Полезная информация о Польше
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Флаг Польши
|Название
|Польша
|Эмодзи флаг
|🇵🇱
|Полное название
|Республика Польша
|По-английски
|Poland
|Столица
|Варшава
|Города
|Список городов
|Фотографии
|17 фото
|Валюта
|Польский злотый
|Площадь
|312 685 км²
|Население
|37 967 209 чел.
|Телефонный код
|+48
|Код ISO
|PL
|Основной домен
|.PL
|Соседние страны
|🇩🇪 Германия🇱🇹 Литва🇷🇺 Россия🇸🇰 Словакия🇺🇦 Украина🇨🇿 Чехия🇧🇾 Беларусь
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Популярные экскурсии в Польше
5
2 отзыва
€
60
за чел.
Вряд ли можно познать Краков, не посетив один из самых популярных его районов — Казимеж. Многие века здесь проживала еврейская община, в тесном соседс...
4.8
20 отзывов
€
35
за чел.
Согласитесь, погулять по городу вы можете и сами во время отпуска, не так ли? Куда более интереснее познакомиться с местными достопримечательностями в...
5
1 отзыв
€
116
за чел.
Обзорная экскурсия по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города. Во время экскурсии Вы ближе узнаете жизнь и трад...
€
50
за чел.
5
3 отзыва
€
80
за чел.
Вы приехали на отдых с детьми в Краков и хотите изучить улочки города. Большая часть экскурсий предусмотрена для взрослых. На таких прогулках дети быс...