Встречаемся в г. Кандалакша.
Трансфер в п. Умба.
Пересадка во внедорожник, трансфер к месту старта 5-6 часов.
Подготовка снаряжения, выход на воду.
Сплав по реке Индель до места ночевки.
Ночевка в палаточном городке.
Завтрак.
Выход на воду.
Обед в пути.
Сплав.
Ставим лагерь.
Рыбалка.
Ужин.
Ночевка в палаточном городке.
Дневка.
Рыбалка.
Завтрак.
Выход на воду.
Обед в пути.
Проходим сегодня слияние с рекой Варзуга.
Ставим лагерь.
Рыбалка.
Ужин.
Ночевка в палаточном городке.
Дневка.
Рыбалка.
Завтрак.
Выход на воду.
Обед в пути.
Сегодня мы попадаем в р. Варзуга и двигаемся до порога «Кревец».
Рыбалка.
Ужин.
Ночевка в палаточном городке.
Завтрак.
Выход на воду.
Сплав до с. Варзуга.
Трансфер до железнодорожного вокзала г. Кандалакша.
На протяжении всего маршрута ночевки в палаточном городке. Он представляет собой размещение в палатке на туристическом коврике и спальнике с температурным режимом от +5 до +15.
1. Одежда для комфортного нахождения в температурном режиме от +5 до +15 градусов.
2. Дождевик.
3. Комплект запасной одежды.
4. Нательное белье для ночевки в спальниках.
5. Личная аптечка.
6. Средства личной гигиены.
7. Удобная обувь для сплава (мы советуем кроссовки + неопреновые носки).
8. Рыболовные снасти, плотно прилегающие вейдерсы с поясом (не резиновые!),
9. Обувь для лагеря (можно резиновые полусапоги).
10. Паспорт и полис ОМС.
11. Фонарик.
Питание готовится из закупленных заранее продуктов.
Питание на протяжении тура состоит из каши различных круп, первых блюд (щи из свежей капусты, суп гороховый, суп полевой с макаронами и т. д.), вторых блюд (мясо на углях, гречневая каша с тушенкой, макароны с сосисками и т. д.), закуски (колбаса, сыр, различные консервированные продукты, хлеб и т. д.).
Предпочтение или ограничение по медицинским показаниям в питании укажите при бронировании тура и непосредственно гиду при выходе на маршрут.
Сплав в туре происходит на сплавном средстве "Катамаран 4-ка" или "РАФТ Тритон".
Все длинные плесы и озера мы проходим на моторе, что позволяет вам насладиться рыбалкой и пейзажами.
Дневная температура воздуха в июне около +10… 15 ºС, ночью +5… 10 ºС. В июле в среднем +15… 20 ºС днём и +10… 15 ºС по ночам. В июне не будет лишним взять с собой репелленты и/или москитную сетку.
Тур начинается в г. Кандалакша в котором мы вас встречаем. Мы организуем вам трансфер аэропорт Апатиты – Кандалакша,, Аэропорт Мурманск - Кандалакша.