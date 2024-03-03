Уральский лыжный
Групповой тур в Белорецке

Пятидневная прогулка в Белорецк: Зимний отдых с участием в деревенских традициях

5
3 отзыва
Познакомимся с красотами зимней природы Южного Урала, достопримечательностями и памятниками природы Белорецкого района Башкортостана, совершим лыжный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника, а также приобщимся к традиционному укладу деревенской жизни.
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Уральский лыжный
Ближайшие даты:
10
янв
24
янв
9
фев
23
фев
2
мар
16
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • активный лыжный отдых – проходит в горной местности, с многочисленными спусками и подъемами, разработан для любителей активного зимнего отдыха и рассчитан на туристов от 14 лет и старше;
  • зимние забавы – покатаемся на сноутюбингах, сходим в горячую баньку и насладимся чистейшим воздухом Уральского зимнего леса;
  • деревенские традиции – приобщимся к деревенскому укладу жизни, истопим русскую печь и приготовим в ней вкуснейший обед, научимся лепить пельмени, а также сделаем фото в народных костюмах.

Тур проводится под индивидуальный запрос в период с ноября по март для групп от 6 человек.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

1 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда: 14:00

Завтрак – не включен.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 4:00 до 06:00;
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка);

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

9:00 – 10:00 завтрак на турбазе.

3 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 8:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

9:00 – 10:00 завтрак на турбазе.

Размещение на туристской базе «Тенгри» («туркласс», за доп. плату возможно размещение «комфорт»).

Обед.

Подбор снаряжения.

Инструктаж.

Лыжная прогулка в окрестностях с. Кага (8 км).

Ужин.

Деревенская баня «по-белому».

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Лыжная прогулка, выставка минералов

Завтрак.

Лыжная радиальная прогулка на гору Благодать (8 км).

Обед.

Минералогическая экскурсия – выставка минералов под открытым небом.

Ужин.

Лыжная прогулка, выставка минераловЛыжная прогулка, выставка минераловЛыжная прогулка, выставка минераловЛыжная прогулка, выставка минералов
3 день

Хребты среднего и южного Крака

Завтрак.

Лыжный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (12 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака.

Размещение в лесной избушке, приготовление обеда и ужина на печи.

Ночёвка в спальниках.

Хребты среднего и южного КракаХребты среднего и южного КракаХребты среднего и южного КракаХребты среднего и южного Крака
4 день

Деревенские хлопоты

Завтрак.

Лыжное возвращение в с. Кага, турбаза «Тенгри» (20 км).

Обед.

Баня «по-белому».

Отдых.

«Деревенские хлопоты» – обучение навыкам растопки печи, лепка пельменей.

Ужин.

«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда, бальзамов.

Деревенские хлопотыДеревенские хлопотыДеревенские хлопотыДеревенские хлопотыДеревенские хлопоты
5 день

Музей «Домъ заводского крестьянина 19 века», отъезд

Завтрак.

Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Экскурсия в музей «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, а так же памятные фото в народных костюмах.

1 вариант (трансфер оплачивается дополнительно)– отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»);

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 до 16:00 по местному времени).

3 вариант – освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 до 18:00 по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе (размещение "туркласс") и в гостевом доме на маршруте.

Варианты проживания

Турбаза Тенгри

3 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение «туркласс». Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме – печное отопление, электричество, умывальник. Во дворе – туалет, русская баня "по-белому".

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное;

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Размещение на маршруте

1 ночь

Деревянные избы с печным отоплением (комнаты на 10-15 человек). Ночёвка на полатях в туристических спальниках. Туалет на улице. Есть избы с электричеством/ без электричества (освещение – свечи /керосиновые лампы).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (в зависимости от выбранной программы)
  • Проживание на турбазе (в зависимости от выбранного размещения)
  • Ночевки на маршруте в избах (многоместное размещение /полати)
  • Питание
  • Работа персонала и инструкторов
  • Аренда снаряжения
  • Экскурсии и бани (по программе)
  • Снегоходное сопровождение группы для перевозки снаряжения и багажа во время лыжных лесных переходов
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага и обратно
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» - 4 000 руб
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» - 3 600 руб
  • Индивидуальные трансферы
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные!)

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода будет в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Особенности маршрута
  • Тур рассчитан на неподготовленных туристов и не требует специальной физической подготовки;
  • Рассматриваем заявки «от 6 человек»;
  • Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором;
  • Перевозка снаряжения, продуктов и вещей туристов к местам лесных ночевок в конных санях или на
  • снегоходе.
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским
  • маршрутам не рекомендуется.
  • Протяженность лыжных переходов на маршруте: 50 км. Указанные расстояния являются приблизительными;
  • На маршруте группу (до 15 человек) сопровождают 2 проводника-инструктора, обеспечивая комфорт и безопасность;
  • Возраст участников от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.
Как организовано питание?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на печи/на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.


Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какое снаряжение предоставляется?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в зимних походно-туристских условиях: спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики / ватные матрацы (в избах), костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь, термосы, посуда на группу;

Специальное: туристические лыжи (с палками), ботинки.

Желающие могут взять на тур свои ботинки, предназначенные для креплений SNS.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
В
23 ноя 2023
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
Природа красивая!
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
ХорошоТам