Что вас ожидает

Следы давно минувших эпох

Начнем с главного — улиц старинного торгового села. Здесь еще сохранился дух купечества, доходные дома и предания о шумных базарах 19 века. На прогулке вы также оцените красоту храма Иоанна Предтечи и рассмотрите остатки пейзажного парка 18 века в усадьбе Еропкиных. Здесь вы сможете насладиться тишиной, отведаете лечебной воды и узнаете, что такое «голливудская мечта» по-русски. А чуть позже заглянем на железнодорожный вокзал, который первым встретил А. П. Чехова на нашей земле. Вспомним современников писателя и нравы дореволюционной эпохи.

Советское чудо Чехова

Прогуляемся по улицам рабочего поселка 50-х годов прошлого века, каких уже не строят. Поговорим о том, как удивительно эстетика, идеология, труд и мир советского человека воплотились в них. Вы наверняка удивитесь, узнав, сколько местные жители сделали для благоустройства Чехова в те времена. Кроме того, я познакомлю вас с историей полиграфического комбината — градообразующего предприятия, чья продукция шла даже на экспорт. Сколько загадок и легенд связанно с его возведением!

🥘 После экскурсии я посоветую вам великолепный ресторан «Комбинат», где готовят таящую во рту форель, и кафе «Кофе и гарден» с нежнейшими пирожными и панорамным куполом.

Организационные детали