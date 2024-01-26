Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Я родился и вырос на Домбае, очень люблю эти места и буду рад познакомить вас с ними. На своём премиум-внедорожнике я безопасно провезу вас по самым красивым и увлекательным маршрутам.
Вы увидите окружающие вечные снега и хвойные леса, ледники и озёра с ярко-бирюзовой водой, нарзаны и водопады. Подышите чистым воздухом и прикоснётесь к культуре горцев.
Вы увидите окружающие вечные снега и хвойные леса, ледники и озёра с ярко-бирюзовой водой, нарзаны и водопады. Подышите чистым воздухом и прикоснётесь к культуре горцев.
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Описание
Что вас ожидает
В поездке из Теберды мы посетим самые яркие локации Карачаево-Черкесской Республики и при этом действительно успеем ими насладиться. Не будем спешить и проведём день с удовольствием и со вкусом!
- Ущелье Джамагъат. В его глубине находится городище — аланское поселение, основанное более 1000 лет назад. Именно про него писал Леромонтов в поэме «Хаджи-Абрек»: «Велик, богат аул Джамат, он никому не платит дани». Нарзанные источники. Тебердинские нарзаны находятся в живописном ущелье горной реки Джамагат на высоте более 1800 метров над уровнем моря.
- Сентинский храм. Расположен на отроге горного хребта на левом берегу Теберды, в окрестностях современного карачаевского аула Нижняя Теберда.
- Алибекское ущелье. Одно из самых знаменитых на Домбае. Своей популярностью в первую очередь обязано Алибекскому леднику. Рядом находятся Алибекский водопад, река Алибек, альплагерь Алибек и Турье озеро.
- Мухинское озеро. Это самый высокогорный водоём Мухинского ущелья (2960 м). Вокруг него открываются необычные виды, поскольку растительность отсутствует, а вода в озере меняет цвет в зависимости от времени суток и погодных условий.
- Ущелье Гоначхир. Оно начинается в 7 км от Домбайской поляны, у места слияния рек Аманауз и Гоначхир. Протяжённость его около 30 км до Клухорского перевала.
- Ущелье Домбай-Ульген и водопад Чучхур. 12-метровый каскад образован потоком одноимённой реки, давным-давно пробившей себе дорогу сквозь ущелье.
Организационные детали
- Поездка проходит на премиальном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado вместимостью до 5-6 человек
- Необходимо иметь при себе паспорт РФ
- На месте оплачивается экосбор национального парка, 200 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Домбай
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваш гид в Черкесске
Я убеждён, что гид — это не просто человек, который проводит экскурсию по городу или региону. Нужно быть настоящим профессионалом, который знает все детали истории, интересные факты о культуре и традициях населения, готовит индивидуальный маршрут и предоставляет ценные сведения. Я — именно такой гид. Родился и вырос в Карачаево-Черкесии, предлагаю экскурсии различных направлений — от исторических до природных. Я работаю в этой сфере более 20 лет и готов составить маршрут по вашим интересам!
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