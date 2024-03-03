Пятидневная прогулка в Белорецк: Зимний отдых с участием в деревенских традициях
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Описание
Преимущества этого путешествия:
- активный лыжный отдых – проходит в горной местности, с многочисленными спусками и подъемами, разработан для любителей активного зимнего отдыха и рассчитан на туристов от 14 лет и старше;
- зимние забавы – покатаемся на сноутюбингах, сходим в горячую баньку и насладимся чистейшим воздухом Уральского зимнего леса;
- деревенские традиции – приобщимся к деревенскому укладу жизни, истопим русскую печь и приготовим в ней вкуснейший обед, научимся лепить пельмени, а также сделаем фото в народных костюмах.
Тур проводится под индивидуальный запрос в период с ноября по март для групп от 6 человек.
Программа тура по дням
Заезд
1 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда: 14:00
Завтрак – не включен.
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
- в день заезда с 4:00 до 06:00;
- накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка);
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
9:00 – 10:00 завтрак на турбазе.
3 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 8:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
9:00 – 10:00 завтрак на турбазе.
Размещение на туристской базе «Тенгри» («туркласс», за доп. плату возможно размещение «комфорт»).
Обед.
Подбор снаряжения.
Инструктаж.
Лыжная прогулка в окрестностях с. Кага (8 км).
Ужин.
Деревенская баня «по-белому».
Лыжная прогулка, выставка минералов
Завтрак.
Лыжная радиальная прогулка на гору Благодать (8 км).
Обед.
Минералогическая экскурсия – выставка минералов под открытым небом.
Ужин.
Хребты среднего и южного Крака
Завтрак.
Лыжный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (12 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака.
Размещение в лесной избушке, приготовление обеда и ужина на печи.
Ночёвка в спальниках.
Деревенские хлопоты
Завтрак.
Лыжное возвращение в с. Кага, турбаза «Тенгри» (20 км).
Обед.
Баня «по-белому».
Отдых.
«Деревенские хлопоты» – обучение навыкам растопки печи, лепка пельменей.
Ужин.
«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда, бальзамов.
Музей «Домъ заводского крестьянина 19 века», отъезд
Завтрак.
Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Экскурсия в музей «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, а так же памятные фото в народных костюмах.
1 вариант (трансфер оплачивается дополнительно)– отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»);
Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 до 16:00 по местному времени).
3 вариант – освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 до 18:00 по местному времени).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе (размещение "туркласс") и в гостевом доме на маршруте.
Варианты проживания
Турбаза Тенгри
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение «туркласс». Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме – печное отопление, электричество, умывальник. Во дворе – туалет, русская баня "по-белому".
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное;
Размещение на маршруте
Деревянные избы с печным отоплением (комнаты на 10-15 человек). Ночёвка на полатях в туристических спальниках. Туалет на улице. Есть избы с электричеством/ без электричества (освещение – свечи /керосиновые лампы).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (в зависимости от выбранной программы)
- Проживание на турбазе (в зависимости от выбранного размещения)
- Ночевки на маршруте в избах (многоместное размещение /полати)
- Питание
- Работа персонала и инструкторов
- Аренда снаряжения
- Экскурсии и бани (по программе)
- Снегоходное сопровождение группы для перевозки снаряжения и багажа во время лыжных лесных переходов
- Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага и обратно
- Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» - 4 000 руб
- Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» - 3 600 руб
- Индивидуальные трансферы
- Самостоятельное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы
- Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка;
- тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
- шарф;
- непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
- валенки (или забронировать в аренду);
- 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
- шерстяное трико;
- сменный комплект термобелья;
- купальник/плавки (бани бывают разные!)
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода будет в туре?
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Особенности маршрута
- Тур рассчитан на неподготовленных туристов и не требует специальной физической подготовки;
- Рассматриваем заявки «от 6 человек»;
- Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором;
- Перевозка снаряжения, продуктов и вещей туристов к местам лесных ночевок в конных санях или на
- снегоходе.
- Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским
- маршрутам не рекомендуется.
- Протяженность лыжных переходов на маршруте: 50 км. Указанные расстояния являются приблизительными;
- На маршруте группу (до 15 человек) сопровождают 2 проводника-инструктора, обеспечивая комфорт и безопасность;
- Возраст участников от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.
Как организовано питание?
- на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
- на маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на печи/на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Какое снаряжение предоставляется?
Групповое туристское оборудование для ночёвок в зимних походно-туристских условиях: спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики / ватные матрацы (в избах), костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь, термосы, посуда на группу;
Специальное: туристические лыжи (с палками), ботинки.
Желающие могут взять на тур свои ботинки, предназначенные для креплений SNS.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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