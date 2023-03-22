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Туры и туры в Хибины из Апатиты

Найдено 4 тура в категории «Хибины» в Апатиты, цены от 61 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Пешая
7 дней
1 отзыв
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
Начало: На ж/д вокзале Хибин в 15:30, в аэропорту в 14:30
«Полюбуемся Ловозерскими тундрами, широкими холмами восточной части Хибин, гладью Умбозера и панорамой ущелья Ведьм»
10 авг в 08:00
31 авг в 14:30
69 500 ₽ за человека
Хибины - Белое море
На снегоходах
6 дней
3 отзыва
Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Старт на снегоходах в направлении гостиницы Куэльпорр (северная часть Хибин
7 фев в 10:00
186 000 ₽ за человека
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«Город Кировск в Мурманской области окружен красивейшим горным массивом под названием Хибины»
15 мар в 10:00
22 мар в 10:00
от 61 400 ₽ за человека
Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова
7 дней
Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова
Посетить главные горнолыжные комплексы Мурманской области и полюбоваться Хибинами
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал), время зависит ...
«Закрепляем полученные навыки, наслаждаемся красотой Хибин и наполняемся энергией»
24 ноя в 11:00
12 дек в 11:00
73 300 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • У
    Ульяна
    22 марта 2023
    Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
    Путешествие очень понравилось! По порядку: Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом,
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    играл в настолки по вечерам. Очень ответственно подходил к каждому дню тура. У него всегда были и еда, и вода, и лекарства. Ещё он носил с собой лодку на озёра, поэтому у нас была отличная возможность поплавать. Также у него был дрон, который снимал нас на видео с воздуха. Гостиница: простенькая, но все удобства были. Отдельное спасибо поварам, кормили вкусно, полезно и сытно. Маршрут: потрясающий! Были непростые подъемы, но осилить вполне реально. Какой-то специальной подготовки не потребовалось. Организация: всё чётко, проинформировали куда и во сколько приезжать, в день приезда привезли в гостиницу, в день отъезда привезли на вокзал, без опозданий

    Путешествие очень понравилось! По порядку:

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Хибины»

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  1. Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
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Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Хибины" можно забронировать 4 тура от 61 400 до 186 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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