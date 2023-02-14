В первый день мы начнем наше большое путешествие с посещения полуострова Средний.
8:00 Мы выезжаем из Мурманска, нам предстоит трансфер до перешейка между материком и полуостровом Средний.
Время в пути 5-6 часов.
Здесь мы остановимся на горячий обед.
В этом месте можно наслаждаться впечатляющим видом на полуострова Средний и Рыбачий, а также на Мотовский залив, где порой можно увидеть подводную лодку и военные корабли.
Далее мы проедем вдоль губы Малой Волоковой к Батарее береговой артиллерии, а к скалам «Два брата» и виду на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней».
Далее мы проедем по бывшему военному аэродрому Пуманки и переедем на турбазу, где и заночуем.
По приезду мы поужинаем.
8:00 Подъем.
Завтрак на базе отдыха, а далее мы отправимся в увлекательное путешествие по полуострову Рыбачий.
Доедем до мыса Немецкий и мыса Кекурский – по мнению многих побывавших здесь, это самое красивое место на полуостровах.
Далее, мы проедем через бывшее военное поселение Скорбеевка к одноименной бухте, сейчас ее еще называют «Голубая лагуна» – настолько это место впечатляет своими видами, здесь же находится небольшой водопад.
В этом прекрасном месте мы пообедаем в полевых условиях и начнем наше возвращение в город Мурманск.
Время в пути 6-7 часов.
23:00 Ориентировочное время возвращения.
Заселение в гостиницу в городе Мурманске
Сегодня нам предстоит поездка в поселок Териберка.
Планируемое время выезда 9:00, после завтрака в отеле.
Время в пути 2 часа.
Мы проедем к Батарейскому водопаду – прогуляемся на вершину сопки, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и океан, затем проедем к пляжу Яйца Дракона, после посетим кладбище кораблей.
Далее мы посетим ресторан на берегу моря, где сможем попробовать местные блюда (не включен в стоимость).
После обеда мы продолжим нашу экскурсию по песчаному пляжу Териберки – здесь установлено несколько арт-объектов, где можно сделать фото.
В районе 16:00 мы выдвигаемся из Териберки в Мурманск.
Возвращение в гостиницу в городе Мурманске
После завтрака в отеле, в 9:00 мы выезжаем из Мурманска в поселок Ловозеро.
Добравшись до Ловозера, мы пересаживаемся на катер и отправляемся к священному озеру саамов – Сейдозеру.
Нам предстоит прогулка в окрестностях озера и до смотровой площадки откуда видна скала с изображением Куйвы – великана из мифологии саамов.
Там же будет перекус с чаем.
К вечеру возвращаемся на турбазу, ужинаем и спим в уютных номерах.
Позавтракав на турбазе мы на катере возвращаемся в поселок Ловозеро, откуда отправляемся в Хибины.
В Хибинах по бездорожью отправляемся к водопаду «Красивый» и прогуляемся по долине Рисчорр либо поднимемся на один из перевалов откуда открывается панорамный вид на Хибины, Ловозерские тундры и Умбозеро.
Пообедаем прямо на природе.
Затем возвращаемся в Тирвас в районе 19:00.
Ужинаем («шведский стол»).
Позавтракав в гостинице «Тирвас», мы переезжаем в Умбу и на Терский берег.
Осмотрим поселок, посетим музей Канозерских петроглифов, прогуляемся по Умбе с экскурсией или посетим мастер-класс по изготовлению поморской козули, пообедаем у местной хозяйки.
В этот день мы посетим Колвицкий водопад.
Далее переедем в тоню Тетрина, где нас ожидает совершенно незабываемая экскурсия по нескольких экспозициям и ужин.
Здесь же мы останемся ночевать в аутентичных домах.
Мы позавтракаем и отправимся в путь по Терскому берегу: посетим Кашкаранцы, «Аметистовый берег» на мысе Корабль, село Кузомень и песчаную пустыню, здесь же увидим диких лошадей.
Далее двинемся к устью реки Варзуга на Белом море.
После всех этих впечатляющих видов, мы переедем в с. Варзуга и заночуем в гостевом доме.
В Варзуге же нас накормят ужином из местных блюд.
Утром мы позавтракаем и отправимся на экскурсию по с. Варзуга.
На Пречистинской стороне села осмотрим деревянные церкви и переправимся на Никольскую сторону через реку на лодках-поездницах.
Там кореной житель села Варзуга, собиратель сельского музея Петр Прокопьевич Заборщиков проведет небольшую экскурсию.
При хорошей погоде и желанию группы – отправимся в небольшую пешую прогулку к Золотому кресту Варзуги, установленному на месте древнего Городища – ведь Варзуга является первым русским поселением на Кольском Севере.
В районе полудня мы отправимся в обратный путь, пообедать заедем в гостевой дом в Умбе.
Возвращение в г. Мурманск ориентировочно в 20:00.
Тур предусматривает проживание в гостевых домах и гостиницах.
В первую ночь туристы будут проживать на базе «Большое озерко» на Рыбачьем. Туристическая база представляет собой шесть коттеджей, с возможностью разместить в каждом от 2 до 5-ти человек.
В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки.
Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
Условия проживания: В доме расположены 11 уютных гостевых комнат с прекрасным видом из окон на тундру, озеро и горы; 6 санузлов с душевыми кабинами и общий зал для приёма пищи и общения.
Питание: Гостям предлагают натуральное и качественное питание, еда всегда свежая и вкусная по-домашнему. Для блюд используются дары местной природы: грибы, ягоды, рыба, мясо северного оленя и лося.
SPA-отель «Tirvas» расположен в 2 км от горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» и в 10 минутах езды от горнолыжного комплекса «Большой Вудьявр». К услугам гостей комплекса: ресторан; сад; бассейн с гидромассажной зоной, финской сауной и хамамом; бильярд; массажный кабинет; прачечная; комнаты для хранения и сушки горнолыжного инвентаря; фитнес центр, оснащенный современными тренажерами.
В каждом номере установлен телевизор с кабельными каналами, чайник и холодильник, также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном.
Тоня Тетрина – частный музей включающий в себя 7 экспозиций, средства размещения, кемпинг.
Экскурсия занимает 1,5-2 часа, и представляет посещение одной, или двух из трех экспозиций на выбор, либо всех трех, но по сокращенной программе. Там вам расскажут об истории тони, быте поморов, проведут исторические эксперименты и мастер-классы, чтобы каждый гость мог не только услышать историю, но и попробовать ее на вкус, вдохнуть носом, потрогать руками
Питание: В основном морепродукты.
Условия проживания: домики двух и трехместные.
Условия проживания: Небольшая уютная гостиница, расположенная на центральной площади села Варзуга, предлагает к услугам гостей 12 трехместных номеров с удобствами, двухместное проживание.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.