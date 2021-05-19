Всё о Гожув-Велькопольсках

Полезная информация о Гожув-Велькопольсках

Что нужно знать о Гожув-Велькопольсках: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гожув-Велькопольсках
06:0600
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаГожув-Велькопольски
По-английскиGorzow Wielkopolski
Столица регионаГожув-Велькопольски является столицей региона
Население города124 430 чел.
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота34 м. от уровня моря

Где находятся Гожув-Велькопольски на карте