Тур к оленеводам в село Канчалан

Групповой тур в Анадыре
Приглашаем отправиться в этническое путешествие в национальное село Канчалан коренного народа Чукотки — чукчей. Здесь вся жизнь вращается вокруг оленеводства, основного занятия местных жителей. Из Анадыря мы на вездеходе доберёмся до села и посетим оленеводческую бригаду.

Остановимся в гостях в традиционном доме чукчей — яранге, пообедаем свежей олениной по-чукотски, и, наконец, отправимся к стаду из 1000 оленей.
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Тур к оленеводам в село Канчалан
Ближайшие даты:
6
фев
27
фев
13
мар
27
мар
10
апр
24
апр

Что вас ожидает:

Северные олени
Северные олени
Увидим целое стадо рогатых представителей Чукотки — северных оленей
По тундре на вездеходе
По тундре на вездеходе
Будем передвигаться на настоящем доме на колёсах — гигантском вездеходе
Этническое погружение
Этническое погружение
Узнаем всё о быте и культуре чукчей. Посмотрим, где они живут, а также насладимся танцами и пением
Чукотская кухня
Чукотская кухня
Отведаем привычное для местных блюдо — оленину по-чукотски
Прогулка на собачьих упряжках
Прогулка на собачьих упряжках
В роли каюров отправимся бороздить снежные просторы тундры под весёлый лай дружелюбных хаски
Подлёдная рыбалка
Подлёдная рыбалка
Попытаем счастья в традиционной рыбалке на корюшку

Программа тура по дням

1 день

Акклиматизация. Прибытие в Анадырь

Прилет в г. Анадырь. Встреча в аэропорту.

Размещение в гостинице.

Обед.

Знакомство с гидом, брифинг.

Ужин.

Ночлег в гостинице.

Акклиматизация. Прибытие в АнадырьАкклиматизация. Прибытие в АнадырьАкклиматизация. Прибытие в Анадырь
2 день

Экскурсия по городу. Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон", музейный центр "Наследие Чукотки"

Завтрак.

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Обед.

Экскурсия в чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон».

Посещение музейного центра «Наследие Чукотки».

Ужин.

Экскурсия по городу. Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон", музейный центр "Наследие Чукотки"Экскурсия по городу. Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон", музейный центр "Наследие Чукотки"Экскурсия по городу. Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон", музейный центр "Наследие Чукотки"
3 день

Канчалан. Выезд в оленеводческую бригаду

Завтрак.

Отъезд на вездеходе Трэкол в Канчалан.

Обед.

Выезд в оленеводческую бригаду.

Размещение в ярангах.

Ужин.

Канчалан. Выезд в оленеводческую бригадуКанчалан. Выезд в оленеводческую бригадуКанчалан. Выезд в оленеводческую бригаду
4 день

Оленеводческая бригада

Завтрак в яранге.

Выезд в Канчалан.

По пути заезд к стаду оленей.

Обед в поселке.

Выезд в Анадырь.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Оленеводческая бригадаОленеводческая бригадаОленеводческая бригада
5 день

Подлёдная рыбалка на корюшку

Завтрак.

Традиционная рыбалка на корюшку.

Обед на свежем воздухе.

Ужин, ночлег в гостинице.

Подлёдная рыбалка на корюшкуПодлёдная рыбалка на корюшкуПодлёдная рыбалка на корюшкуПодлёдная рыбалка на корюшку
6 день

Катание на собачьих упряжках

Завтрак.

Посещение питомника ездовых собак.

Инструктаж.

Катание на собачьих упряжках.

Посвящение в каюры.

Обед.

Посещение сувенирных магазинов.

Ужин.

Ночлег в гостинице.

Катание на собачьих упряжках
7 день

Загадочная шахта «ГУДЫМ»

Завтрак.

Выезд на заброшенную военную базу «Гудым».

Обед на свежем воздухе.

Возвращение в город.

Свободное время.

Ужин.

Ночлег в гостинице.

Загадочная шахта «ГУДЫМ»Загадочная шахта «ГУДЫМ»Загадочная шахта «ГУДЫМ»
8 день

До скорой встречи, Чукотка

Завтрак.

Трансфер Анадырь — аэропорт.

Окончание тура

Проживание

В туре предусмотрено проживание в Анадыре (гостиница) и в Канчалане — в оленеводческой бригаде, в яранге (традиционное жилище чукчей).

Варианты проживания

Гостиница в Анадыре

6 ночей

Яранга

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Перелёты на внутренних авиалиниях
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Все экскурсии
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Анадырь и обратно
  • Сувениры
  • Алкоголь
  • Страховка — при необходимости оформляется и оплачивается самостоятельно
  • Трансферы, не предусмотренные программой тура
Место начала и завершения?
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спальник лёгкий на -30 (желательно иметь свой);
  • фонарик;
  • набор для личной гигиены;
  • термос;
  • набор личной походной посуды (глубокая тарелка, вилка, ложка, кружка, нож).

Одежда

  • первый слой — термобельё;
  • второй слой — флисовое бельё;
  • третий слой — ветрозащитные непромокаемые брюки и куртка, защитные очки (типа горнолыжных), шапка, шарф, перчатки, трекинговая обувь высокая, теплые высокие носки;
  • сменная одежда.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
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