Как добраться до Пиктона на самолёте

В Пиктоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Picton Aerodrome» вам не избежать

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Коромико PCN Picton Aerodrome

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