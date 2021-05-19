Полезная информация о Гожув-Велькопольсках
Что нужно знать о Гожув-Велькопольсках: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гожув-Велькопольсках
06:0600
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Гожув-Велькопольски
|По-английски
|Gorzow Wielkopolski
|Столица региона
|Гожув-Велькопольски является столицей региона
|Население города
|124 430 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|34 м. от уровня моря