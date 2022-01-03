Авторские туры в Анадыре

Туры по городам России
Тур к оленеводам в село Канчалан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Тур к оленеводам в село Канчалан
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
217 600 за человека
От Чукотки до Камчатки. Круиз
скидка
5%
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
От Чукотки до Камчатки. Круиз
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
11 сен
от 571000544 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    3 января 2022
    От Чукотки до Камчатки. Круиз
    Все было на высоте.
  • О
    Олеся
    13 апреля 2021
    От Чукотки до Камчатки. Круиз
    Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести. Питание отличное, вкусно и всегда все свежее. Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.
  • Д
    Денис
    6 апреля 2021
    От Чукотки до Камчатки. Круиз
    Незабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.

Ответы на вопросы от путешественников по Анадырю

Самые популярные туры в Анадыре
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Тур к оленеводам в село Канчалан
  2. От Чукотки до Камчатки. Круиз
Сколько стоит тур в Анадыре в апреле 2024
Сейчас в Анадыре можно забронировать 2 тура от 217 600 ₽ до 544 500 ₽ со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Анадыре на 2024 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 217600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь
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