  1. Россия
  2. Экскурсии

Прогулка по Чехову: забытое прошлое

Александр Л.
Александр Л. – Гид из Чехова
За усадьбой писателя, увы, не видят других богатств города, а ведь он вырос из деревни, существовавшей без малого тысячу лет.

Чем жила столица ⭐️ древнерусской волости, что испытал храм 16 века, как в старину доставляли почту, где жили потомки Пушкина и работал сторожем родовитый Рюрикович? Об этом на авторской экскурсии 🧭 по Чехову.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Прогулка по Чехову: забытое прошлое
Прогулка по Чехову: забытое прошлое

Что вы увидите

  • Усадьба «Лопасня-Зачатьевское»
  • Никольский храм в Ровках
  • Музей писем А. П. Чехова
  • Усадьба Солнышково
Деревня Лопасня: взгляд в прошлое
Мы встретимся в центре, и по пути к реке я расскажу о древнем предшественнике Чехова. Вы узнаете о спорах, которые до сих пор ведут ученые, пытаясь определить точные координаты поселения и происхождение его названия. О многовековой истории 📖 края и месте Лопасни среди семи русских городов в Ипатьевской летописи. Об эпохе расцвета в Средневековье и важном значении в качестве защитника Руси от вражеских набегов. О войне 1812 года и, конечно, роли А. П. Чехова в развитии города.
Усадьба «Лопасня-Зачатьевское»
Спустившись к реке, вы увидите красивую церковь ⛪ — там и находится усадьба «Лопасня-Зачатьевское». Вы осмотрите уцелевший дом 18 века в стиле елизаветинского барокко и храм, а также каскад прудов, один из которых со святым источником. Тем временем я расскажу о Наталье Гончаровой, часто гостившей здесь с детьми после гибели Пушкина, и родственных им знатных семьях Ланских и Васильчиковых. При желании вы сможете посетить музей 🖼, где представлены предметы быта той эпохи.
История Никольского храма в Ровках
Затем вы отправитесь в один из районов Чехова — Ровки. Большинство местных жителей затруднились бы что-то сказать о Никольском храме, а между тем, его история уходит еще в 16 век. Я расскажу о первых упоминаниях деревянной церкви Николая Чудотворца, разорении поляками и уничтожении во время Отечественной войны 1812 года. Вы узнаете, как новый величественный шатровый храм, построенный в начале 20 века, стал монументом победы. Как в советские годы его превратили в обычный дом, переделав до неузнаваемости, и увидите, что сегодня осталось от многострадального памятника.
Музей писем А. П. Чехова и усадьба Солнышково
За кусочком Лопасни 19 века отправимся к зданию бывшего почтово-телеграфного отделения, открытого по инициативе Чехова. В этом симпатичном музее вы осмотрите старинные экспонаты и узнаете, как в прошлые века менялась система доставки почты. А в завершение снова переместитесь к реке, чтобы взглянуть на усадьбу Солнышково. Здесь я расскажу о земской больнице, куда по делам своего медицинского участка приезжал Чехов, а еще о больничном стороже, который являлся, ни больше ни меньше, родовитым Рюриковичем.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер к месту встречи и обратно
  • Билеты в музеи
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 МО г. Чехов, ул. Московская, 25
Место завершения
🏁 Вокзал станции Чехов
Прогулка по Чехову: забытое прошлое
Прогулка по Чехову: забытое прошлое
Прогулка по Чехову: забытое прошлое
Прогулка по Чехову: забытое прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Л.
Александр Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Чехове

Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
5 195
6 часов
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Пролить свет на историю города, услышать о его знаменитых жителях и посетить старинные памятники