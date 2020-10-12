Все экскурсии в Браге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Браге – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 14 ⭐ отзывов, цены от €35. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Браге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
6ч
€35
за 1-5 чел.
Брага — духовная столица Португалии
Открыть один из старейших городов страны и почувствовать биение христианского сердца Европы
Последние отзывы «Экскурсии Браги»
- ЕЕкатерина12 октября 2020Очень понравилась экскурсия, что больше была похожа на дружескую прогулку с человеком, который хорошо знает город и его историю и ненавязчиво вам об этом рассказывает. Хорошо продуман маршрут и все детали, чтобы максимально насладиться городом.
- ИИлья25 марта 2020Прекрасная, насыщенная материалом и очень хорошо структурированная экскурсия. Исторические факты о городе, достопримечательности и "местечки с историей" отлично выстраиваются в единый ряд благодаря последовательному рассказу о них. Анастасия, спасибо за прекрасно проведенный день.
- ЮЮрий3 февраля 2020Заказывал экскурси в нескольких городах Португалии. Экскурсия с Анастасией была самой лучшей.