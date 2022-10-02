Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин;
Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.
Прогулка по заповедной тропе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км; Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальске.
Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.
Одна из самых известных - Ухо Байкала.
Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.
Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.
Хотите проверить?
Питание включено: завтрак, ужин.
Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак;
Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Маргобай».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|Обычные даты
|Праздничные даты (30.12 по 09.01, 17.02 по 13.03)
|Хостел
|27 900
|30 200
|Эконом
|31 300
|32 300
|Доплата за одноместное
|5 300
|6 000
|Стандарт
|34 500
|35 600
|Доплата за одноместное
|7 500
|8 300
Размещение “Хостел” – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Размещение “Эконом” – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Размещение “Стандарт” – 2-местный номер (удобства в номере).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.
В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.
Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.
При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.