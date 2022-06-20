5 день

Музей «Домъ заводского крестьянина 19 века», отъезд

Завтрак.

Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Экскурсия в музей «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, а так же памятные фото в народных костюмах.

1 вариант (трансфер оплачивается дополнительно)– отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»);

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 до 16:00 по местному времени).

3 вариант – освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 до 18:00 по местному времени).