕвро
Площадь41 526 км²
Население16 979 120 чел.
Телефонный код+31
Код ISONL
Основной домен.NL
Соседние страны🇧🇪 Бельгия🇩🇪 Германия

Где находятся Нидерланды на карте

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Нидерланды

Популярные экскурсии в Нидерландах

Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
5
35 отзывов
31
за чел.
Если вы только приехали в Амстердам или хотите узнать город получше, эта экскурсия подойдёт идеально. Мы пройдём авторским маршрутом, исследуем самые ...
Амстердам
Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка.
Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка.
250
за чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Гааге.
Гаага
"Голландия для своих": Хертогенбос. Прогулка с монстрами и химерами
"Голландия для своих": Хертогенбос. Прогулка с монстрами и химерами
182
за чел.
Хертогенбос
Голландия для своих. Харлем
Голландия для своих. Харлем
182
за чел.
Харлем
Делфт. Шкатулка с секретом
Делфт. Шкатулка с секретом
5
3 отзыва
182
за чел.
Делфт
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