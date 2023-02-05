1. Одежда для комфортного нахождения в температурном режиме от +5 до +15 градусов.

2. Дождевик.

3. Комплект запасной одежды.

4. Нательное белье для ночевки в спальниках.

5. Личная аптечка.

6. Средства личной гигиены.

7. Удобная обувь для сплава (мы советуем кроссовки + неопреновые носки).

8. Рыболовные снасти, плотно прилегающие вейдерсы с поясом (не резиновые!),

9. Обувь для лагеря (можно резиновые полусапоги).

10. Паспорт и полис ОМС.

11. Фонарик.