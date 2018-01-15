Через перевал на полуостров Рыбачий

На территории базы расположены:

большая юрта-кафе

три 2-местных жилых юрты

пять 4-местных жилых юрт

баня

туалет

административные и хозяйственные постройки

Отопление всех помещений печное.

Электричество от генератора (с 7:00 до 00:00).

Мобильной связи и wifi на базе нет.

Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от базы.

ЮРТЫ:

четыре односпальные кровати. Кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье отельного качества

прикроватные столики

обеденный стол + стулья

стеллаж для одежды

умывальник

печка

Площадь наших жилых юрт 29м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижаме.

Печь топится к вашим приездам на базу персоналом.

Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.

В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 8:00 до 00:00.

На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.

На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.

Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров

УДОБСТВА:

БАНЯ

отделение для отдыха со столом и лавками

отделение с душем и горячей водой

финская сауна

Баня рассчитана на 4 человека

Сауна работает с 19:00 до 00:00

Также можно принять теплый душ с утра

ТУАЛЕТ