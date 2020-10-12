Все экскурсии в Браге

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Браге – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 14 ⭐ отзывов, цены от €35. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Браге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Брага — духовная столица Португалии
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Брага — духовная столица Португалии
Открыть один из старейших городов страны и почувствовать биение христианского сердца Европы

Последние отзывы «Экскурсии Браги»

  • Отзыв на: Брага — духовная столица Португалии
    Е
    Екатерина
    12 октября 2020
    5
    Очень понравилась экскурсия, что больше была похожа на дружескую прогулку с человеком, который хорошо знает город и его историю и ненавязчиво вам об этом рассказывает. Хорошо продуман маршрут и все детали, чтобы максимально насладиться городом.
  • Отзыв на: Брага — духовная столица Португалии
    И
    Илья
    25 марта 2020
    5
    Прекрасная, насыщенная материалом и очень хорошо структурированная экскурсия. Исторические факты о городе, достопримечательности и "местечки с историей" отлично выстраиваются в единый ряд благодаря последовательному рассказу о них. Анастасия, спасибо за прекрасно проведенный день.
  • Отзыв на: Брага — духовная столица Португалии
    Ю
    Юрий
    3 февраля 2020
    5
    Заказывал экскурси в нескольких городах Португалии. Экскурсия с Анастасией была самой лучшей.
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