1 день

Прибытие на место старта. ЛГОК - перевал Эльморайок

9:00 Трансфер группы из г. Мурманска до места старта в п. Ревда.

11:00 Наш путь будет пролегать через ЛГОК (Ловозерский горно-добывающий комбинат), перевал Эльморайок.

Преодолев подъем и спуск, мы попадем в долину ручья Эльморайок, который впадает в Сейдозеро.

Остановка на полевой обед.

Далее мы пойдем через лес и озеро.

Маршрут очень красивый. Мы будем останавливаться не только для отдыха и фотографий, но и для возможности набрать воды.

Организация стоянки, ужин (горячая еда).