Полезная информация о Нидерландах
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Флаг Нидерланд
|Название
|Нидерланды
|Эмодзи флаг
|🇳🇱
|Полное название
|Королевство Нидерландов
|По-английски
|Netherlands
|Столица
|Амстердам
|Города
|Список городов
|Валюта
|Евро
|Площадь
|41 526 км²
|Население
|16 979 120 чел.
|Телефонный код
|+31
|Код ISO
|NL
|Основной домен
|.NL
|Соседние страны
|🇧🇪 Бельгия🇩🇪 Германия
Где находятся Нидерланды на карте
Нидерланды
Популярные экскурсии в Нидерландах
5
35 отзывов
€
31
за чел.
Если вы только приехали в Амстердам или хотите узнать город получше, эта экскурсия подойдёт идеально. Мы пройдём авторским маршрутом, исследуем самые ...
€
250
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Индивидуальная автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Гааге.
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182
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3 отзыва
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182
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