Поход на Сейдозеро

В этом туре вас ждет трехдневный поход по Кольскому полуострову

5
3 отзыва
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
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В этом туре вас ждет трехдневный поход по Кольскому полуострову. Вы отдохнете на природе, погуляете вдоль озера и сделаете много памятных фотографий.
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро

Что вас ожидает 🤩

Единение с природой
Единение с природой
Поставим привычный ритм жизни на паузу
Древние легенды саамов
Древние легенды саамов
Узнаем много легенд и историй от инструктора
Веселая компания
Веселая компания
Проведем время в компании новых друзей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на место старта. ЛГОК - перевал Эльморайок

9:00 Трансфер группы из г. Мурманска до места старта в п. Ревда.

11:00 Наш путь будет пролегать через ЛГОК (Ловозерский горно-добывающий комбинат), перевал Эльморайок.

Преодолев подъем и спуск, мы попадем в долину ручья Эльморайок, который впадает в Сейдозеро.

Остановка на полевой обед.

Далее мы пойдем через лес и озеро.

Маршрут очень красивый. Мы будем останавливаться не только для отдыха и фотографий, но и для возможности набрать воды.

Организация стоянки, ужин (горячая еда).

Прибытие на место старта. ЛГОК - перевал ЭльморайокПрибытие на место старта. ЛГОК - перевал ЭльморайокПрибытие на место старта. ЛГОК - перевал ЭльморайокПрибытие на место старта. ЛГОК - перевал Эльморайок
2 день

Переход к Сейдозеру

Прогулки у озера.

Осмотр Куйвы.

Если позволит погода сможем подняться на склоны сопок, откуда открываются прекрасные виды на озеро или пройтись до домика охотника тропами вдоль озера.

Переход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к Сейдозеру
3 день

Переход через перевал и финиш на руднике

Завтрак.

Сбор лагеря.

Начала пешего возвращения – время в пути 5-6 часов, с остановками на перекус, фотографирование.

Переход через перевал и финиш на руднике.

Возвращение в г. Мурманск.

Вероятное время возвращения – 22:00.

Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.

Переход через перевал и финиш на рудникеПереход через перевал и финиш на рудникеПереход через перевал и финиш на рудникеПереход через перевал и финиш на руднике

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи
Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-разовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки, котловое снаряжение)
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Мурманска
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые палки;
  • рюкзак около 60 литров;
  • дождевик;
  • 2 комплекта сменной одежды;
  • пару комплектов термобелья;
  • сменную обувь;
  • средства от комаров;
  • средства личной гигиены;
  • палатка (можно взять напрокат);
  • спальник;
  • коврик (пенка);
  • посуда (миска, кружка, ложка, нож).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по возрасту?

Да, маршрут достаточно сложный, поэтому к участию в туре приглашаются дети с 14 лет в сопровождении взрослых. Максимальный порог зависит от физического состояния человека.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
14 фев 2023
Было приятно погрузиться в путешествие, прикоснуться к красотам Кольского полуострова, узнать немного местной истории, а также прокатиться на собаках и оленях. А охота за сиянием-это сокровенный разговор с небесами.
Во вложении фото картины, пыталась свои впечатления выразить на бумаге. Рисовать нигде не училась, это только хобби
Было приятно погрузиться в путешествие, прикоснуться к красотам Кольского полуострова, узнать немного местной истории, а также
О
14 фев 2023
Спасибо туроператору за четко организованную программу, отдельная благодарность гидам Сергею и Наталье за приятное сопровождение на протяжении всего пути. Внимательные, старались учитывать наши пожелания, решать вопросы при их появлении.
Л
12 ноя 2022
Ездила с ними не первый раз и очень довольна организацией тура, хочу в январе ещё совершить один тур.
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