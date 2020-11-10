Как добраться до Острова Норфолка на самолёте

На Острове Норфолке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Norfolk Island Airport» вам не избежать

Список аэропортов Острова Норфолка

Остров Норфолк NLK Norfolk Island Airport

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇦🇺 Сиднея 24 777 7ч (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Острова Норфолка

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