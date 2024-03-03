А Андрей Уральский лыжный Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.

Э Эльвира Уральский лыжный Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!

В Владимир Уральский лыжный Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!

И Ирина Горнолыжный тур «AURORA SKI» Встреча организаторов прошла на высшем уровне. Встреча в аэропорту, приём в санатории. Отдельное спасибо нашему гиду инструктору Ивану Дмитриеву. Очень отзывчивый и удивительный человек. А также всё работники санатория. Благодарим за радушный приём.

И Ирина Горнолыжный тур «AURORA SKI» Горнолыжный тур "ХИБИНЫ SKI "произвёл на нас большое впечатление. Проживание в гостинице- санатории Извела добавил бонус к оздоровлению после катания на горных лыжах.

Д Дмитрий Горнолыжный тур «AURORA SKI» Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.

А Андрей Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI» все понравилось, кроме погоды

С Сергей Тур на остров Кильдин Выполнили всю программу, молодцы. Хорошо проинструктировали насчет одежды. Руководитель и др. инструкторы проявляли необходимое внимание ко всем потребностям участников тура, решали все возникавшие вопросы.

Б Большаков Илья Николаевич Тур на остров Кильдин Спасибо «Большой стране» что сообщили предварительно всю необходимую информацию и за оперативную связь по всем вопросам. Спасибо принимающей стороне за лучший первый опыт путешествия. Отдельное спасибо Павлу и Олесе за то что были с нами все эти дни. Обязательно еще увидимся, ждите нас)