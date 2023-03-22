Специальной туристической подготовки для участия в туре не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме, так как мы будем много ходить по ущельям и горам.

Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении взрослых. Дети до 10 лет допускаются только по предварительному согласованию.

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.

Добраться до места начала маршрута можно самолётом или поездом. Наши менеджеры подскажут подходящие рейсы.

Наша гостиница находится в отдалённом, но очень живописном месте, и благоустроенной дороги к ней нет, поэтому приготовьтесь к настоящему сафари по бездорожью по горным речкам и камням. Не забудьте захватить средства от укачивания.

Проживание. 6 ночей мы проведём в маленькой уютной семейной гостинице «Куэльпорр», единственной в долине. Гостиница находится в очень живописном месте и закрыта от внешнего мира горами. Размещение в 5-6-местных комнатах, удобства на этаже. Есть общая комната отдыха, где мы будем завтракать, ужинать, собираться вечерами, играть в настольные игры и делиться впечатлениями. В комнатах есть розетки, но отсутствует Wi-Fi. При размещении на турбазе мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола. Если вам нужен другой вариант размещения, пожалуйста, сообщите об этом заранее.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с обеда в 1-й день по завтрак в 7-й день. Завтраки, ужины и обед в 1-й день — в гостинице. Также включено барбекю вечером в 6-й день после ужина. Для нас будет готовить профессиональный повар. В меню, среди прочего: блюда из оленины, рыбы, запеканки, оладьи, разнообразные салаты. Во время треккингов и экскурсий запланированы обеды-перекусы: бутерброды, салаты и чай из термосов. Готовить ничего не придётся, максимум — нарезать колбасу/сыр для бутербродов или открыть консервы. Продукты предоставляются.

Если у вас аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера. Если вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.

Для пополнения запасов питьевой воды во время переходов мы используем воду из ручьёв, родников и других открытых источников, которые встречаются на пути. Если вам такой вариант не подходит, можно запастись водой вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.

Связь и интернет. В гостинице нет мобильной связи и интернета. Есть спутниковая связь, но только для сотрудников. На маршруте в горах сеть точно ловит в первый день на перевале.