Встреча группы. Переезд в центр Хибин. Поход на снегоступах. Пикник у костра. Полярное сияние

В этом туре мы:
10:30 – встреча гостей в снегоходном центре Кольских экспедиций в Кировске, знакомство с гидами, переодевание, размещение в санях, упаковка багажа.
Переезд в санях за снегоходом до гостевого дома, расположенного в центре Хибин. По пути несколько остановок на самых видовых точках для фотографирования.
Прибытие в гостевой дом, размещение, ланч.
Поход на снегоступах по заснеженному лесу с посещением смотровых площадок.
Ужин.
После ужина вечерняя поездка на пикник у костра. 7 км в санях за снегоходом до специально оборудованного места в лесу. Здесь установлен стилизованный чум –укрытие, стационарное кострище. При ясном небе возможность наблюдать и фотографировать полярное сияние.
После пикника возвращение в гостевой дом, ночлег.
Завтрак.
Поездка в санях на горное озеро, откуда открывается красивый панорамный вид на горы. При условии хорошей погоды совершим подъем на горный перевал.
Возвращение в гостевой дом к 13:00.
Ланч, сборы, отъезд в Кировск. Окончание программы в 16:00.
Проживание в гостевом доме.
Гостевой дом «Куэльпорр» находится на севере Хибин в живописной долине на берегу реки Кунийок. Зимой до гостевого дома можно добраться на снегоходе или на лыжах.
Гостевой дом «Куэльпорр» – это современное одноэтажное здание с мансардой. Большой холл с камином. Электричество, горячая вода. 2-местные номера с удобствами (душ, туалет, сушилка для снаряжения) в номере. 6-местные номера (душ, туалет на этаже). Есть мобильная связь. Интернет за дополнительную плату.
Вам понадобиться теплая спортивная одежда и высокая теплая обувь. Также шапки, шарфы и варежки. Багаж желательно иметь небольшого объема, так как место для багажа ограниченно. Чемоданы перевозить на снегоходах невозможно. В случае необходимости мы предоставим сумки для перевозки багажа. Перед выездом инструктор проверит снаряжение каждого гостя, если будет нужно,мы предоставляем недостающую теплую одежду.
Встреча группы у снегоходного комплекса организатора тура. Он расположен на окраине города Кировск рядом со Снежной деревней за профилакторием «Тирвас» (район Ботанического сада – 25-го километра). Добираться от города удобнее всего на такси.
Нет. В этом туре используются снегоходы с санями, которые помогают добраться зимой до самых живописных мест Хибин людям, которые не имеют возможности лично управлять снегоходом.
Перед началом движения участникам подбирается необходимая экипировка - комбинезоны, шлемы, специальная обувь. После этого все участники проходят инструктаж по лавинной безопасности и краткий курс вождения снегохода. Во время тренировочных заездов инструктор сидит сзади за учеником, контролируя движение в пробном заезде.
После экипировки и обучения, которые занимают около 30-50 минут (в зависимости от количества человек), группа выдвигается на маршрут. Движение осуществляется в колонне за снегоходом инструктора, дистанция между снегоходами произвольная от 15 до 100 м. Во время движения можно делать остановки для осмотра окрестностей, фотографирования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.