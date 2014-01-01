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Полезная информация о Новой Зеландии

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Флаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии
НазваниеНовая Зеландия
По-английскиNew Zealand
СтолицаВеллингтон
ГородаСписок городов
ВалютаНовозеландский доллар
Площадь268 680 км²
Население4 722 321 чел.
Телефонный код+64
Код ISONZ
Основной домен.NZ

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Новая Зеландия

Популярные экскурсии в Новой Зеландии

Экскурсия в деревню Хоббитов.
Экскурсия в деревню Хоббитов.
$
880
за чел.
Индивидулаьная автомобильная экскурсия в деревню Хоббитов. Из Роторуа и порта Тауранга.
Окленд
Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго
Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго
$
500
за чел.
Вы отправитесь исследовать удивительный мир архитектуры, природы, красоты и свободы. Экскурсия из двух частей: осмотр достопримечательностей Данидина ...
Данидин
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
Обзорная экскурсия по Окленду и окрестностям
$
461
за чел.
Тауранга
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
$
11769
за чел.
Окленд
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин
$
600
за чел.
Пляж Коекохе и каменные шары, заповедник, где живут желтоглазые пингвины и эклектичная архитектура Данидина за один день на автомобиле. Вы увидите гео...
Данидин
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