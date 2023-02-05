Горнолыжный тур «AURORA SKI»

Новинка сезона 2022-2023 в одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD» Хибины г

5
3 отзыва
Программа по дням
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Новинка сезона 2022-2023 в одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD» Хибины г. Кировск. Программа рассчитана для семейного отдыха с проживанием в комфортабельном загородном доме в номерах с удобствами и видом на Северную природу.

Наша команда поставит вас на лыжи или сноуборд в самое короткое время, ежедневные тренировки с инструктором и невероятный горные пейзажи уже ждут вас!
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Горнолыжный восторг
Горнолыжный восторг
Покатаемся на лыжах или сноуборде в одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD»
Семейный отдых
Семейный отдых
Приезжая с детьми вы будете кататься в свое удовольствие, заботу о них возьмут на себя профессиональные инструкторы
Головокружительные виды
Головокружительные виды
Увидим живописные места Хибинского массива и ощутим на себе всё величие окружающих гор
Северное Сияние
Северное Сияние
Мы отправимся на настоящую охоту за Северным Сиянием и возможно сможем полюбоваться этим невероятным природным явлением
Новый год в горах
Новый год в горах
Встретьте новый год активно, катаясь по белоснежным склонам

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в г. Апатиты. Размещение и экскурсионные программы

Вы прибываете в г. Апатиты Мурманская область, авиа или железнодорожным сообщением, где Вас уже будет ожидать наша команда!

Заселение в 2-х местных,3- местных или 4 - местных номерах с удобствами и видом на северную природу в тарифе с проживанием.

Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).

Для прибывших в первую половину дня в 13:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.

По необходимости посещаем прокат инвентаря, мы поможем вам выбрать снаряжение.

Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом.

Групповые упражнения с инструктором.

Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Посещаем красивейший туристический объект «Снежная деревня», экскурсия по объекту.

А далее нас ждет маршрут Снежного автобуса, который проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий.

Вам предоставится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озера Малый Вудьявр!

Прибываем на базу.

Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Прибытие в г. Апатиты. Размещение и экскурсионные программыПрибытие в г. Апатиты. Размещение и экскурсионные программыПрибытие в г. Апатиты. Размещение и экскурсионные программыПрибытие в г. Апатиты. Размещение и экскурсионные программыПрибытие в г. Апатиты. Размещение и экскурсионные программы
2 день

Катание на склонах. Охота за северным сиянием

Завтрак (включен в стоимость).

11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.

Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.

Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Посещаем красивейший туристический объект «Сказочный лес», экскурсия по объекту.

Прибываем в загородный дом.

Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Охота за Северным сиянием!

В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов

Катание на склонах. Охота за северным сияниемКатание на склонах. Охота за северным сияниемКатание на склонах. Охота за северным сияниемКатание на склонах. Охота за северным сияниемКатание на склонах. Охота за северным сиянием
3 день

Катание на склонах

Завтрак (включен в стоимость).

11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.

Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.

Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Прибываем в загородный дом.

Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Катание на склонахКатание на склонахКатание на склонахКатание на склонахКатание на склонахКатание на склонах
4 день

Катание на склонах

Завтрак (включен в стоимость)

11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.

Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.

Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Прибываем в загородный дом.

Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Катание на склонахКатание на склонахКатание на склонахКатание на склонахКатание на склонах
5 день

Завершение программы. Заключительное катание

Завтрак (включен в стоимость).

Выезд из гостиницы.

11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.

Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.

Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Выезд в аэропорт или ж/д вокзал.

Завершение программы. Заключительное катание

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-х, 3-х или 4-х местных номерах с удобствами, в загородном доме отеля «Русь» в Апатитах.

Стоимость тура на 1 человека – 36 000 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. /чел.

*Тур можно приобрести в тарифе без проживания, в стоимость включена только работа группового инструктора – 15 000 руб. /чел.

При наличии мест в отеле вы можете продлить проживание и свой отдых.

Варианты проживания

Отель «Русь»

4 ночи

Отель «Русь» расположен в городе Апатиты. В отеле обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. По утрам в отеле «Русь» сервируют континентальный завтрак.

Кировск находится в 25 км, а Мончегорск — в 39 км. Расстояние от отеля «Русь» до аэропорта Кировск-Апатиты составляет 26 км.

Отель «Русь»Отель «Русь»Отель «Русь»Отель «Русь»Отель «Русь»Отель «Русь»Отель «Русь»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в загородном доме в тарифе с проживанием в 2-х, 3-х местных номерах
  • Трансферы по программе на SKIBUS
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Питание указанное в программе
  • Работа группового инструктора
  • Трансфер от и до авиа- или жд- вокзала
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Апатиты и обратно
  • SKIPASS
  • Аренда горнолыжного инвентаря
  • Индивидуальный инструктор 1000 руб. в час
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманская область, Апатиты
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы и деньги

В поездке вам пригодятся:

  • паспорта;
  • билеты;
  • деньги;
  • бумажник с кредитными картами;
  • ваучер на трансфер или прокат автомобиля;
  • подтверждение бронирования апартаментов / отеля;
  • карта; расписание поездов и автобусов со схемой движения до места проживания (при самостоятельной поездке);
  • медицинская страховка.

Одежда

Вот список одежды для горнолыжного курорта:

  • термобельё (2 комплекта);
  • термоноски (2 пары);
  • непромокаемая куртка;
  • непромокаемые брюки;
  • свитер (2 штуки);
  • шерстяная шапка;
  • шерстяной шарф;
  • шлем;
  • подшлемник (балаклава);
  • непромокаемые перчатки;
  • лыжные ботинки.

Некоторые вещи можно взять в аренду на горнолыжном курорте.

Приспособления для горнолыжников

Если вы едете на горнолыжный курорт со своим снаряжением, не забудьте приобрести следующие приспособления: удобные чехлы для лыж; мазь или парафиновую свечку от налипания снега; шлем и защиту для тела (для новичков); маску-очки; сушилку для обуви.

Средства гигиены

В горах пригодятся: принадлежности для умывания; банные принадлежности; увлажняющий крем; гигиеническая помада.

Когда осуществляется выезд на северное сияние?

В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия (ориентировочно со 2 по 4 день). В лучший из дней по прогнозу мы отправляемся на настоящую охоту за Северным Сиянием, фото в подарок.

Есть ли скидки на тур?

Да, для детей от 10 до 18 лет скидка 10%. Скидка не действует на новогодние заезды.

Какие изменения возможны в туре?

По погодным условиям горнолыжный курорт может быть закрыт для посещения, наша команда, к сожалению, не в силах это изменить.
В такие дни мы можем вам предложить программы:

  • Снегоходные туры от 2 до 5 часов стоимость от 6000 руб. /чел.;
  • посещение Саамской деревни от 2500 руб. /чел.,
  • экскурсия на Край земли в Териберку – 6000 руб. /чел..
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте происходит передвижение?

Всё зависит от размера группы. Это могут быть: микроавтобус фольксваген или мерседес, внедорожники ниссан, уаз патриот или тойота. Все они оборудованы кондиционером.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
5 фев 2023
Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.
Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю вОтличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в
Д
5 фев 2023
Все душевно;). Ребята действительно хотели, чтобы гостям все понравилось. Спасибо большое!
А
17 янв 2023
все хорошо

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