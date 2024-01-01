Представьте, что вы несетесь по тундре на снегоходе
Добро пожаловать в Хибины, где можно наблюдать долгие сине-розовые сумерки, когда все вокруг окрашено в нежные пастельные тона. Финны называют это время «синие часы».
Светлое время суток длится всего несколько часов и представляет собой светлые сумерки, а потом окружающий мир снова погружается во тьму. Вы увидите замерзшие озера, первозданные ландшафты, леса и горы.
Что вас ожидает:
Описание
Тур проводится для групп от 4 человек под заказ в любые даты кроме новогодних праздников.
Программа тура по дням
Снегоходный кольцевой маршрут
10:00 Встреча гостей в нашем снегоходном центре в Кировске в районе санатория Тирвас и Снежной деревни, инструктаж, обучение вождению снегохода, подбор экипировки.
Выезд в горы на снегоходах по маршруту: Ботанический сад, перевал Рамзая, перевал Кукисвумчорр – гостевой дом «Куэльпорр».
Размещение в двухместных номерах, обед.
Снегоходный кольцевой маршрут по окрестностям.
Вечером русская баня с прорубью в горной реке.
Домашний ужин в уютной кают-компании.
Дневной переезд 50–60 км.
Путешествие на перевал Восточный Петрелиуса
Завтрак.
Выезд по маршруту по нескольким перевалам (стандартная связка – Северный Рисчорр – Партомчоррский перевалы).
Обед.
Маршрут на перевал Восточный Петрелиуса (высота 883,3 м) с обзором долины р. Малая Белая – перевал Кукисвумчорр.
Возвращение в г. Кировск к 18:00.
Дневной переезд 60–70 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Куэльпорр».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек на снегоходе:
- 1 чел. на снегоходе – 44 000 руб.;
- 2 чел. на снегоходе – под запрос.
Для детей от 10 до 13 лет с родителями 24 000 руб. с ребенка.
Варианты проживания
Гостевой дом «Куэльпорр»
Гостевой дом «Куэльпорр» находится на севере Хибин в живописной долине на берегу реки Кунийок. Зимой до гостевого дома можно добраться на снегоходе или на лыжах. Гостевой дом «Куэльпорр» - это современное одноэтажное здание с мансардой. Большой холл с камином. Электричество, горячая вода. 2-местные номера с удобствами (душ, туалет, сушилка для снаряжения) в номере. 6-местные номера (душ, туалет на этаже). Есть мобильная связь. Интернет за дополнительную плату. Гостевой дом «Куэльпорр», по словам наших гостей, место очень атмосферное.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе
- Проживание
- Баня
- Аренда снегоходов Lynx и снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Кировска и обратно
- Завтрак первого дня, ужин второго дня
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Футболки, нижнее белье, х. б. носки;
- Термобелье из тонкого полартека;
- Тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер;
- Пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон или нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон;
- Тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах;
- Толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые;
- Перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые;
- Шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – мы предоставляем;
- Шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту;
- Пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное;
- Если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка;
- Личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.);
- Крем для лица от холода;
- Личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах);
- Маска горнолыжная - надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе);
- Солнцезащитные очки;
- Маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы;
- Некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте;
- Шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними.
Вещи должны быть упакованы или в сумку или в рюкзак, или в баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.
Предоставляемое снаряжение:
- Комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона;
- 2 подшлемника – тонкий и толстый;
- шлем с забралом с двойным стеклом - если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом;
- ботинки снегоходные с вкладышем из войлока;
- варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что делать если у меня плохое зрение?
Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.
Как будет погода?
Снегоходные экспедиции организуемые нашей фирмой проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Наш регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии. Погода в наших широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры: от 0 до -30, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией "что взять с собой".
Что еще важно знать?
- Большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.
- Возможно только одноместное размещение на снегоходах, как более безопасное. Многие турфирмы лукавят, продавая туры на снегоходах по 2 человека на снегоходе. Разница в цене, как правило, небольшая, но в плане комфорта и безопасности она весьма существенна. Управление снегоходом вдвоем непростая задача даже для опытного водителя, так как вес пассажира до 2 раз ухудшает управляемость снегоходом, а если за рулем человек без большого опыта, то это становится просто опасным. Кроме того, ехать пассажиром холодно и неинтересно.
- В случае экстремальных погодных ситуаций Гид на маршруте имеет право сделать изменения маршрута, а так же задержать или отложить выезд на маршрут. Это условие принято нами в целях Вашей безопасности.
- В случае задержки группы на маршруте по погодным условиям мы не несем ответственности за возможные опоздания на самолеты - поезда. (до настоящего момента таких ситуаций не было, но вероятность присутствовала).
Какие условия эксплуатации снегохода?
- Снегоход в нашей стране невозможно застраховать, поэтому гости несут полную материальную ответственность за технику, арендованную одежду и снаряжение. Для соблюдения формальностей мы заключаем с каждым гостем договор аренды снегохода и снаряжения. Исходя из нашего многолетнего опыта работы можно сказать следующее: аварии на маршрутах происходят только по причине нарушения техники безопасности, например, несоблюдение дистанции или несанкционированное катание по целине в местах со скрытыми препятствиями.
- В случае, если Гость ведет себя неадекватно, нарушает правила техники безопасности на маршруте, Гид имеет право сделать одно предупреждение. В случае, если Гость продолжает нарушать правила, Гид имеет право снять Гостя с маршрута без каких либо компенсаций. Это правило введено нами исключительно для Вашей безопасности и успеха наших экспедиций.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться до старта тура?
Город Кировск расположен в 25 км от ж/д вокзала и аэропорта г. Апатиты и в 200 км от ж/д вокзала и аэропорта Мурманска.
Участников многодневных туров мы встречаем на железнодорожном вокзале или аэропорту города Апатиты. Также возможна встреча участников в аэропорту города Мурманска.