Остановимся в гостях в традиционном доме чукчей — яранге, пообедаем свежей олениной по-чукотски, и, наконец, отправимся к стаду из 1000 оленей.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Акклиматизация. Прибытие в Анадырь
Прилет в г. Анадырь. Встреча в аэропорту.
Размещение в гостинице.
Обед.
Знакомство с гидом, брифинг.
Ужин.
Ночлег в гостинице.
Экскурсия по городу. Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон", музейный центр "Наследие Чукотки"
Завтрак.
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Обед.
Экскурсия в чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон».
Посещение музейного центра «Наследие Чукотки».
Ужин.
Канчалан. Выезд в оленеводческую бригаду
Завтрак.
Отъезд на вездеходе Трэкол в Канчалан.
Обед.
Выезд в оленеводческую бригаду.
Размещение в ярангах.
Ужин.
Оленеводческая бригада
Завтрак в яранге.
Выезд в Канчалан.
По пути заезд к стаду оленей.
Обед в поселке.
Выезд в Анадырь.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Подлёдная рыбалка на корюшку
Завтрак.
Традиционная рыбалка на корюшку.
Обед на свежем воздухе.
Ужин, ночлег в гостинице.
Катание на собачьих упряжках
Завтрак.
Посещение питомника ездовых собак.
Инструктаж.
Катание на собачьих упряжках.
Посвящение в каюры.
Обед.
Посещение сувенирных магазинов.
Ужин.
Ночлег в гостинице.
Загадочная шахта «ГУДЫМ»
Завтрак.
Выезд на заброшенную военную базу «Гудым».
Обед на свежем воздухе.
Возвращение в город.
Свободное время.
Ужин.
Ночлег в гостинице.
До скорой встречи, Чукотка
Завтрак.
Трансфер Анадырь — аэропорт.
Окончание тура
Проживание
В туре предусмотрено проживание в Анадыре (гостиница) и в Канчалане — в оленеводческой бригаде, в яранге (традиционное жилище чукчей).
Варианты проживания
Гостиница в Анадыре
Яранга
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы из/в аэропорт
- Перелёты на внутренних авиалиниях
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Все экскурсии
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Анадырь и обратно
- Сувениры
- Алкоголь
- Страховка — при необходимости оформляется и оплачивается самостоятельно
- Трансферы, не предусмотренные программой тура
- Место начала и завершения?
- Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спальник лёгкий на -30 (желательно иметь свой);
- фонарик;
- набор для личной гигиены;
- термос;
- набор личной походной посуды (глубокая тарелка, вилка, ложка, кружка, нож).
Одежда
- первый слой — термобельё;
- второй слой — флисовое бельё;
- третий слой — ветрозащитные непромокаемые брюки и куртка, защитные очки (типа горнолыжных), шапка, шарф, перчатки, трекинговая обувь высокая, теплые высокие носки;
- сменная одежда.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору