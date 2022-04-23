Неизведанный Чехов от древности до современности

Роскошь 18 века, дух купечества и советское чудо - открыть богатое прошлое города

Индивидуальная
Чеховская «шкатулка сокровищ» малоизвестна среди путешественников, и я буду рада открыть вам ее.

Поговорим о преданиях Крымского тракта, быте торгового села и эпохе доходных домов.

Под сенью пейзажного парка вы узнаете о превратностях судеб, несметных богатствах и моде 18 века.

А в районе рабочего поселка 50-х поразитесь вкладу людей в развитие города-сада.
Неизведанный Чехов от древности до современности
Неизведанный Чехов от древности до современности
Неизведанный Чехов от древности до современности
Неизведанный Чехов от древности до современности
Неизведанный Чехов от древности до современности
Неизведанный Чехов от древности до современности
Неизведанный Чехов от древности до современности
Неизведанный Чехов от древности до современности
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Что вас ожидает

Следы давно минувших эпох

Начнем с главного — улиц старинного торгового села. Здесь еще сохранился дух купечества, доходные дома и предания о шумных базарах 19 века. На прогулке вы также оцените красоту храма Иоанна Предтечи и рассмотрите остатки пейзажного парка 18 века в усадьбе Еропкиных. Здесь вы сможете насладиться тишиной, отведаете лечебной воды и узнаете, что такое «голливудская мечта» по-русски. А чуть позже заглянем на железнодорожный вокзал, который первым встретил А. П. Чехова на нашей земле. Вспомним современников писателя и нравы дореволюционной эпохи.

Советское чудо Чехова

Прогуляемся по улицам рабочего поселка 50-х годов прошлого века, каких уже не строят. Поговорим о том, как удивительно эстетика, идеология, труд и мир советского человека воплотились в них. Вы наверняка удивитесь, узнав, сколько местные жители сделали для благоустройства Чехова в те времена. Кроме того, я познакомлю вас с историей полиграфического комбината — градообразующего предприятия, чья продукция шла даже на экспорт. Сколько загадок и легенд связанно с его возведением!

🥘 После экскурсии я посоветую вам великолепный ресторан «Комбинат», где готовят таящую во рту форель, и кафе «Кофе и гарден» с нежнейшими пирожными и панорамным куполом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем или арендованном транспорте
  • Летом возможен велосипедный маршрут. Пеший маршрут возможен только при ясной, теплой погоде — длительность программы в этом случае составит 6 часов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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