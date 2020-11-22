Как добраться до Нью-Йорка на самолёте

В Нью-Йорке 7 аэропортов ✈️, из них 3 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Нью-Йорка

Ньюарк Либерти EWR Newark Liberty International Airport Ла Гуардиа LGA LaGuardia Airport Кеннеди JFK John F. Kennedy International Airport Battery Pk City/N. Cov NBP не гражданский Battery Pk City/N. Cov Pier 11/Wall St. SPB NWS не гражданский Pier 11/Wall St. SPB Marine Air Terminal QNY не гражданский Marine Air Terminal East 34th St Landing NES не гражданский East 34th St Landing

Самые дешёвые билеты в Нью-Йорк из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Нью-Йорка

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нью-Йорка, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Форт-Лодердейл, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Лондон

Авиакомпании которые летают из аэропортов Нью-Йорка