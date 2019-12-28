Все экскурсии в Окленде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Окленде – доступно 42 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $43. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Окленде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Новой Зеландии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
8ч
$880
за 1-3 чел.
Экскурсия в деревню Хоббитов
Индивидулаьная автомобильная экскурсия в деревню Хоббитов
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
€600
за 1-5 чел.
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Посетить древние пещеры, поразиться их обитателям и побывать в местах съемок легендарных фильмов
Индивидуальная экскурсия
6ч
€300
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Окленд!
Автомобильное путешествие по главным достопримечательностям «города на спящих вулканах»
14д
$2 139
за 1 чел.
3ч
$375
за 1 чел.
8ч
$589
за 1 чел.
2ч
$139
за 1 чел.
8ч
$321
за 1 чел.
1ч
$118
за 1 чел.
2ч
$171
за 1 чел.
1ч
$64
за 1 чел.
1ч
$91
за 1 чел.
1ч
$43
за 1 чел.
1ч
$43
за 1 чел.
8ч
$589
за 1 чел.
6ч
$589
за 1 чел.
2ч
$475
за 1 чел.
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Окленда»
- Отзыв на: Добро пожаловать в Окленд!ЮЮрий28 декабря 2019Все очень понравилось