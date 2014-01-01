Полезная информация о Новой Зеландии
Что нужно знать о Новой Зеландии: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 48 экскурсий
Флаг Новой Зеландии
|Название
|Новая Зеландия
|По-английски
|New Zealand
|Столица
|Веллингтон
|Города
|Список городов
|Валюта
|Новозеландский доллар
|Площадь
|268 680 км²
|Население
|4 722 321 чел.
|Телефонный код
|+64
|Код ISO
|NZ
|Основной домен
|.NZ
Где находится Новая Зеландия на карте
Новая Зеландия
Популярные экскурсии в Новой Зеландии
$
880
за чел.
Индивидулаьная автомобильная экскурсия в деревню Хоббитов. Из Роторуа и порта Тауранга.
$
500
за чел.
Вы отправитесь исследовать удивительный мир архитектуры, природы, красоты и свободы. Экскурсия из двух частей: осмотр достопримечательностей Данидина ...
$
600
за чел.
Пляж Коекохе и каменные шары, заповедник, где живут желтоглазые пингвины и эклектичная архитектура Данидина за один день на автомобиле. Вы увидите гео...