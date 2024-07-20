Авторский тур
6 дней
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Познакомиться с разными профессиями, поучаствовать в мастер-классах и отдохнуть на свежем воздухе
Чемал, Чемальское Заречье. Точное место встречи вы...
20 июля
27 000₽ за человека
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