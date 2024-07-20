Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Авторский тур в Чемале

Познакомиться с разными профессиями, поучаствовать в мастер-классах и отдохнуть на свежем воздухе

Отдых в нашем лагере понравится всем, кто хочет весело и познавательно провести время с семьёй.

Для мам и пап это возможность отвлечься от работы и домашних хлопот и вместе с детьми погрузиться в увлекательный мир мастер-классов, игр и творчества.

Ребята помладше почувствуют поддержку и вовлечённость старших, ребята постарше поучатся лидерству и ответственности за младших.

В окружении живописной природы Чемала вы окунётесь в волшебную атмосферу детства, ощутите сплочённость и найдёте новых друзей.
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Ближайшие даты:
20
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми до года и старше.

В Чемальском районе развитая инфраструктура и есть много магазинов, где можно купить всё необходимое, есть детская больница.

Проживание. На базе «Чемальское заречье» с 4 бассейнами, фонтаном и огромной зелёной территорией в окружении гор. В 10 минутах от базы находится одна из популярнейших достопримечательностей Алтая — Чемальская ГЭС, в 5-10 минутах езды находятся магазины, аптеки и развитая инфраструктура. На базе представлены номера категорий «стандарт» — для семьи из 2 человек, «стандарт+» (с дополнительным диванчиком для ребенка, «полулюкс» с видом на бассейн и фонтан и дополнительным местом для ребёнка, «люкс» — отдельный 2-этажный домик с 2 санузлами и 4 основными спальными местами. Все номера оборудованы холодильниками и телевизорами.

Питание. Комплексное, 4-разовое: завтрак, обед, полдник и ужин. На завтрак всегда молочная каша с сырниками, блинчиками или оладьями, на обед — суп и второе и второе и салат на ужин. Готовят профессиональные повара из свежих алтайских продуктов. На территории базы есть кафе.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство и первые активности

Встречаемся и после вашего размещения в номерах творческие руководители лагеря проведут первые совместные занятия: вы познакомитесь, сыграете в семейный КВИЗ, по традиции торжественно поднимите флаг. Вспомним давно забытые дворовые забавы. Вы пройдёте квест «Поиск профессий», а затем смастерите семейное древо, которое потом заберёте домой.

Встреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активности
2 день

Знакомство с профессиями, игры, опыты и поход

Сегодня весь день проведём на свежем воздухе. Примерим на себя профессии геологов и химиков, войдём в роль Шерлока Холмса на детективных мастер-классах, сыграем в викторину на знание камней и геологических пород. Поставим опыты, сходим в поход на речку и исследуем камни на берегах Катуни.
Вечером станем настоящими актёрами и поставим спектакль.

Знакомство с профессиями, игры, опыты и походЗнакомство с профессиями, игры, опыты и походЗнакомство с профессиями, игры, опыты и походЗнакомство с профессиями, игры, опыты и походЗнакомство с профессиями, игры, опыты и походЗнакомство с профессиями, игры, опыты и походЗнакомство с профессиями, игры, опыты и поход
3 день

Спортивный день

Этот день объявляем днём спорта! Устроим увлекательную спартакиаду: подготовим атрибуты болельщиков, проведём турниры по футболу и пионерболу, поиграем и в настольные спортивные игры. А откроет мероприятие и будет сопровождать нас богиня Афина.
Перед сном вас ждёт зажигательная вечеринка у бассейна.

Спортивный деньСпортивный деньСпортивный деньСпортивный деньСпортивный деньСпортивный деньСпортивный день
4 день

День ремёсел и ярмарка

Сегодня станем мастерами и мастерицами: освоим роспись на уроке ремёсел, а затем познаем цену своего труда, устроив ярмарку со скоморохами и хлебом-солью. Будем продавать эксклюзивные изделия ручной работы, а нашей валютой будут «турики», полученные и накопленные с первого дня лагеря за участие в активных мероприятиях.
Вечером разожжём костёр, соберёмся вокруг уютного огня и будем рассказывать истории и легенды.

День ремёсел и ярмаркаДень ремёсел и ярмаркаДень ремёсел и ярмаркаДень ремёсел и ярмаркаДень ремёсел и ярмаркаДень ремёсел и ярмаркаДень ремёсел и ярмарка
5 день

День творчества и фотосессия на память

Сегодня представим себя дизайнерами, художниками и архитекторами — будем фантазировать и творить! Создадим костюмы и проведём карнавал-дефиле, а после организуем фотопикник, чтобы оставить в памяти самые приятные моменты нашего весёлого и душевного отдыха.
Вечером на заключительной встрече каждой семье будут вручены дипломы. Поделимся впечатлениями, расскажем, чему научились и что запомнилось больше всего, подведём итоги.

День творчества и фотосессия на памятьДень творчества и фотосессия на памятьДень творчества и фотосессия на памятьДень творчества и фотосессия на памятьДень творчества и фотосессия на памятьДень творчества и фотосессия на памятьДень творчества и фотосессия на память
6 день

Отъезд

Выезд до 12:00. Приезжайте в гости снова. До новых встреч!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номере класса «стандарт»
  • Комплексное 4-разовое питание
  • Все занятия и развлечения по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до места начала программы и обратно
  • Доплата за проживание в номерах других классов: при проживании в номере "стандарт+" стоимость тура составит 29 000 руб. с человека, при проживании в номере "полулюкс" - 30 100 руб., при проживании в номере "люкс" - 32 000 руб. При этом участие детей стоит 80% от каждой суммы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чемал, Чемальское Заречье. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования. Заселение в 14:00
Завершение: Чемал, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Чемала

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