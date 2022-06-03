По Хибинам налегке

Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин

В поездке с нами вы сможете насладиться первозданной красотой северной природы, не жертвуя комфортом. Мы будем жить в необычной гостинице, окружённой горами, и каждый день совершать радиальные выходы.

Вы покорите перевалы, увидите горные водоёмы и водопады, попаритесь в настоящей русской баньке на берегу реки.

Будем собирать чернику и морошку, устраивать привалы в живописных местах и окунаться в бодрящие воды озёр.
По Хибинам налегке
По Хибинам налегке
По Хибинам налегке
По Хибинам налегке
По Хибинам налегке
По Хибинам налегке
По Хибинам налегке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Специальной туристической подготовки для участия в туре не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме, так как мы будем много ходить по ущельям и горам.
Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении взрослых. Дети до 10 лет допускаются только по предварительному согласованию.
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.
Добраться до места начала маршрута можно самолётом или поездом. Наши менеджеры подскажут подходящие рейсы.
Наша гостиница находится в отдалённом, но очень живописном месте, и благоустроенной дороги к ней нет, поэтому приготовьтесь к настоящему сафари по бездорожью по горным речкам и камням. Не забудьте захватить средства от укачивания.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту "Хибины" (KVK) и на ж. - д. вокзале "Апатиты-1". Время встречи оговаривается. Если вы прибываете в Апатиты или Кировск утренними рейсами или накануне первого дня тура, мы заберём вас по пути после встречи основной группы, и все вместе отправимся в гостиницу
Завершение: Аэропорт "Хибины" (KVK) и ж. - д. вокзал "Апатиты-1". Точное время завершения программы будет сообщено дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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