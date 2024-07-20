Возможно участие с детьми до года и старше.

В Чемальском районе развитая инфраструктура и есть много магазинов, где можно купить всё необходимое, есть детская больница.

Проживание. На базе «Чемальское заречье» с 4 бассейнами, фонтаном и огромной зелёной территорией в окружении гор. В 10 минутах от базы находится одна из популярнейших достопримечательностей Алтая — Чемальская ГЭС, в 5-10 минутах езды находятся магазины, аптеки и развитая инфраструктура. На базе представлены номера категорий «стандарт» — для семьи из 2 человек, «стандарт+» (с дополнительным диванчиком для ребенка, «полулюкс» с видом на бассейн и фонтан и дополнительным местом для ребёнка, «люкс» — отдельный 2-этажный домик с 2 санузлами и 4 основными спальными местами. Все номера оборудованы холодильниками и телевизорами.

Питание. Комплексное, 4-разовое: завтрак, обед, полдник и ужин. На завтрак всегда молочная каша с сырниками, блинчиками или оладьями, на обед — суп и второе и второе и салат на ужин. Готовят профессиональные повара из свежих алтайских продуктов. На территории базы есть кафе.