Специальной туристической подготовки для участия в туре не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме, так как мы будем много ходить по ущельям и горам.
Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении взрослых. Дети до 10 лет допускаются только по предварительному согласованию.
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.
Добраться до места начала маршрута можно самолётом или поездом. Наши менеджеры подскажут подходящие рейсы.
Наша гостиница находится в отдалённом, но очень живописном месте, и благоустроенной дороги к ней нет, поэтому приготовьтесь к настоящему сафари по бездорожью по горным речкам и камням. Не забудьте захватить средства от укачивания.