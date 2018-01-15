Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний

Попасть на дебютное представление - это бесценно

4.7
3 отзыва
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Попасть на дебютное представление – это бесценно.

Открываем сезон Северного Сияния на берегу Баренцева моря в августе! В легендах рассказывают, что Сияние загорается, когда олень в своем полёте задевает рогами небо.

А саамы говорят, что это искры, которые взметнулись в небеса после взмаха лисьего хвоста (именно благодаря этой легенде возникло финское название природного явления — revontulet, “лисьи огни”).

Также его называют “светом, который можно услышать”, и многие люди, регулярно наблюдающие в жизни этот феномен, утверждают, что и вправду слышат его потрескивание и шелест.

Мы приглашаем Вас увидеть эту красоту своими глазами и составить своё мнение об этом неповторимом природном явлении.

Красивым дополнением к необыкновенному чуду будут осенние виды полуострова Рыбачий и побережье Ледовитого океана. Великолепная золотая осень.
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Через перевал на полуостров Рыбачий

8.30 встреча группы на ресепшене отеля "Азимут" (г. Мурманск, пр. Ленина, 82).

Трансфер в Старую Титовку.

Старт со Ст. Титовки.

Маршрут: Ст. Титовка - Пьяный ручей - губа Кутовая.

Прибытие на базу, размещение.

Ужин.

Баня по желанию.

ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:

  • Общественная историко-краеведческая экспозиция “Титовский рубеж” памяти защитникам Заполярья;
  • красивый водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 г.;
  • устье р. Титовка и рассказ о китовом промысле;
  • немецкая дорога и здание конюшни времен ВОВ;
  • горный перевал Муста-Тунтури;
  • высота "Яйцо" - место жестоких боев ВОВ;
  • первое знакомство с Баренцевым морем;
  • памятный знак "Лира" на месте землянки, где в годы войны была написана песня "Прощайте, скалистые горы".
Через перевал на полуостров РыбачийЧерез перевал на полуостров РыбачийЧерез перевал на полуостров Рыбачий
2 день

Край земли. Самая северная точка Европейской части России

9.00 Завтрак.

10.00 Маршрут: губа Кутовая - мыс Немецкий - мыс Кекурский - губа Кутовая.

Ужин.

Баня по желанию.

ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:

  • морские пляжи, водопад;
  • доты;
  • уникальный каменистый берег "Армагеддон";
  • старый маяк;
  • действующий Вайдагубский маяк;
  • древний норвежский колодец;
  • севшее на мель судно;
  • красивейшие утес.
Край земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части России
3 день

Саамские легенды

9.00 Завтрак.

10.00 Маршрут: губа Кутовая - Два брата - Сад камней - губа Кутовая.

ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:

  • преодоление брода;
  • древнее саамское капище Два брата;
  • фантастический сад каменных фигур.
Саамские легендыСаамские легенды
4 день

Эхо войны

9.00 Завтрак.

10.00 Сборы.

11.00 Маршрут: губа Кутовая - перевал - немецкая дорога - горный хребет Мустатунтури (при хорошей погоде) - каскад Титовских водопадов - Ст. Титовка.

ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:

  • немецкая дорога времен ВОВ;
  • многочисленные свидетельства сражений ВОВ;
  • большой Титовский водопад.
Эхо войны

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе: монгольские юрты на 4 человека.

Стоимость тура для детей с 6-14 лет — 44 000 р.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Юрта

3 ночи

На территории базы расположены:

  • большая юрта-кафе
  • три 2-местных жилых юрты
  • пять 4-местных жилых юрт
  • баня
  • туалет
  • административные и хозяйственные постройки

Отопление всех помещений печное.

Электричество от генератора (с 7:00 до 00:00).

  • Мобильной связи и wifi на базе нет.
  • Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от базы.

ЮРТЫ:

  • четыре односпальные кровати. Кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье отельного качества
  • прикроватные столики
  • обеденный стол + стулья
  • стеллаж для одежды
  • умывальник
  • печка

Площадь наших жилых юрт 29м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижаме.

Печь топится к вашим приездам на базу персоналом.

Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.

В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 8:00 до 00:00.

На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.

На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.

Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров

УДОБСТВА:

БАНЯ

  • отделение для отдыха со столом и лавками
  • отделение с душем и горячей водой
  • финская сауна

Баня рассчитана на 4 человека

Сауна работает с 19:00 до 00:00

Также можно принять теплый душ с утра

ТУАЛЕТ

  • 2 кабинки с отдельными входами
  • обогреватель типа “ветерок”, включается датчиком движения
    при открывании двери
  • термосиденья Биолан (теплое даже в мороз)
  • гигиена: одноразовые бумажные накладки на сиденье,
    влажные салфетки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4-дневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку "Полуострова Рыбачий и Средний"
  • Снаряжение (водозащитный комбинезон, шлем, подшлемник, перчатки, резиновые сапоги)
  • Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
  • Проживание на туристической базе
  • Питание по программе: завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда
  • Посещение бани на базе каждый вечер
  • Трансферы по программе (Мурманск/ аэропорт - Ст. Титовка - Мурманск/ аэропорт)
Что не входит
  • Трансфер до г. Мурманск и проживание в отеле города, если вы прибываете заранее (такси аэропорт - Мурманск ок. 700р.)
  • Местные деликатесы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, полис ОМС;
  • термобелье;
  • cпортивные штаны и куртку (под наш комбинезон);
  • шапку, перчатки;
  • 2-3 пары термоносков;
  • солнцезащитные очки;
  • повседневную одежду и обувь для нахождения на базе;
  • дополнительно для туров в июне и сентябре: теплое термобелье, теплую шапку, теплые перчатки, теплые спортивные куртку и брюки;
  • предметы личной гигиены;
  • вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида);
  • репелленты от комаров (июль - обязательно);
  • зарядники, можно - powerbank;
  • с середины августа по ноябрь - фонарик;
  • вещи, которые берете с собой в тур, должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак/сумку (не чемодан! гермомешок - идеальный вариант).

Ваш чемодан вы можете оставить на Старой Титовке, где мы пересаживаемся на ГАЗ-66, и продолжить путь с легким рюкзаком.

Какая будет техника и экипировка?

Мы выбрали для вас самую лучшую и надежную технику - квадроциклы BRP Can-Am Outlander L570:

  • отличная маневренность и безопасность для новичков;
  • гидроусилитель руля - с управлением легко справятся даже девушки;
  • мощный двигатель позволяет быстро набирать скорость;
  • идеально подходит для пересеченной местности и преодоления сложных участков дорог.

Перед туром мы подберем вам по размеру экипировку, которая защитит вас в путешествии:

  • дождевик-комбинезон из нейлона от пыли и дождя;
  • легкие сапоги из ЭВА;
  • перчатки;
  • квадроциклетный шлем для вашей безопасности;
  • подшлемник.
Нужны ли водительские права?

Водитель: права любой категории.
Пассажир: не требуются.

Нужен ли опыт вождения квадроцикла?

Не требуется.

Когда лучше прилететь/ вылететь?

Вы можете прибыть любым рейсом накануне тура. В 9.00 утра первого дня тура мы встречаемся на 2м этаже отеля "Азимут" (Мурманск, пр. Ленина, 82) - на диванчиках напротив ресепшена.

Подписываем все необходимые документы и садимся на трансфер до Старой Титовки;

Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу - 30-40 минут.

Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля "Азимут";

Вылет - рейсы, начиная с 23:30 последнего дня тура.

Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним.

Тур заканчивается в 19-21.00 в зависимости от погодных и прочих условий.

Застрахованы ли квадроциклы?

Квадроциклы не застрахованы и в случае повреждения или поломки имущества туроператора по вине туриста последний обязан возместить стоимость поврежденного/ утраченного имущества, либо оплатить туроператору расходы по его ремонту (в соответствии с актом сервисного центра).

Это связано с тем, что страховые компании не принимают на страхование внедорожные транспортные средства, в связи с повышенным риском владения и эксплуатации. При их получении техники и снаряжения турист обязан сделать его осмотр и подписать Соглашение о катании. Все спорные вопросы решаются на месте до выхода на маршрут.

Гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным. При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.

Информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т. д. описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению.

В случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или осуществляется полный возврат денежных средств.

Появление Северного сияния не гарантировано, поскольку это природное явление и зависит от солнечной активности и безоблачности, но вероятность его увидеть в этом сезоне очень высока.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
15 янв 2018
Всем привет!
Вот наконец-то собрались написать отзыв о трех днях офигенно-суперского катания на квадроциклах летом 2017года.
Сразу хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Алексею за интереснейший маршрут. Тут был и кочкарник, и неизведанные ранее заросшие тропы и форсирование водных преград и восхождение на хребет Муста-Тунтури. Поднявшись на хребет Муста-Тунтури, мы оказались в тумане, это было волшебно: были мы, квадры, скала и ВСЕ… Больше ничего и никого… Кроме встреченного там же байкера на кроссовом мото;) Он тоже там стоял, слушал тишину и туман. Погода в тех краях меняется быстро, и вот уже мы внизу на привале любуемся звенящим ручьем, отражающем яркое солнце и яростно отмахиваемся от комаров. Мы перекусывали ланч, они перекусывали нами, так что Антикомарин это наше все. А как классно слезть с квадра и лечь в ягель! В заключение хочу сказать огромное спасибо, ждите нас еще!
Д
1 мар 2018
С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров.
Никто из нас за рулём снегохода никогда не сидел.
21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу.
А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км.
Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу.
Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!!
Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!!
Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали.
Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность.
После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува.
На базе нас встретил приветливый парень Роман.
Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!!
Отдыхали на полную катушку!
Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!!
Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь.
Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!!
Очень просим премировать Виталия и Романа!!!
Е
14 мар 2018
Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему происходящему, дружелюбный и контактный. Маршруты интересные. База, хоть и со спартанскими условиями, но со вкусной едой и дружной атмосферой. минусы - вопреки заявленному, стандартной набора экипировки недостаточно, нужно уделять больше внимания с учетом действующих температур. Спасибо!

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