Полезная информация о Нигерии
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Флаг Нигерии
|Название
|Нигерия
|Эмодзи флаг
|🇳🇬
|Полное название
|Федеративная Республика Нигерия
|По-английски
|Nigeria
|Столица
|Абуджа
|Города
|Список городов
|Валюта
|Нигерийская наира
|Площадь
|923 768 км²
|Население
|186 988 000 чел.
|Телефонный код
|+234
|Код ISO
|NG
|Основной домен
|.NG
|Соседние страны
|🇧🇯 Бенин🇨🇲 Камерун🇳🇪 Нигер🇹🇩 Чад
Где находится Нигерия на карте
Нигерия