Е Екатерина 5

Очень понравилась экскурсия, что больше была похожа на дружескую прогулку с человеком, который хорошо знает город и его историю и ненавязчиво вам об этом рассказывает. Хорошо продуман маршрут и все детали, чтобы максимально насладиться городом.