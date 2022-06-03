Начало: В аэропорту "Хибины" (KVK) и на ж. - д. вокзале "Апатиты-1". Время встречи оговаривается. Если вы прибываете в Апатиты или Кировск утренними рейсами или накануне первого дня тура, мы заберём вас по пути после встречи основной группы, и все вместе отправимся в гостиницу

Завершение: Аэропорт "Хибины" (KVK) и ж. - д. вокзал "Апатиты-1". Точное время завершения программы будет сообщено дополнительно