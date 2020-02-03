12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Религиозный центр Португалии

Расположившаяся всего в 40 минутах езды от Порту, Брага является столицей провинции Миньо и сакральной столицей страны — здесь находится резиденция Архиепископа. Я расскажу, почему в ранние этапы распространения христианства в Европе Брага стала главным городом местной епархии, как это повлияло на создание целого ряда религиозных строений и формирование Браги в качестве духовного центра всей Португалии.

«Город тысячи церквей»

На прогулке по улицам Старого города я покажу его самые яркие постройки: вы увидите Дворец Архиепископа — дворец приёмов Папы Римского и ректорат регионального Университета Миньо. Посетите парк Святой Барбары, осмотрите здание муниципалитета и барочный фонтан, городскую библиотеку и одно из самых выдающихся зданий города — Дворец Райю. А затем я познакомлю вас с историей и архитектурными стилями старейшего собора Португалии Се де Брага: романским, мануэлино и барокко. Попутно я буду обращать ваше внимание на то, как религиозное звено Браги сочетается с молодежной жизнью; насколько сохраняется исконный статус города и как это отражается в современной жизни общества.

Обед в Старом городе и святилище Бом Жезуш

Мы сделаем перерыв в историческом центре, во время которого вы сможете отведать традиционный обед. Я расскажу о кухне северной Португалии и подскажу, какие блюда обязательно стоит попробовать перед отъездом из Браги. А затем вы отправитесь в знаменитое святилище Бом Жезуш, недавно попавшее в Список наследия ЮНЕСКО. Известный бесконечными лестницами и деталями в стиле барокко, этот комплекс — не только религиозный памятник, но и красивое романтичное и даже мистическое место. Вы узнаете о символике старинного сооружения и его аллегорических статуй, услышите о паломнических традициях и оцените панорамные виды на окрестности.