Все экскурсии в Окленде

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Окленде – доступно 42 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $43. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Окленде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Новой Зеландии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Экскурсия в деревню Хоббитов
Индивидуальная экскурсия
$880
за 1-3 чел.
Экскурсия в деревню Хоббитов
Индивидулаьная автомобильная экскурсия в деревню Хоббитов
по договоренности
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15.02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
14д
$11 769
за 1 чел.
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15.02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Индивидуальная экскурсия
10ч
600
за 1-5 чел.
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Посетить древние пещеры, поразиться их обитателям и побывать в местах съемок легендарных фильмов
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
$589
за 1 чел.
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
Добро пожаловать в Окленд!
Индивидуальная экскурсия
5
1
300
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Окленд!
Автомобильное путешествие по главным достопримечательностям «города на спящих вулканах»
Тур на 14 дней по всей Новой Зеландии
14д
$2 139
за 1 чел.
Тур на 14 дней по всей Новой Зеландии
Экскурсия в Муривэй. Окленд
$375
за 1 чел.
Экскурсия в Муривэй. Окленд
31. Экскурсия в пещеры Вайтомо. Из Роторуа, Тауранга, Окленд
$589
за 1 чел.
31. Экскурсия в пещеры Вайтомо. Из Роторуа, Тауранга, Окленд
29. Экскурсия в подводный мир антарктического центра Келли Тэрлтон. Окленд
$225
за 1 чел.
29. Экскурсия в подводный мир антарктического центра Келли Тэрлтон. Окленд
26. Экскурсия в Конвал парк. Окланд
$139
за 1 чел.
26. Экскурсия в Конвал парк. Окланд
23. Охота в окрестностях города Роторуа
$321
за 1 чел.
23. Охота в окрестностях города Роторуа
25. Экскурсия в центральный парк - Домаин. Окленд
$118
за 1 чел.
25. Экскурсия в центральный парк - Домаин. Окленд
20. Экскурсия на плантацию Киви. Тауранга, Роторуа
$171
за 1 чел.
20. Экскурсия на плантацию Киви. Тауранга, Роторуа
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа
$64
за 1 чел.
13. Посещение Полинезийских спа. Роторуа
10. Экскурсия в Скайлаин. Роторуа
$91
за 1 чел.
10. Экскурсия в Скайлаин. Роторуа
9. Экскурсия на Голубое и Зеленое озера, посещение озера Таравера. Роторуа
$43
за 1 чел.
9. Экскурсия на Голубое и Зеленое озера, посещение озера Таравера. Роторуа
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа
$43
за 1 чел.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа
7. Экскурсия в Говермэн Гарден. Роторуа
$43
за 1 чел.
7. Экскурсия в Говермэн Гарден. Роторуа
6. Экскурсия в парк Красный Лес. Роторуа
$43
за 1 чел.
6. Экскурсия в парк Красный Лес. Роторуа
Экскурсии из порта Тауранга в Долину Гейзеров Роторуа
$589
за 1 чел.
Экскурсии из порта Тауранга в Долину Гейзеров Роторуа
4. Экскурсия к водопаду Хука и посещение креветочной фермы Хука Провн Парк. Таупо
$589
за 1 чел.
4. Экскурсия к водопаду Хука и посещение креветочной фермы Хука Провн Парк. Таупо
Экскурсии в г. Веллингтон (из порта Веллингтон)
$589
за 1 чел.
Экскурсии в г. Веллингтон (из порта Веллингтон)
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia) . Роторуа
$475
за 1 чел.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia) . Роторуа
По договоренности
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа
$407
за 1 чел.
Новый год на диком вулканическом пляже в Новой Зеландии. Роторуа

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