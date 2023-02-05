Сплав и рыбалка на реках Кольского

Мы предлагаем самый популярный й сплав для любителей Рыбной ловли

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Мы предлагаем самый популярный й сплав для любителей Рыбной ловли по диким местам Кольского полуострова. Ни дорог, ни связи только природа и ваше любимое занятие. Мы пройдем порядка 120 километров сплава и сделаем несколько дней отдыха, которые посвятим рыбалке.
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Сплав и рыбалка на реках Кольского
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Мощная рыбалка
Мощная рыбалка
Нас ждет самая крутая рыбалка: семга, хариус, окунь, щука
Комфортный отдых
Комфортный отдых
Все длинные плесы и озера мы проходим на моторе, что позволяет вам насладиться рыбалкой и пейзажами
Походная романтика
Походная романтика
Костер, звуки леса, шум реки и море звезд над головой

Программа тура по дням

1 день

Сплав по р. Индель до первой стоянки

Встречаемся в г. Кандалакша.

Трансфер в п. Умба.

Пересадка во внедорожник, трансфер к месту старта 5-6 часов.

Подготовка снаряжения, выход на воду.

Сплав по реке Индель до места ночевки.

Ночевка в палаточном городке.

2 день

Сплав по рекам

Завтрак.

Выход на воду.

Обед в пути.

Сплав.

Ставим лагерь.

Рыбалка.

Ужин.

Ночевка в палаточном городке.

3 день

Дневка

Дневка.

Рыбалка.

4 день

Продолжение сплава

Завтрак.

Выход на воду.

Обед в пути.

Проходим сегодня слияние с рекой Варзуга.

Ставим лагерь.

Рыбалка.

Ужин.

Ночевка в палаточном городке.

5 день

Дневка

Дневка.

Рыбалка.

6 день

Сплав р. Варзуга

Завтрак.

Выход на воду.

Обед в пути.

Сегодня мы попадаем в р. Варзуга и двигаемся до порога «Кревец».

Рыбалка.

Ужин.

Ночевка в палаточном городке.

7 день

Завершение сплава

Завтрак.

Выход на воду.

Сплав до с. Варзуга.

Трансфер до железнодорожного вокзала г. Кандалакша.

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в палаточном городке. Он представляет собой размещение в палатке на туристическом коврике и спальнике с температурным режимом от +5 до +15.

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Аренда сплавного снаряжения
  • Аренда туристического снаряжения (палатка, спальник, коврик)
  • Работа гида
  • Питание
Что не входит
  • Дорога до г. Кандалакша и обратно
  • Лицензия на семгу: поймал — изъял (1600 рублей — 4 часа и одна сёмга)
Место начала и завершения?
Кандалакша
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда для комфортного нахождения в температурном режиме от +5 до +15 градусов.
2. Дождевик.
3. Комплект запасной одежды.
4. Нательное белье для ночевки в спальниках.
5. Личная аптечка.
6. Средства личной гигиены.
7. Удобная обувь для сплава (мы советуем кроссовки + неопреновые носки).

8. Рыболовные снасти, плотно прилегающие вейдерсы с поясом (не резиновые!),
9. Обувь для лагеря (можно резиновые полусапоги).
10. Паспорт и полис ОМС.
11. Фонарик.

Как организовано питание на маршруте?

Питание готовится из закупленных заранее продуктов.

Питание на протяжении тура состоит из каши различных круп, первых блюд (щи из свежей капусты, суп гороховый, суп полевой с макаронами и т. д.), вторых блюд (мясо на углях, гречневая каша с тушенкой, макароны с сосисками и т. д.), закуски (колбаса, сыр, различные консервированные продукты, хлеб и т. д.).

Предпочтение или ограничение по медицинским показаниям в питании укажите при бронировании тура и непосредственно гиду при выходе на маршрут.

Какое используется оборудование для сплава?

Сплав в туре происходит на сплавном средстве "Катамаран 4-ка" или "РАФТ Тритон".

Все длинные плесы и озера мы проходим на моторе, что позволяет вам насладиться рыбалкой и пейзажами.

Какая погода в туре?

Дневная температура воздуха в июне около +10… 15 ºС, ночью +5… 10 ºС. В июле в среднем +15… 20 ºС днём и +10… 15 ºС по ночам. В июне не будет лишним взять с собой репелленты и/или москитную сетку.

Как добраться к месту начала тура?

Тур начинается в г. Кандалакша в котором мы вас встречаем. Мы организуем вам трансфер аэропорт Апатиты – Кандалакша,, Аэропорт Мурманск - Кандалакша.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
5 фев 2023
Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.
Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю вОтличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в
Д
5 фев 2023
Все душевно;). Ребята действительно хотели, чтобы гостям все понравилось. Спасибо большое!
А
17 янв 2023
все хорошо

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