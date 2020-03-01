Выбирайте и другие экскурсии в Байкальске

В то время, когда всё побережье Байкала интенсивно осваивается и застраивается, Байкальск и его окрестности остаются тихими и уютными уголками первозданной сибирской природы. Во время путешествия вы полюбуетесь величественными горными панорамами хребта Хамар-Дабан, пройдете по Красным пескам городского пляжа, побываете в «Ледяной бане» и в крупнейшем музее минералов, а после окинете взглядом древний Байкал с высоты Соболиной горы.

Что вас ожидает

Уникальный, не по сибирским меркам мягкий климат Южного побережья Байкала с нежарким летом и многоснежной зимой способствует комфортному отдыху в любое время года. Также город – это одно из немногих мест на Байкале где до сих пор ещё китайские туристы представлены в минимальном количестве, в отличие от Ольхона, Кругобайкальской железной дороги и Листвянки, где основные туристы – китайцы.

Мы посетим окрестности всемирно известного Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, сделаем фотографии его труб на фоне высоких пиков хребта Хамар-Дабан. Побываем на «Ледяной бане», которая с января по апрель почти вся состоит изо льда. По пути на баню увидим Красные пески, из которых состоит один из городских пляжей. На канатной дороге поднимемся на гору Соболиную и посмотрим сверху на Байкал.

Сходим на скалу Чёртов Палец в долине реки Солзан. В соседнем городе Слюдянке мы посетим самый большой в мире частный музей минералов Жигалова.

Более подготовленным туристам будут интересны двух-трёхдневные маршруты по Хамар-Дабану. Походы уникальны тем, что, отойдя всего на пару километров от города, люди попадают в дикую первозданную горную страну, никак не затронутую деятельностью человека. Отсутствие сигнала на мобильном телефоне, сильно пересечённый рельеф, возможность встретить медведя, густые высокие кедровые леса, альпийские луга, высокие горные пики, покрытые снегом большую часть лета, — всё это создаёт настоящую атмосферу единения человека с природой. При этом не нужно проделывать изнуряющих опасных многокилометровых переходов. Самый длинный маршрут включает семикилометровую тропу, начинающуюся в Байкальске и завершающуюся на горе высотой 1620 метров над уровнем моря.

Зимой окрестности Байкальска будут интересны любителям горных лыж, особенно для фрирайдеров. Высокий снежный покров до двух метров, а также тёплая зима позволяют кататься на лыжах не только на подготовленных склонах, но и на многочисленных вершинах Хамар-Дабана. Стоимость многодневных экскурсий договорная.

Кому подойдет экскурсия

Всем: и пенсионерам, и опытным туристам. Экскурсии провожу круглогодично, летом пешие, зимой — лыжные. Рядом с Байкальском расположены горы Хамар-Дабан с красивейшей природой в любой сезон года. Летом наслаждаемся красивейшими закатами и восходами солнца над Байкалом, зимой то же самое плюс катание по снежной целине. Ночёвки в горах в зимовье на высоте 1620 метров с видом на Байкал. В конце лета и осенью сбор дикоросов, ягод и кедровых орехов. Питание в стоимость экскурсии не включено, проезд включен, на общественном транспорте, стоимость посещения музея Жигалова включена в стоимость экскурсии.