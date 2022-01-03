2 день

Круиз

Яркие краски природы рисуют пейзажи для идеальных фотографий на память.

Это стоит увидеть собственными глазами!

В этом круизе мы совершим многочисленные высадки на берегах Чукотки и Северной Камчатки, откроем для себя этот дикий и красивый край: северные фьорды, бухты и лагуны, необитаемые острова с первозданной природой.

Нас впечатлят огромные лежбища моржей и тюленей, плещущиеся у берега нерпы, морские зайцы и крылатки.

Планируемый маршрут путешествия включает в себя посещение таких мест, как: