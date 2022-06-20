Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос в период с ноября по март для групп от 6 человек.
1 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда: 14:00
Завтрак – не включен.
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
9:00 – 10:00 завтрак на турбазе.
3 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 8:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
9:00 – 10:00 завтрак на турбазе.
Размещение на туристской базе «Тенгри» («туркласс», за доп. плату возможно размещение «комфорт»).
Обед.
Подбор снаряжения.
Инструктаж.
Лыжная прогулка в окрестностях с. Кага (8 км).
Ужин.
Деревенская баня «по-белому».
Завтрак.
Лыжная радиальная прогулка на гору Благодать (8 км).
Обед.
Минералогическая экскурсия – выставка минералов под открытым небом.
Ужин.
Завтрак.
Лыжный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (12 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака.
Размещение в лесной избушке, приготовление обеда и ужина на печи.
Ночёвка в спальниках.
Завтрак.
Лыжное возвращение в с. Кага, турбаза «Тенгри» (20 км).
Обед.
Баня «по-белому».
Отдых.
«Деревенские хлопоты» – обучение навыкам растопки печи, лепка пельменей.
Ужин.
«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда, бальзамов.
Завтрак.
Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Экскурсия в музей «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, а так же памятные фото в народных костюмах.
1 вариант (трансфер оплачивается дополнительно)– отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»);
Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 до 16:00 по местному времени).
3 вариант – освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 до 18:00 по местному времени).
Тур предусматривает проживание на турбазе (размещение "туркласс") и в гостевом доме на маршруте.
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение «туркласс». Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме – печное отопление, электричество, умывальник. Во дворе – туалет, русская баня "по-белому".
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное;
Деревянные избы с печным отоплением (комнаты на 10-15 человек). Ночёвка на полатях в туристических спальниках. Туалет на улице. Есть избы с электричеством/ без электричества (освещение – свечи /керосиновые лампы).
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Групповое туристское оборудование для ночёвок в зимних походно-туристских условиях: спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики / ватные матрацы (в избах), костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь, термосы, посуда на группу;
Специальное: туристические лыжи (с палками), ботинки.
Желающие могут взять на тур свои ботинки, предназначенные для креплений SNS.