Представьте, что вы несетесь по тундре на снегоходе, преодолевая километры холодной земли. Вокруг разгар Полярной ночи, когда солнце более двух месяцев не поднимается над горизонтом.



Добро пожаловать в Хибины, где можно наблюдать долгие сине-розовые сумерки, когда все вокруг окрашено в нежные пастельные тона. Финны называют это время «синие часы».



Светлое время суток длится всего несколько часов и представляет собой светлые сумерки, а потом окружающий мир снова погружается во тьму. Вы увидите замерзшие озера, первозданные ландшафты, леса и горы.