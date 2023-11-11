За один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями знаменитых на весь мир курортов Домбай и Теберда.
Вы увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель, попробуете кристальную воду в самой чистой реке Европы и, конечно, подниметесь на канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара.
Вы увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель, попробуете кристальную воду в самой чистой реке Европы и, конечно, подниметесь на канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара.
Ближайшие даты:
11
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Что вас ожидает:
- Древнейшие храмы в России
- Озеро Кара-кель
- Река Уллу-Муруджу
- Теберда
- Домбайская поляна
- Гора Мусса-Ачитара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсииНас ждет поездка в город курорт Теберду, посещение озера Кара-кель, которое по легенде не имеет дна. Сделаем остановку на речке Муруджу — это очень бурная река с каменистым дном, русло которой завалено огромными камнями и поваленными деревьями. Она является самой чистой рекой Европы и занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. По канатно-кресельным дорогам мы поднимемся на пик горы Мусса-Ачитара на высоту 3168 метров над уровнем моря. Перепад высот составит 1578 метров. При хорошей погоде отсюда открывается шикарный вид на Эльбрус, цепь Главного Кавказского хребта, Военно-Сухумскую дорогу и многое другое. Удачное расположение хребта Мусса-Ачитара делает его лучшим в Карачаево-Черкесии обзорным пунктом, поэтому он является самым популярным местом Домбая. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама Главного кавказского хребта со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце.
По воскресеньям в 08-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд Черкесск-Домбай-Черкесск
- Экскурсия в пути
- Обзорная экскурсия по п. Домбай
- Что не входит
- Подъем по канатным дорогам
- Питание
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пр. Ленина, 2Завершение: г. Черкесск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По воскресеньям в 08-00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.