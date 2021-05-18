Полезная информация о Сокото
Что нужно знать о Сокото: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сокото
19:2722
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Сокото
|По-английски
|Sokoto
|Столица региона
|Сокото является столицей региона
|Население города
|563 861 чел.
|Аэропорт
|Сокото SKO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|296 м. от уровня моря