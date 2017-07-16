Сияние Хибин. Тур для семей с детьми и фотографов

Снегоходная программа нового формата, которая предназначена специально

5
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Снегоходная программа нового формата, которая предназначена специально для семей с маленькими детьми, пожилых людей, фотографов. Туристы выезжают в Хибины в санях-капсулах, защищающих от снега и ветра, но имеющих отличный обзор.

Снегоход с санями позволяет добраться зимой до самых живописных мест Хибин людям, которые не имеют возможности лично управлять снегоходом.
Сияние Хибин. Тур для семей с детьми и фотографов
Сияние Хибин. Тур для семей с детьми и фотографов
Сияние Хибин. Тур для семей с детьми и фотографов
Сияние Хибин. Тур для семей с детьми и фотографов
Сияние Хибин. Тур для семей с детьми и фотографов
Сияние Хибин. Тур для семей с детьми и фотографов
Сияние Хибин. Тур для семей с детьми и фотографов
Сияние Хибин. Тур для семей с детьми и фотографов
Ближайшие даты:

Описание

В этом туре мы:

  • увидим суровую красоту заполярных гор;
  • съездим на горное озеро, откуда открывается красивый панорамный вид на Хибины;
  • совершим поход на снегоступах по заснеженному лесу с посещением смотровых площадок;
  • устроим пикник у костра и понаблюдаем за Северным сиянием.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Переезд в центр Хибин. Поход на снегоступах. Пикник у костра. Полярное сияние

10:30 – встреча гостей в снегоходном центре Кольских экспедиций в Кировске, знакомство с гидами, переодевание, размещение в санях, упаковка багажа.

Переезд в санях за снегоходом до гостевого дома, расположенного в центре Хибин. По пути несколько остановок на самых видовых точках для фотографирования.

Прибытие в гостевой дом, размещение, ланч.

Поход на снегоступах по заснеженному лесу с посещением смотровых площадок.

Ужин.

После ужина вечерняя поездка на пикник у костра. 7 км в санях за снегоходом до специально оборудованного места в лесу. Здесь установлен стилизованный чум –укрытие, стационарное кострище. При ясном небе возможность наблюдать и фотографировать полярное сияние.

После пикника возвращение в гостевой дом, ночлег.

Встреча группы. Переезд в центр Хибин. Поход на снегоступах. Пикник у костра. Полярное сияниеВстреча группы. Переезд в центр Хибин. Поход на снегоступах. Пикник у костра. Полярное сияние
2 день

Поездка на горное озеро. Возвращение в Кировск

Завтрак.

Поездка в санях на горное озеро, откуда открывается красивый панорамный вид на горы. При условии хорошей погоды совершим подъем на горный перевал.

Возвращение в гостевой дом к 13:00.

Ланч, сборы, отъезд в Кировск. Окончание программы в 16:00.

Поездка на горное озеро. Возвращение в КировскПоездка на горное озеро. Возвращение в КировскПоездка на горное озеро. Возвращение в Кировск

Проживание

Проживание в гостевом доме.

Варианты проживания

Гостевой дом «Куэльпорр»

1 ночь

Гостевой дом «Куэльпорр» находится на севере Хибин в живописной долине на берегу реки Кунийок. Зимой до гостевого дома можно добраться на снегоходе или на лыжах.

Гостевой дом «Куэльпорр» – это современное одноэтажное здание с мансардой. Большой холл с камином. Электричество, горячая вода. 2-местные номера с удобствами (душ, туалет, сушилка для снаряжения) в номере. 6-местные номера (душ, туалет на этаже). Есть мобильная связь. Интернет за дополнительную плату.

Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе
  • Проживание в 2-3 местных номерах гостевого дома Куэльпорр
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до места сбора группы
  • Завтрак первого дня и ужин второго дня
  • Спиртные напитки
  • Ночной подъем на снегоходе на вершину горы на высоту 1100 метров над уровнем моря – 3000 руб. /чел.
  • Продление программы до 18-19 часов вечера. После ланча свободное время. Доплата 1500 руб. /чел.
  • Прокат лыж – 500 руб. за комплект
  • Самостоятельное катание на снегоходе под контролем инструктора – 1000 руб. /чел. за 20 минут
  • Русская баня с прорубью – 4000 руб. за 2 часа. Одновременно в бане могут находиться не более 5 человек
Место начала и завершения?
г. Кировск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Вам понадобиться теплая спортивная одежда и высокая теплая обувь. Также шапки, шарфы и варежки. Багаж желательно иметь небольшого объема, так как место для багажа ограниченно. Чемоданы перевозить на снегоходах невозможно. В случае необходимости мы предоставим сумки для перевозки багажа. Перед выездом инструктор проверит снаряжение каждого гостя, если будет нужно,мы предоставляем недостающую теплую одежду.

Где происходит встреча группы?

Встреча группы у снегоходного комплекса организатора тура. Он расположен на окраине города Кировск рядом со Снежной деревней за профилакторием «Тирвас» (район Ботанического сада – 25-го километра). Добираться от города удобнее всего на такси.

Нужно ли уметь управлять снегоходом для участия в этом туре?

Нет. В этом туре используются снегоходы с санями, которые помогают добраться зимой до самых живописных мест Хибин людям, которые не имеют возможности лично управлять снегоходом.
Перед началом движения участникам подбирается необходимая экипировка - комбинезоны, шлемы, специальная обувь. После этого все участники проходят инструктаж по лавинной безопасности и краткий курс вождения снегохода. Во время тренировочных заездов инструктор сидит сзади за учеником, контролируя движение в пробном заезде.
После экипировки и обучения, которые занимают около 30-50 минут (в зависимости от количества человек), группа выдвигается на маршрут. Движение осуществляется в колонне за снегоходом инструктора, дистанция между снегоходами произвольная от 15 до 100 м. Во время движения можно делать остановки для осмотра окрестностей, фотографирования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
Р
16 июля 2017
Сергей, огромное спасибо! Мужики вышли из зоны комфорта - немного смущены, удивлены и очень довольны нашим приключением. В хорошем смысле слова "зашло" в душу. Саше огромный привет и благодарность! Надеюсь мы были хорошими гостями. Ждите зимой
К
15 янв 2018
Здравствуйте!
15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум!

Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность!

Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий!

Ребята - Вы молодцы!
Н
23 июня 2018
Снегоходный тур «Магия полярной ночи»
В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.

Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус.
На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место.

Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга!
Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором!

С признательностью, Надежда Зубакова

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