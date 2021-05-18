Полезная информация о Сокото

Что нужно знать о Сокото: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сокото
19:2722
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаСокото
По-английскиSokoto
Столица регионаСокото является столицей региона
Население города563 861 чел.
АэропортСокото SKO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота296 м. от уровня моря

Где находится Сокото на карте