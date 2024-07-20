Авторский тур 6 дней Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей Познакомиться с разными профессиями, поучаствовать в мастер-классах и отдохнуть на свежем воздухе Чемал, Чемальское Заречье. Точное место встречи вы... 27 000 ₽ за человека

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