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Полезная информация о Польше

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Флаг Польши
Флаг Польши
НазваниеПольша
Эмодзи флаг🇵🇱
Полное названиеРеспублика Польша
По-английскиPoland
СтолицаВаршава
ГородаСписок городов
Фотографии17 фото
ВалютаПольский злотый
Площадь312 685 км²
Население37 967 209 чел.
Телефонный код+48
Код ISOPL
Основной домен.PL
Соседние страны🇩🇪 Германия🇱🇹 Литва🇷🇺 Россия🇸🇰 Словакия🇺🇦 Украина🇨🇿 Чехия🇧🇾 Беларусь

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10 мест Вроцлава

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Популярные экскурсии в Польше

Шалом, Казимеж!
Шалом, Казимеж!
5
2 отзыва
60
за чел.
Вряд ли можно познать Краков, не посетив один из самых популярных его районов — Казимеж. Многие века здесь проживала еврейская община, в тесном соседс...
Краков
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
4.8
20 отзывов
35
за чел.
Согласитесь, погулять по городу вы можете и сами во время отпуска, не так ли? Куда более интереснее познакомиться с местными достопримечательностями в...
Варшава
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
5
1 отзыв
116
за чел.
Обзорная экскурсия по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города. Во время экскурсии Вы ближе узнаете жизнь и трад...
Гданьск
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
50
за чел.
Вроцлав
Детская экскурсия по королевскому Кракову
Детская экскурсия по королевскому Кракову
5
3 отзыва
80
за чел.
Вы приехали на отдых с детьми в Краков и хотите изучить улочки города. Большая часть экскурсий предусмотрена для взрослых. На таких прогулках дети быс...
Краков
Экскурсии в городах Польши

Фотографии

Музей голливудского костюма
Грюнвальдский мост
Cafe Muzeum
модель железной дороги
Колейково
Небесная башня
Неоновая галерея
Вроцлавский музей Одры
17

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