Познакомиться с разными профессиями, поучаствовать в мастер-классах и отдохнуть на свежем воздухе
Для мам и пап это возможность отвлечься от работы и домашних хлопот и вместе с детьми погрузиться в увлекательный мир мастер-классов, игр и творчества.
Ребята помладше почувствуют поддержку и вовлечённость старших, ребята постарше поучатся лидерству и ответственности за младших.
В окружении живописной природы Чемала вы окунётесь в волшебную атмосферу детства, ощутите сплочённость и найдёте новых друзей.
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми до года и старше.
В Чемальском районе развитая инфраструктура и есть много магазинов, где можно купить всё необходимое, есть детская больница.
Проживание. На базе «Чемальское заречье» с 4 бассейнами, фонтаном и огромной зелёной территорией в окружении гор. В 10 минутах от базы находится одна из популярнейших достопримечательностей Алтая — Чемальская ГЭС, в 5-10 минутах езды находятся магазины, аптеки и развитая инфраструктура. На базе представлены номера категорий «стандарт» — для семьи из 2 человек, «стандарт+» (с дополнительным диванчиком для ребенка, «полулюкс» с видом на бассейн и фонтан и дополнительным местом для ребёнка, «люкс» — отдельный 2-этажный домик с 2 санузлами и 4 основными спальными местами. Все номера оборудованы холодильниками и телевизорами.
Питание. Комплексное, 4-разовое: завтрак, обед, полдник и ужин. На завтрак всегда молочная каша с сырниками, блинчиками или оладьями, на обед — суп и второе и второе и салат на ужин. Готовят профессиональные повара из свежих алтайских продуктов. На территории базы есть кафе.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство и первые активности
Встречаемся и после вашего размещения в номерах творческие руководители лагеря проведут первые совместные занятия: вы познакомитесь, сыграете в семейный КВИЗ, по традиции торжественно поднимите флаг. Вспомним давно забытые дворовые забавы. Вы пройдёте квест «Поиск профессий», а затем смастерите семейное древо, которое потом заберёте домой.
Знакомство с профессиями, игры, опыты и поход
Сегодня весь день проведём на свежем воздухе. Примерим на себя профессии геологов и химиков, войдём в роль Шерлока Холмса на детективных мастер-классах, сыграем в викторину на знание камней и геологических пород. Поставим опыты, сходим в поход на речку и исследуем камни на берегах Катуни.
Вечером станем настоящими актёрами и поставим спектакль.
Спортивный день
Этот день объявляем днём спорта! Устроим увлекательную спартакиаду: подготовим атрибуты болельщиков, проведём турниры по футболу и пионерболу, поиграем и в настольные спортивные игры. А откроет мероприятие и будет сопровождать нас богиня Афина.
Перед сном вас ждёт зажигательная вечеринка у бассейна.
День ремёсел и ярмарка
Сегодня станем мастерами и мастерицами: освоим роспись на уроке ремёсел, а затем познаем цену своего труда, устроив ярмарку со скоморохами и хлебом-солью. Будем продавать эксклюзивные изделия ручной работы, а нашей валютой будут «турики», полученные и накопленные с первого дня лагеря за участие в активных мероприятиях.
Вечером разожжём костёр, соберёмся вокруг уютного огня и будем рассказывать истории и легенды.
День творчества и фотосессия на память
Сегодня представим себя дизайнерами, художниками и архитекторами — будем фантазировать и творить! Создадим костюмы и проведём карнавал-дефиле, а после организуем фотопикник, чтобы оставить в памяти самые приятные моменты нашего весёлого и душевного отдыха.
Вечером на заключительной встрече каждой семье будут вручены дипломы. Поделимся впечатлениями, расскажем, чему научились и что запомнилось больше всего, подведём итоги.
Отъезд
Выезд до 12:00. Приезжайте в гости снова. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номере класса «стандарт»
- Комплексное 4-разовое питание
- Все занятия и развлечения по программе
Что не входит в цену
- Проезд до места начала программы и обратно
- Доплата за проживание в номерах других классов: при проживании в номере "стандарт+" стоимость тура составит 29 000 руб. с человека, при проживании в номере "полулюкс" - 30 100 руб., при проживании в номере "люкс" - 32 000 руб. При этом участие детей стоит 80% от каждой суммы