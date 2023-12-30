Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов

Увидеть пещеру со светлячками, совершить круиз по фьордам и посмотреть на морских обитателей

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Едем туда, где хозяйничает природа и где есть всё — от гейзеров и вулканов до ледников и пляжей. В наше путешествие мы включили самые впечатляющие локации.

Вас ждут пещеры, светящиеся от тысяч светлячков, треккинги по невероятно живописным национальным паркам и круизы по фьордам, наблюдение за самыми маленькими в мире пингвинами, дельфинами и китами.

Мы посетим знаменитую деревню Хоббитон — место съёмок «Властелина колец» — и побываем на плантациях киви.

Посмотрим на идеально ровные валуны, о происхождении которых слагают легенды, и познакомимся с Веллингтоном, Оклендом, Квинстауном и другими городами.
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Новая Зеландия: невероятная природа, хоббиты и контрасты городов
Ближайшие даты:
30
дек
10
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Для туристической поездки в Новую Зеландию нужна гостевая виза (Visitor Visa). Чтобы её оформить, вам понадобятся следующие документы:
заполненная анкета;
2 фотографии (3,5×4,5; цветные на белом фоне);
действующий загранпаспорт (срок действия — не менее 3 месяцев после даты выезда из Новой Зеландии);
копии всех страниц загранпаспорта с отметками (штампы, визы и т. д.);
старый загранпаспорт и копии всех страниц с отметками;
копия российского паспорта (главная страница + страница с пропиской);
справка из банка о состоянии счёта (на английском языке);
справка с работы (на английском языке) или копия Пенсионного удостоверения (требуется перевод на английский язык);
брони билетов;
маршрут и брони отелей (мы вышлем их вам после получения предоплаты по договору).
Дополнительные документы (при необходимости): документы о владении авто, квартирой и проч., свидетельство о браке (требуется перевод на английский язык), свидетельство о рождении и проч.
Получить новозеландскую визу несложно! Главное соблюдать все правила оформления. С 2018 года появилась возможность получать визу онлайн. Она делается проще и быстрее, чем бумажный вариант.

Карты российских банков в Новой Зеландии не принимают. Оплачивать покупки можно наличными и картами зарубежных банков.

Во время экскурсий и при переездах мы используем радионаушники, чтобы вы могли спокойно гулять, наслаждаясь природой, и при этом слушать гида.

В путешествие можно поехать с чемоданом, однако для прогулок вам пригодится небольшой рюкзачок на 10–40 л для самого необходимого: воды, документов, фотоаппарата и накидки от дождя.

Программа тура по дням

1 день

Отдых на пляже, знакомство с достопримечательностями Окленда

Встречаемся и отправляемся на побережье Тасманова моря, на пляж с необычным чёрным песком. Вы искупаетесь, отдохнёте после перелёта и сможете окунуться в атмосферу отпуска. Насладившись и полюбовавшись синевой моря, поедем в Окленд — крупнейший город в Новой Зеландии в окружении двух крупных чистейших заливов со множеством пляжей. По прибытии познакомимся с его основными достопримечательностями. Вы посмотрите на потухший вулкан Маунт-Иден, самую высокую точку на Оклендском перешейке, и отдохнёте на городском пляже Мишн-Бей. Желающие смогут взять напрокат снаряжение и попробовать себя в дайвинге и сёрфинге или порыбачить.

Вечером разместимся в отеле.

Отдых на пляже, знакомство с достопримечательностями ОклендаОтдых на пляже, знакомство с достопримечательностями ОклендаОтдых на пляже, знакомство с достопримечательностями Окленда
2 день

Пещера Вайтомо, город Роторуа, парк Те Пуйя

Утром вас ждёт настоящее чудо — едем в пещеру Вайтомо, где живут тысячи светлячков-эндемиков, которые своим светом создают фантастическую картину, похожую на мерцающее синими огоньками звёздное небо.

Затем отправляемся в небольшой, но очень живописный городок Роторуа, расположенный среди озёр, гейзеров и минеральных источников. После размещения в отеле прогуляемся и познакомимся с городом.

Во второй половине дня побываем в парке Те Пуйя. Заглянем в институт искусств и ремёсел, посетим традиционную маорийскую деревню, посмотрим шоу маори и поужинаем. И конечно, увидим самый большой гейзер в южном полушарии с пузырящимися грязевыми котлами.

Пещера Вайтомо, город Роторуа, парк Те ПуйяПещера Вайтомо, город Роторуа, парк Те ПуйяПещера Вайтомо, город Роторуа, парк Те Пуйя
3 день

Деревня Хоббитон, посещение киви-фермы

Позавтракав, едем в известную на весь мир деревню Хоббитон. Раньше здесь была обычная ферма, но потом её перестроили для съёмок фильма «Властелин колец» и не стали демонтировать. Теперь тут можно увидеть более 40 хоббитских домов с круглыми дверьми, мельницу, арочный мост, паб «Зелёный дракон» и побродить по извилистым улочкам.

После посетим прибрежный город Тауранга, в окрестностях которого функционирует множество ферм по выращиванию киви. Заглянем в одну из них, самую крупную в этом районе. Вы посмотрите, как растёт эта ягода, и попробуете сочные плоды. Вечером вернёмся в Роторуа.

Деревня Хоббитон, посещение киви-фермыДеревня Хоббитон, посещение киви-фермыДеревня Хоббитон, посещение киви-фермы
4 день

Поход по парку «Тонгариро», переезд в Веллингтон

Сегодня совершим треккинг по национальному парку «Тонгариро» — одному из старейших заповедников мира, открытому ещё в 19-м веке. Будем идти по направлению к водопаду Таранаки и любоваться завораживающими видами: здесь и густые тропические леса, и изогнутые деревья, покрытые мхом и лишайником, и каменистые участки, плавные линии холмов и невероятный простор. Кстати, некоторые сцены «Властелина колец» были сняты и тут. Всего пройдём 6 км. При желании вы можете самостоятельно прогуляться по одному из более коротких маршрутов или заглянуть в информационный центр.

После переедем в столицу Новой Зеландии — Веллингтон. Разместимся в гостинице и отдохнём.

Поход по парку «Тонгариро», переезд в ВеллингтонПоход по парку «Тонгариро», переезд в ВеллингтонПоход по парку «Тонгариро», переезд в Веллингтон
5 день

Прогулка по Веллингтону, свободное время

После завтрака прогуляемся по городу контрастов с богатой культурной жизнью и необычной архитектурой. Вы узнаете о симфоническом оркестре, королевском балете, оперных театрах и разнообразных музеях. А ещё в столице можно отведать блюда из кухни практически любой страны мира!

После экскурсии у вас будет свободное время. Рекомендуем посетить национальный музей «Те Папа», Веллингтонские сады или студию «Weta» (за доп. плату).

Прогулка по Веллингтону, свободное времяПрогулка по Веллингтону, свободное времяПрогулка по Веллингтону, свободное время
6 день

Круиз по проливу Кука, фьорды Марлборо, город Кайкора

С утра нам предстоит переезд на Южный остров. На пароме мы пересечём пролив Кука (время в пути — около 3 часов). Вы насладитесь невероятными пейзажами и посмотрите издалека на Марлборо — самый северный регион Новой Зеландии. Полюбуемся отрогами и зелёными склонами, часть пути пройдём по Марлборо Саундс — знаменитым фьордам, бывшим в древности долинами рек, которые постепенно заполнились водами Тихого океана и густыми лесами по берегам.

После водного путешествия доберёмся до небольшого города Кайкора: разместимся в мотеле и отдохнём.

Круиз по проливу Кука, фьорды Марлборо, город КайкораКруиз по проливу Кука, фьорды Марлборо, город КайкораКруиз по проливу Кука, фьорды Марлборо, город Кайкора
7 день

Плавание с дельфинами или наблюдение за китами, переезд в Крайстчерч

Сегодня у вас будет выбор, как провести утро: или на комфортном судне отправиться в круиз, чтобы понаблюдать за гигантскими китами, или поплавать в океане вместе с тёмными дельфинами — обитающим здесь видом. Прибрежный городок Кайкора имеет уникальную экосистему, благодаря которой китов и дельфинов тут можно встретить часто. Кроме того, можно отведать редкие морепродукты.

Затем переедем в уютный город Крайстчерч.

Плавание с дельфинами или наблюдение за китами, переезд в КрайстчерчПлавание с дельфинами или наблюдение за китами, переезд в КрайстчерчПлавание с дельфинами или наблюдение за китами, переезд в Крайстчерч
8 день

Озеро Текапо

Позавтракав, доедем до городка Текапо, рядом с которым расположено одноимённое бирюзовое озеро, знаменитое тем, что его берега с ноября по декабрь усеяны разноцветными люпинами. Вы насладитесь незабываемыми живописными пейзажами. Здесь же останемся на ночь — желающие смогут посетить ночную экскурсию в астрономической обсерватории Маунт Джон (за доплату).

Озеро ТекапоОзеро ТекапоОзеро Текапо
9 день

Прогулки по парку «Маунт-Кук», наблюдение за пингвинами в городе Оамару

В первой половине дня вас ждут треккинги по национальному парку «Маунт-Кук». Здесь находятся более 30 ледников, к которым ведут многочисленные тропы — вы сможете выбрать любую. Треки промаркированы и хорошо оборудованы — заблудиться не получится. Также будет возможность вместо прогулки посетить экскурсию по озеру Тасмана, в котором плавают огромные айсберги (за доплату, сообщать при бронировании тура).

Затем переедем в городок Оамару, где понаблюдаем за самыми маленькими в мире голубыми пингвинами.

Прогулки по парку «Маунт-Кук», наблюдение за пингвинами в городе ОамаруПрогулки по парку «Маунт-Кук», наблюдение за пингвинами в городе ОамаруПрогулки по парку «Маунт-Кук», наблюдение за пингвинами в городе Оамару
10 день

Пляж Коекохе, переезд в город Данидин, морская прогулка

Утром отправимся в город Данидин, заехав по пути на пляж Коекохе, где находятся мистические валуны Моераки идеальной круглой формы. Споры об их происхождении ведутся до сих пор: кто-то считает их «приветом» внеземных цивилизаций, кто-то — окаменевшими яйцами динозавров, местные — бывшими корзинами для ловли рыбы. Учёные же определили, что валуны состоят из грязи, мелкого ила и глины.

По приезде в Данидин разместимся в отеле и прокатимся по морю — осмотрим полуостров с воды.

Пляж Коекохе, переезд в город Данидин, морская прогулкаПляж Коекохе, переезд в город Данидин, морская прогулкаПляж Коекохе, переезд в город Данидин, морская прогулка
11 день

Экскурсия по Данидину

Сегодня вас ждёт знакомство с городом. Полюбуемся архитектурой — во многих местных строениях ярко выражен викторианский стиль — и прогуляемся в окружении зелени городского сада. Пройдёмся и по Болдуин-стрит — улице с самым крутым уклоном в мире.

Экскурсия по ДанидинуЭкскурсия по ДанидинуЭкскурсия по Данидину
12 день

Свободное время в городе Те-Анау

В этот день побываем в Те-Анау на берегу крупнейшего озера Южного острова. Здесь у вас будет свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять и насладиться видами гор и холмов, окружающих водоём, посетить живописные фьорды в западной части города.

Свободное время в городе Те-АнауСвободное время в городе Те-АнауСвободное время в городе Те-Анау
13 день

Круиз по фьордам Милфорд Саунд, вечер в Квинстауне

Отправляемся в круиз по знаменитым новозеландским фьордам. Увидим и самые грандиозные из них — фьорды Милфорд. Вы полюбуетесь их крутыми горами и живописными водопадами. К вечеру приедем в Квинстаун.

Круиз по фьордам Милфорд Саунд, вечер в КвинстаунеКруиз по фьордам Милфорд Саунд, вечер в КвинстаунеКруиз по фьордам Милфорд Саунд, вечер в Квинстауне
14 день

Прогулка по Квинстауну

С 10:00 до 13:00 вас ждёт автоэкскурсия по Квинстауну, окружённому живописными Южными Альпами. После гид попрощается с вами, и у вас останется время для самостоятельных прогулок и отдыха. Этот город известен как центр экстрима. Здесь можно полетать на парапланах, прокатиться верхом, отправиться на рафтинг и многое другое. В зимнее время здесь также можно покататься на горных лыжах.

Прогулка по КвинстаунуПрогулка по КвинстаунуПрогулка по Квинстауну
15 день

Отъезд

Выселение из отеля — до 10:00. Затем — самостоятельный переезд в аэропорт. Обычно прямые рейсы из Квинстауна стоят дороже, чем из других городов. Поэтому мы советуем строить обратный маршрут следующим образом: из Квинстауна можно добраться на самолёте до Окленда (или Крайстчёрча), а из Окленда (или Крайстчёрча) уже в Москву или другой город.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Окленд, аэропорт, 10:00 (по местному времени). Если вы летите из Москвы, рекомендуем приобретать билеты с прибытием до 09:00
Завершение: Квинстаун, отель, до 10:00. Далее - самостоятельный переезд в аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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