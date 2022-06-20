Уральский лыжный

Познакомимся с красотами зимней природы Южного Урала

5
3 отзыва
Познакомимся с красотами зимней природы Южного Урала, достопримечательностями и памятниками природы Белорецкого района Башкортостана, совершим лыжный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника, а также приобщимся к традиционному укладу деревенской жизни.
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Ближайшие даты:
10
янв
24
янв
9
фев
23
фев
2
мар
16
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • активный лыжный отдых – проходит в горной местности, с многочисленными спусками и подъемами, разработан для любителей активного зимнего отдыха и рассчитан на туристов от 14 лет и старше;
  • зимние забавы – покатаемся на сноутюбингах, сходим в горячую баньку и насладимся чистейшим воздухом Уральского зимнего леса;
  • деревенские традиции – приобщимся к деревенскому укладу жизни, истопим русскую печь и приготовим в ней вкуснейший обед, научимся лепить пельмени, а также сделаем фото в народных костюмах.

Тур проводится под индивидуальный запрос в период с ноября по март для групп от 6 человек.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

1 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда: 14:00

Завтрак – не включен.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 4:00 до 06:00;
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка);

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

9:00 – 10:00 завтрак на турбазе.

3 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 8:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

9:00 – 10:00 завтрак на турбазе.

Размещение на туристской базе «Тенгри» («туркласс», за доп. плату возможно размещение «комфорт»).

Обед.

Подбор снаряжения.

Инструктаж.

Лыжная прогулка в окрестностях с. Кага (8 км).

Ужин.

Деревенская баня «по-белому».

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Лыжная прогулка, выставка минералов

Завтрак.

Лыжная радиальная прогулка на гору Благодать (8 км).

Обед.

Минералогическая экскурсия – выставка минералов под открытым небом.

Ужин.

Лыжная прогулка, выставка минераловЛыжная прогулка, выставка минераловЛыжная прогулка, выставка минераловЛыжная прогулка, выставка минералов
3 день

Хребты среднего и южного Крака

Завтрак.

Лыжный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (12 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака.

Размещение в лесной избушке, приготовление обеда и ужина на печи.

Ночёвка в спальниках.

Хребты среднего и южного КракаХребты среднего и южного КракаХребты среднего и южного КракаХребты среднего и южного Крака
4 день

Деревенские хлопоты

Завтрак.

Лыжное возвращение в с. Кага, турбаза «Тенгри» (20 км).

Обед.

Баня «по-белому».

Отдых.

«Деревенские хлопоты» – обучение навыкам растопки печи, лепка пельменей.

Ужин.

«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда, бальзамов.

Деревенские хлопотыДеревенские хлопотыДеревенские хлопотыДеревенские хлопотыДеревенские хлопоты
5 день

Музей «Домъ заводского крестьянина 19 века», отъезд

Завтрак.

Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Экскурсия в музей «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, а так же памятные фото в народных костюмах.

1 вариант (трансфер оплачивается дополнительно)– отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»);

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 до 16:00 по местному времени).

3 вариант – освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 до 18:00 по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе (размещение "туркласс") и в гостевом доме на маршруте.

Варианты проживания

Турбаза Тенгри

3 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение «туркласс». Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме – печное отопление, электричество, умывальник. Во дворе – туалет, русская баня "по-белому".

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное;

Турбаза ТенгриТурбаза ТенгриТурбаза ТенгриТурбаза ТенгриТурбаза ТенгриТурбаза ТенгриТурбаза ТенгриТурбаза ТенгриТурбаза Тенгри

Размещение на маршруте

1 ночь

Деревянные избы с печным отоплением (комнаты на 10-15 человек). Ночёвка на полатях в туристических спальниках. Туалет на улице. Есть избы с электричеством/ без электричества (освещение – свечи /керосиновые лампы).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (в зависимости от выбранной программы)
  • Проживание на турбазе (в зависимости от выбранного размещения)
  • Ночевки на маршруте в избах (многоместное размещение /полати)
  • Питание
  • Работа персонала и инструкторов
  • Аренда снаряжения
  • Экскурсии и бани (по программе)
  • Снегоходное сопровождение группы для перевозки снаряжения и багажа во время лыжных лесных переходов
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага и обратно
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 2 800 руб.
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 2 600 руб.
  • Индивидуальные трансферы
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные!)

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода будет в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Особенности маршрута
  • Тур рассчитан на неподготовленных туристов и не требует специальной физической подготовки;
  • Рассматриваем заявки «от 6 человек»;
  • Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором;
  • Перевозка снаряжения, продуктов и вещей туристов к местам лесных ночевок в конных санях или на
  • снегоходе.
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским
  • маршрутам не рекомендуется.
  • Протяженность лыжных переходов на маршруте: 50 км. Указанные расстояния являются приблизительными;
  • На маршруте группу (до 15 человек) сопровождают 2 проводника-инструктора, обеспечивая комфорт и безопасность;
  • Возраст участников от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.
Как организовано питание?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на печи/на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какое снаряжение предоставляется?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в зимних походно-туристских условиях: спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики / ватные матрацы (в избах), костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь, термосы, посуда на группу;

Специальное: туристические лыжи (с палками), ботинки.

Желающие могут взять на тур свои ботинки, предназначенные для креплений SNS.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

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