Всё о Нигерии

Полезная информация о Нигерии

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Флаг Нигерии
Флаг Нигерии
НазваниеНигерия
Эмодзи флаг🇳🇬
Полное названиеФедеративная Республика Нигерия
По-английскиNigeria
СтолицаАбуджа
ГородаСписок городов
ВалютаНигерийская наира
Площадь923 768 км²
Население186 988 000 чел.
Телефонный код+234
Код ISONG
Основной домен.NG
Соседние страны🇧🇯 Бенин🇨🇲 Камерун🇳🇪 Нигер🇹🇩 Чад

Где находится Нигерия на карте

Нигерия фото страны
Нигерия

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