Авторский тур
7 дней
Умба и Белое море. Сплав
Акция «Раннее бронирование» до 31.03. 2023 скидка 10% (скидка не распространяется на туры в мае и до середины июня)
г. Апатиты
от 20 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Уральский лыжный
Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий район,...
10 янв
24 янв
9 фев
23 фев
от 29 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Новинка сезона 2022-2023 в одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD» Хибины г
Россия, Мурманская область, Апатиты
36 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ЭЭльвира26 января 2024Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ВВладимир23 ноября 2023Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
- ИИрина14 марта 2023Встреча организаторов прошла на высшем уровне. Встреча в аэропорту, приём в санатории. Отдельное спасибо нашему гиду инструктору Ивану Дмитриеву. Очень отзывчивый и удивительный человек. А также всё работники санатория. Благодарим за радушный приём.
- ИИрина14 марта 2023Горнолыжный тур "ХИБИНЫ SKI "произвёл на нас большое впечатление. Проживание в гостинице- санатории Извела добавил бонус к оздоровлению после катания на горных лыжах.
- ДДмитрий5 февраля 2023Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.
- ААндрей17 января 2023Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»все понравилось, кроме погоды
- ССергей10 января 2023Тур на остров КильдинВыполнили всю программу, молодцы. Хорошо проинструктировали насчет одежды. Руководитель и др. инструкторы проявляли необходимое внимание ко всем потребностям участников тура, решали все возникавшие вопросы.
- ББольшаков Илья Николаевич6 января 2023Тур на остров КильдинСпасибо «Большой стране» что сообщили предварительно всю необходимую информацию и за оперативную связь по всем вопросам. Спасибо принимающей стороне за лучший первый опыт путешествия. Отдельное спасибо Павлу и Олесе за то что были с нами все эти дни. Обязательно еще увидимся, ждите нас)
- ММария6 января 2023Тур на остров КильдинВосторг
Ответы на вопросы от путешественников по Белорецку
Самые популярные туры в Белорецке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Белорецке в апреле 2024
Сейчас в Белорецке можно забронировать 3 тура от 20 500 ₽ до 36 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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