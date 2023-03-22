Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
Вы покорите перевалы, увидите горные водоёмы и водопады, попаритесь в настоящей русской баньке на берегу реки.
Будем собирать чернику и морошку, устраивать привалы в живописных местах и окунаться в бодрящие воды озёр.
июл
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 900 ₽
Описание
Организационные детали
Специальной туристической подготовки для участия в туре не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме, так как мы будем много ходить по ущельям и горам.
Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении взрослых. Дети до 10 лет допускаются только по предварительному согласованию.
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.
Добраться до места начала маршрута можно самолётом или поездом. Наши менеджеры подскажут подходящие рейсы.
Наша гостиница находится в отдалённом, но очень живописном месте, и благоустроенной дороги к ней нет, поэтому приготовьтесь к настоящему сафари по бездорожью по горным речкам и камням. Не забудьте захватить средства от укачивания.
Проживание. 6 ночей мы проведём в маленькой уютной семейной гостинице «Куэльпорр», единственной в долине. Гостиница находится в очень живописном месте и закрыта от внешнего мира горами. Размещение в 5-6-местных комнатах, удобства на этаже. Есть общая комната отдыха, где мы будем завтракать, ужинать, собираться вечерами, играть в настольные игры и делиться впечатлениями. В комнатах есть розетки, но отсутствует Wi-Fi. При размещении на турбазе мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола. Если вам нужен другой вариант размещения, пожалуйста, сообщите об этом заранее.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с обеда в 1-й день по завтрак в 7-й день. Завтраки, ужины и обед в 1-й день — в гостинице. Также включено барбекю вечером в 6-й день после ужина. Для нас будет готовить профессиональный повар. В меню, среди прочего: блюда из оленины, рыбы, запеканки, оладьи, разнообразные салаты. Во время треккингов и экскурсий запланированы обеды-перекусы: бутерброды, салаты и чай из термосов. Готовить ничего не придётся, максимум — нарезать колбасу/сыр для бутербродов или открыть консервы. Продукты предоставляются.
Если у вас аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера. Если вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.
Для пополнения запасов питьевой воды во время переходов мы используем воду из ручьёв, родников и других открытых источников, которые встречаются на пути. Если вам такой вариант не подходит, можно запастись водой вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.
Связь и интернет. В гостинице нет мобильной связи и интернета. Есть спутниковая связь, но только для сотрудников. На маршруте в горах сеть точно ловит в первый день на перевале.
Программа тура по дням
Встреча и дорога до гостиницы
Встречаемся и отправляемся в гостиницу. Путь предстоит неблизкий, но увлекательный: проедем на джипах по горам и каменистым взгорьям, иногда даже пересекая русла рек. В живописных местах будем останавливаться, чтобы пофотографировать.
По прибытии в гостиницу заселимся, пообедаем, отдохнём, познакомимся с группой и обсудим будущий маршрут. Перед сном прогуляемся: насладимся видами и настроимся на предстоящий поход.
Подъём на вершину Куэльпорр
После завтрака начнём восхождение на вершину Куэльпорр (901 м), что в переводе с саамского означает «рыбий хребет». Покорим горные перевалы, а на вершине полюбуемся живописными видами склонов и долинами реки Кунийок, небольшими бирюзовыми озёрами, оставим небольшое послание следующей группе по старой туристической традиции.
Вы узнаете о саамах — коренном народе Северной Европы, жившем в этих местах, — их быте и обычаях. По дороге осмотрим водопад Красивый и сосновый лес, обступивший его с одной из сторон, заглянем на обзорную площадку. В уютном месте организуем привал, перекусим и насладимся окружением первозданной природы.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
Ущелье Рисчорра, восхождение на Рисчорр
Сегодня совершим подъём на гору Рисчорр (1000 м). Начнём движение по тропе близ длинного одноимённого ущелья с крутыми стенами. Посмотрим на нагромождения камней на дне ущелья, которые местами сменяются небольшими впадинами со снежниками. На дне ущелья нагромождения из крупных камней, которые сменяются небольшими впадинами со снежниками. Полюбуемся Ловозерскими тундрами, широкими холмами восточной части Хибин, гладью Умбозера и панорамой ущелья Ведьм. Дойдём до перевала Северный Рисчорр, одного из самых красивых в Хибинах. Найдём живописный уголок и устроим привал. После этого вернёмся в гостиницу.
Восхождение на вершину состоится только при подходящих погодных условиях.
Треккинг на перевал Южный Чоргорр
После завтрака отправляемся покорять некатегорийный и не очень сложный перевал Южный Чоргорр. Сначала пройдём через красивые леса, доберёмся до горного озера с бирюзовой водой, там устроим привал и пообедаем. Те, кто не боится холода, могут даже окунуться — вода здесь прогревается до 6 градусов. Затем отправимся дальше по узкой тропинке и дойдём до вершины перевала, откуда открывается вид на синюю гладь Имандры, Мончегорск и хребет горного массива Чунатундра. Здесь ловит мобильная связь, мы выделим время для звонков близким. Полюбуемся завораживающими пейзажами на западные и восточные Хибины и двинемся в обратный путь.
Поход на озёра, русская баня и заключительный ужин
Сегодня отправимся любоваться озёрами. Совершив переход по равнине, собирая по пути чернику, голубику и морошку, увидим Гольцовое и Щучье озёра, которые уже разглядывали с высоты горных вершин. Желающие окунутся в бодрящую водичку. Полюбуемся и на озеро Лосиное, переливающееся оттенками голубого. На месте устроим привал, перекусим и отдохнём.
Вечером нас ждёт настоящая русская банька на берегу холодной реки. Попаримся и устроим заключительный торжественный ужин.
Озеро Академическое, пик Марченко
Утром снова дойдём до вершины перевала Южный Рисчорр, отдохнём и отправимся ещё выше — к плато Академическому. С него открывается вид на одно из самых живописных в Хибинских тундрах озёр, которое называется так же, как и плато. Здесь пообедаем, насладимся панорамой гор, а затем совершим восхождение на пик Марченко, где тоже полюбуемся красочными пейзажами.
Отъезд
После завтрака трансфер доставит вас на ж. -д. вокзал в г. Апатиты или в аэропорт, откуда вы отправитесь домой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Групповой трансфер из/в аэропорт и на ж. - д. вокзал в 1-й и 7-й дни на автомобилях "УАЗ", "ГАЗ Соболь" или автобусе "ПАЗ"
- Все групповые переезды по программе
- Проживание в 5-6-местных комнатах
- Трёхразовое питание
- Групповая аптечка
- Посещение бани (1 раз)
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе билетов
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты
- Дополнительные экскурсии, индивидуальный трансфер, баня - около 1500 руб. в час
- Доплата за 3-местное размещение - от 5000 руб. с человека (о своём желании сообщите заранее)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом, играл в настолки по вечерам. Очень ответственно подходил к каждому дню тура. У него всегда были и еда, и вода, и лекарства. Ещё он носил с собой лодку на озёра, поэтому у нас была отличная возможность поплавать. Также у него был дрон, который снимал нас на видео с воздуха.
Гостиница: простенькая, но все удобства были. Отдельное спасибо поварам, кормили вкусно, полезно и сытно.
Маршрут: потрясающий! Были непростые подъемы, но осилить вполне реально. Какой-то специальной подготовки не потребовалось.
Организация: всё чётко, проинформировали куда и во сколько приезжать, в день приезда привезли в гостиницу, в день отъезда привезли на вокзал, без опозданий