12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Брага — духовная столица Португалии

Открыть один из старейших городов страны и почувствовать биение христианского сердца Европы

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Прогулка со мной — это не только исторические очерки о Браге и её «тысяче церквей», но и полное погружение в местную жизнь.

Вы остановитесь на самых важных страницах 2250-летней жизни португальского Рима, посетите старинное святилище Бом Жезуш, откроете красивые панорамы и отведаете блюда местной кухни.
От 35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии

Что вас ожидает

Религиозный центр Португалии
Расположившаяся всего в 40 минутах езды от Порту, Брага является столицей провинции Миньо и сакральной столицей страны — здесь находится резиденция Архиепископа. Я расскажу, почему в ранние этапы распространения христианства в Европе Брага стала главным городом местной епархии, как это повлияло на создание целого ряда религиозных строений и формирование Браги в качестве духовного центра всей Португалии.

«Город тысячи церквей»
На прогулке по улицам Старого города я покажу его самые яркие постройки: вы увидите Дворец Архиепископа — дворец приёмов Папы Римского и ректорат регионального Университета Миньо. Посетите парк Святой Барбары, осмотрите здание муниципалитета и барочный фонтан, городскую библиотеку и одно из самых выдающихся зданий города — Дворец Райю. А затем я познакомлю вас с историей и архитектурными стилями старейшего собора Португалии Се де Брага: романским, мануэлино и барокко. Попутно я буду обращать ваше внимание на то, как религиозное звено Браги сочетается с молодежной жизнью; насколько сохраняется исконный статус города и как это отражается в современной жизни общества.

Обед в Старом городе и святилище Бом Жезуш
Мы сделаем перерыв в историческом центре, во время которого вы сможете отведать традиционный обед. Я расскажу о кухне северной Португалии и подскажу, какие блюда обязательно стоит попробовать перед отъездом из Браги. А затем вы отправитесь в знаменитое святилище Бом Жезуш, недавно попавшее в Список наследия ЮНЕСКО. Известный бесконечными лестницами и деталями в стиле барокко, этот комплекс — не только религиозный памятник, но и красивое романтичное и даже мистическое место. Вы узнаете о символике старинного сооружения и его аллегорических статуй, услышите о паломнических традициях и оцените панорамные виды на окрестности.

Организационные детали

  • Начало экскурсии на Площади Республики.
  • Транспортные расходы и питание не включены в стоимость экскурсии.
  • До Бом Жезуш добираемся на автобусе — цена одной поездки 1,55 евро; прокатиться на фуникулере – поездка в одну сторону 1,5 евро/человека, в обе стороны – 2,5 евро/человека.
  • Вход в «Се де Брага» — 2 евро/человека, полный билет – 4 евро/человека.
  • В среднем, комплексный обед стоит до 7 евро/человека (суп, основное блюдо и кофе, в некоторых местах подают и десерт), чашечка кофе и пирожное — до 2 евро.
  • Позаботьтесь об удобной обуви и зонте или дождевике в плохую погоду. Также возьмите с собой заряженный фотоаппарат, телефон и внешние аккумуляторы — обещаю, поводов для отличных снимков будет предостаточно!
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добро пожаловать в Брагу! Меня зовут Анастасия. До переезда в Португалию я часто путешествовала по стране и изучала историю ее городов и гастрономию. После нескольких лет поездок по Португалии я решила перебраться в Брагу — маленький городок очаровал меня с первого дня нашего знакомства. Сейчас я учу португальский язык в местном университете Миньо и работаю переводчиком. Напишите мне, и я с удовольствием покажу все самое интересное в Браге и расскажу о нравах и обычаях местных жителей.
Напишите мне

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Заказывал экскурси в нескольких городах Португалии. Экскурсия с Анастасией была самой лучшей.
Александр
3 января 2020
К началу нашей экскурсии пошёл сильный дождь. Это был единственный момент, который хотелось бы улучшить :) всё остальное было замечательно! Сначала мы посмотрели Бом Жезуш, послушали интересный рассказ об истории этого места. Даже пофотографировались, дождь к тому времени стих. Потом поехали обратно в центр, и там было очень много интересного и красивого. Настя хороший рассказчик, умеет выделить главные моменты и чутко реагирует на пожелания. А какой отличный мушкатель! А какие пирожные... :) В общем, что называется, strongly recommended!
15 декабря 2019
Отличная историческая прогулка! Анастасия прекрасный рассказчик, говорит интересно, знает материал и очень любит город. Рассказ будет живой, с интересными деталями и юмором. А Брага стоит того, чтобы ее посмотреть! Очень рекомендую.
13 декабря 2019
Шикарно! Огромное спасибо Анастасии. Несмотря на дождливую погоду и ветер Анастасия показала нам город во всей его красе, с любовью и интересом рассказывая не только о Браге, но и о Португалии в целом. Очень приятная и отзывчивая девушка, всегда на связи, все показывает и объясняет. Хороший рассказчик с чувством юмора. Удачи Вам и успехов!!! Спасибо еще раз)))
1 октября 2019
Мы с Анастасией прекрасно провели время в Браге. Легкая подача, интересные детали не только о Браге, но и о Португалии в целом, о которых мы не слышали на других экскурсиях. Будете в Браге, обязательно свяжитесь с Анастасией.
29 сентября 2019
Замечательная экскурсия!!! Анастасия помогла нам полюбить Брагу. Мы не заметили, как пролетело время (все было интересно и вкусно!).Приедем обязательно ещё!!! Спасибо Настя ❤️️!
24 сентября 2019
isIf you want to see real Braga you need to meet with Nastya. She is very nice and knowledgeable young lady loving her beautiful town and make you love it as well.

Thank you for the great tour and very sweet time we spent together. Good luck to you, Nastya.
12 сентября 2019
Прекрасная экскурсия, которая была адоптирована под наши «интересы»! Мы и не заметили, как пролетело время. Анастасия, спасибо!
28 августа 2019
Отлично прогулялись по городу, все очень понравилось. Непринужденная атмосфера экскурсии, это скорее был дружеский диалог, а не сухое изложение исторических фактов. Все как мы и просили в начале встречи. Спасибо Анастасия, мы посетили те места которые Вы нам посоветовали для ужина и завтрака. Ужин превзошел все наши ожидания - огромные порции и очень вкусно. А сладости к кофе (Т-образное пироженное) и многое другое, мы не знали что выбрать, глаза разбегались, но все что выбрали оказалось безумно вкусно. Спасибо, рекомендуем экскурсию с Анастасией!!!
29 июля 2019
Очень милая и душевная экскурсия с очаровательной Настей! Огромное спасибо)
Ещё 2 отзыва

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