Деревня Лопасня: взгляд в прошлое

Мы встретимся в центре, и по пути к реке я расскажу о древнем предшественнике Чехова. Вы узнаете о спорах, которые до сих пор ведут ученые, пытаясь определить точные координаты поселения и происхождение его названия. О многовековой истории 📖 края и месте Лопасни среди семи русских городов в Ипатьевской летописи. Об эпохе расцвета в Средневековье и важном значении в качестве защитника Руси от вражеских набегов. О войне 1812 года и, конечно, роли А. П. Чехова в развитии города.

Усадьба «Лопасня-Зачатьевское»

Спустившись к реке, вы увидите красивую церковь ⛪ — там и находится усадьба «Лопасня-Зачатьевское». Вы осмотрите уцелевший дом 18 века в стиле елизаветинского барокко и храм, а также каскад прудов, один из которых со святым источником. Тем временем я расскажу о Наталье Гончаровой, часто гостившей здесь с детьми после гибели Пушкина, и родственных им знатных семьях Ланских и Васильчиковых. При желании вы сможете посетить музей 🖼, где представлены предметы быта той эпохи.

История Никольского храма в Ровках

Затем вы отправитесь в один из районов Чехова — Ровки. Большинство местных жителей затруднились бы что-то сказать о Никольском храме, а между тем, его история уходит еще в 16 век. Я расскажу о первых упоминаниях деревянной церкви Николая Чудотворца, разорении поляками и уничтожении во время Отечественной войны 1812 года. Вы узнаете, как новый величественный шатровый храм, построенный в начале 20 века, стал монументом победы. Как в советские годы его превратили в обычный дом, переделав до неузнаваемости, и увидите, что сегодня осталось от многострадального памятника.

Музей писем А. П. Чехова и усадьба Солнышково

За кусочком Лопасни 19 века отправимся к зданию бывшего почтово-телеграфного отделения, открытого по инициативе Чехова. В этом симпатичном музее вы осмотрите старинные экспонаты и узнаете, как в прошлые века менялась система доставки почты. А в завершение снова переместитесь к реке, чтобы взглянуть на усадьбу Солнышково. Здесь я расскажу о земской больнице, куда по делам своего медицинского участка приезжал Чехов, а еще о больничном стороже, который являлся, ни больше ни меньше, родовитым Рюриковичем.