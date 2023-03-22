Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
Начало: На ж/д вокзале Хибин в 15:30, в аэропорту в 14:30
«Полюбуемся Ловозерскими тундрами, широкими холмами восточной части Хибин, гладью Умбозера и панорамой ущелья Ведьм»
10 авг в 08:00
31 авг в 14:30
69 500 ₽ за человека
Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Старт на снегоходах в направлении гостиницы Куэльпорр (северная часть Хибин)»
7 фев в 10:00
186 000 ₽ за человека
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«Город Кировск в Мурманской области окружен красивейшим горным массивом под названием Хибины»
15 мар в 10:00
22 мар в 10:00
от 61 400 ₽ за человека
Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова
Посетить главные горнолыжные комплексы Мурманской области и полюбоваться Хибинами
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал), время зависит ...
«Закрепляем полученные навыки, наслаждаемся красотой Хибин и наполняемся энергией»
24 ноя в 11:00
12 дек в 11:00
73 300 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- УУльяна22 марта 2023Путешествие очень понравилось! По порядку: Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом,
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Хибины»
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