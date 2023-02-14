1 день

Выезд из Мурманска. Посещение полуострова Средний

В первый день мы начнем наше большое путешествие с посещения полуострова Средний.

8:00 Мы выезжаем из Мурманска, нам предстоит трансфер до перешейка между материком и полуостровом Средний.

Время в пути 5-6 часов.

Здесь мы остановимся на горячий обед.

В этом месте можно наслаждаться впечатляющим видом на полуострова Средний и Рыбачий, а также на Мотовский залив, где порой можно увидеть подводную лодку и военные корабли.

Далее мы проедем вдоль губы Малой Волоковой к Батарее береговой артиллерии, а к скалам «Два брата» и виду на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней».

Далее мы проедем по бывшему военному аэродрому Пуманки и переедем на турбазу, где и заночуем.

По приезду мы поужинаем.