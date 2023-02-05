Вы прибываете в г. Апатиты Мурманская область, авиа или железнодорожным сообщением, где Вас уже будет ожидать наша команда!
Трансфер в гостиницу, из которого открывается завораживающий вид на горы Хибины, которые являются центром притяжения любителей зимних видов спорта, горнолыжный склон Большой Вудъявр, главная лыжня России проходит в шаговой доступности от санаторного комплекса.
Заселение в номерах с удобствами и видом на северную природу в тарифе с проживанием.
Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).
Для прибывших в первую половину дня SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.
По необходимости посещаем прокат инвентаря, мы поможем вам выбрать снаряжение.
Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом.
Групповые упражнения с инструктором.
Для прибывших во вторую половину дня, организованный трансфер до гостиницы, заселение в отель.
Далее SKI BUS доставит вас на горнолыжный комплекс Большой Вудъявр к другим участникам тура.
Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом.
Групповые упражнения с инструктором.
Обед в ресторане (оплачивается самостоятельно).
Возвращение в отель.
В свободное от катания время вас ждет комплекс оздоровления из услуг, входящих в стоимость тура, вы сможете выбрать какие процедуры посетить в сегодняшний вечер.
С полным перечнем услуг, а также их описанием, вы можете ознакомиться в разделе «Важно знать».
Приятным бонусом для вас станет освежающий кислородный коктейль.
Ужин в ресторане (оплачивается самостоятельно).
Советуем Вам выбрать экскурсионные поездки при бронировании тура и провести свой отдых как можно увлекательнее.
Завтрак (включен в стоимость).
11:00 SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.
Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.
Обед в панорамном ресторане Плато на вершине горного массива Хибин (оплачивается самостоятельно).
Групповые упражнения с инструктором.
Возвращение в отель.
В свободное от катания время вас ждет комплекс оздоровления из услуг, входящих в стоимость тура, вы сможете выбрать какие процедуры посетить в сегодняшний вечер.
Приятным бонусом для вас станет освежающий кислородный коктейль
Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
В нашем туре Вас ждет еще один приятный бонус! Охота за Северным сиянием!
Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе.
Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!
Мы предлагаем отправиться на захватывающую «Охоту за северным сиянием».
В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится.
Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.
В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов.
Завтрак (включен в стоимость).
11:00 SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.
Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.
Обед в панорамном ресторане Плато на вершине горного массива Хибин (оплачивается самостоятельно).
Групповые упражнения с инструктором.
Возвращение в отель.
В свободное от катания время вас ждет комплекс оздоровления из услуг, входящих в стоимость тура, вы сможете выбрать какие процедуры посетить в сегодняшний вечер.
Приятным бонусом для вас станет освежающий кислородный коктейль
Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
Завтрак (включен в стоимость).
Выезд из гостиницы.
11:00 SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.
Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе Большой Вудъявр.
Обед в панорамном ресторане Плато на вершине горного массива Хибин (оплачивается самостоятельно)
Выезд в аэропорт или ж/д вокзал.
Спасибо Вам за чудесно проведенное время и прекрасную компанию!
Ждем Вас снова!
Тур предусматривает проживание в 2-х местных номерах с удобствами, в санаторно-курортном комплексе «Изовела» в Апатитах.
Стоимость тура на 1 человека: 37 900 рублей.
Доплата за одноместное размещение: 7 500 руб. /чел.
При наличии мест в отеле вы можете продлить проживание и свой отдых.
Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела» находится в парковой зоне города Апатиты, в 5 минутах ходьбы от центра. К услугам гостей крытый бассейн, фитнес-центр, спа и оздоровительный центр и бесплатная частная парковка.
Все номера оснащены телевизором и электрическим чайником. Гости могут пользоваться общими или отдельными ванными комнатами. Из некоторых номеров открывается вид на горы Хибины.
На территории комплекса работает кафе. По запросу для гостей приготовят диетические блюда.
Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела» находится в 15 минутах езды от железнодорожной станции Апатиты. Расстояние до аэропорта Кировск-Апатиты составляет 16 км. Горнолыжные курорты в Кировске расположены в 30 минутах езды.
Документы и деньги
В поездке вам пригодятся:
Одежда
Вот список одежды для горнолыжного курорта:
Некоторые вещи можно взять в аренду на горнолыжном курорте.
Приспособления для горнолыжников
Если вы едете на горнолыжный курорт со своим снаряжением, не забудьте приобрести следующие приспособления: удобные чехлы для лыж; мазь или парафиновую свечку от налипания снега; шлем и защиту для тела (для новичков); маску-очки; сушилку для обуви.
Средства гигиены
В горах пригодятся: принадлежности для умывания; банные принадлежности; увлажняющий крем; гигиеническая помада.
Общий пакет услуг на 1-го человека, включает в себя: проживание в номере выбранной категории + 3 завтрака + 1 плавание в бассейне, 1 процедуру жемчужной ванны, 1 общий массаж тела, 1 сеанс (2 часа) большой бани с 2-мя бассейнами, 4 кислородных коктейля (ежедневно), экскурсию по экспозиции Центра современного искусства "Сияние"/ мастер-класс или иное событие в зависимости от программы центра на текущий момент пребывания гостя в санатории-гостинице + скидка 15% на любые услуги медицинского центра + вечера живой музыки каждую субботу в ресторане "Изовела".
*Скидка распространяется на все услуги медицинского центра, включая приемы врачей специалистов по всем направлениям, а так же на любые виды массажа (оздоровительный, общеукрепляющий и т. д.), физиопроцедуры, укрепляющие и расслабляющие гидромассажные ванны с добавлением активных веществ и лекарственных концентратов, подводный душ массаж, душ Шарко и грязевые аппликации.
В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия (ориентировочно во 2-ой или 3-й день тура). В лучший из дней по прогнозу мы отправляемся на настоящую охоту за Северным Сиянием, фото в подарок.
Да, для детей от 10 до 18 лет скидка 10%.
По погодным условиям горнолыжный курорт может быть закрыт для посещения, наша команда, к сожалению, не в силах это изменить.
В такие дни мы можем вам предложить программы:
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Всё зависит от размера группы. Это могут быть: микроавтобус фольксваген или мерседес, внедорожники ниссан, уаз патриот или тойота. Все они оборудованы кондиционером.