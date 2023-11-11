За один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями знаменитых на весь мир курортов Домбай и Теберда. Вы увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель, попробуете кристальную воду в самой чистой реке Европы и, конечно, подниметесь на канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара.

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