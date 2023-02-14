9:00 Трансфер группы из г. Мурманска до места старта в п. Ревда.
11:00 Наш путь будет пролегать через ЛГОК (Ловозерский горно-добывающий комбинат), перевал Эльморайок.
Преодолев подъем и спуск, мы попадем в долину ручья Эльморайок, который впадает в Сейдозеро.
Остановка на полевой обед.
Далее мы пойдем через лес и озеро.
Маршрут очень красивый. Мы будем останавливаться не только для отдыха и фотографий, но и для возможности набрать воды.
Организация стоянки, ужин (горячая еда).
Прогулки у озера.
Осмотр Куйвы.
Если позволит погода сможем подняться на склоны сопок, откуда открываются прекрасные виды на озеро или пройтись до домика охотника тропами вдоль озера.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Начала пешего возвращения – время в пути 5-6 часов, с остановками на перекус, фотографирование.
Переход через перевал и финиш на руднике.
Возвращение в г. Мурманск.
Вероятное время возвращения – 22:00.
Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Да, маршрут достаточно сложный, поэтому к участию в туре приглашаются дети с 14 лет в сопровождении взрослых. Максимальный порог зависит от физического состояния человека.