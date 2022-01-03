Авторский тур
8 дней
Тур к оленеводам в село Канчалан
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
217 600₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
11 дней
От Чукотки до Камчатки. Круиз
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
11 сен
от 571000544 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь3 января 2022Все было на высоте.
- ООлеся13 апреля 2021Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести. Питание отличное, вкусно и всегда все свежее. Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.
- ДДенис6 апреля 2021Незабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.
Ответы на вопросы от путешественников по Анадырю
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Анадыре в апреле 2024
Сейчас в Анадыре можно забронировать 2 тура от 217 600 ₽ до 544 500 ₽ со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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