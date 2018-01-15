Через перевал на полуостров Рыбачий

8.30 встреча группы на ресепшене отеля "Азимут" (г. Мурманск, пр. Ленина, 82).
Трансфер в Старую Титовку.
Старт со Ст. Титовки.
Маршрут: Ст. Титовка - Пьяный ручей - губа Кутовая.
Прибытие на базу, размещение.
Ужин.
Баня по желанию.
ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:
9.00 Завтрак.
10.00 Маршрут: губа Кутовая - мыс Немецкий - мыс Кекурский - губа Кутовая.
Ужин.
Баня по желанию.
ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:
9.00 Завтрак.
10.00 Маршрут: губа Кутовая - Два брата - Сад камней - губа Кутовая.
ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:
9.00 Завтрак.
10.00 Сборы.
11.00 Маршрут: губа Кутовая - перевал - немецкая дорога - горный хребет Мустатунтури (при хорошей погоде) - каскад Титовских водопадов - Ст. Титовка.
ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:
Тур предусматривает размещение на базе: монгольские юрты на 4 человека.
Стоимость тура для детей с 6-14 лет — 44 000 р.
На территории базы расположены:
Отопление всех помещений печное.
Электричество от генератора (с 7:00 до 00:00).
ЮРТЫ:
Площадь наших жилых юрт 29м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижаме.
Печь топится к вашим приездам на базу персоналом.
Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.
В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 8:00 до 00:00.
На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.
На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.
Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров
УДОБСТВА:
БАНЯ
Баня рассчитана на 4 человека
Сауна работает с 19:00 до 00:00
Также можно принять теплый душ с утра
ТУАЛЕТ
Ваш чемодан вы можете оставить на Старой Титовке, где мы пересаживаемся на ГАЗ-66, и продолжить путь с легким рюкзаком.
Мы выбрали для вас самую лучшую и надежную технику - квадроциклы BRP Can-Am Outlander L570:
Перед туром мы подберем вам по размеру экипировку, которая защитит вас в путешествии:
Водитель: права любой категории.
Пассажир: не требуются.
Не требуется.
Вы можете прибыть любым рейсом накануне тура. В 9.00 утра первого дня тура мы встречаемся на 2м этаже отеля "Азимут" (Мурманск, пр. Ленина, 82) - на диванчиках напротив ресепшена.
Подписываем все необходимые документы и садимся на трансфер до Старой Титовки;
Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу - 30-40 минут.
Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля "Азимут";
Вылет - рейсы, начиная с 23:30 последнего дня тура.
Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним.
Тур заканчивается в 19-21.00 в зависимости от погодных и прочих условий.
Квадроциклы не застрахованы и в случае повреждения или поломки имущества туроператора по вине туриста последний обязан возместить стоимость поврежденного/ утраченного имущества, либо оплатить туроператору расходы по его ремонту (в соответствии с актом сервисного центра).
Это связано с тем, что страховые компании не принимают на страхование внедорожные транспортные средства, в связи с повышенным риском владения и эксплуатации. При их получении техники и снаряжения турист обязан сделать его осмотр и подписать Соглашение о катании. Все спорные вопросы решаются на месте до выхода на маршрут.
Гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным. При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.
Информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т. д. описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению.
В случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или осуществляется полный возврат денежных средств.
Появление Северного сияния не гарантировано, поскольку это природное явление и зависит от солнечной активности и безоблачности, но вероятность его увидеть в этом сезоне очень высока.