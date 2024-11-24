1 день

Здравствуй, Дагестан

Утром встречаемся в аэропорту Махачкалы, знакомимся и начинаем наше путешествие.

Дагестан — хлебосольная республика, поэтому первым делом мы едем на обед.

Затем перемещаемся в Дербент — один из древнейших городов мира на берегу Каспийского моря. Идем на экскурсию по крепости Нарын-Кала, которая защищает жителей от набегов с 438 года н. э.

Гуляем по исторической части Дербента, дышим морским воздухом и пьем вкусный чай с местной медовой пахлавой.

После заселения в гостиницу знакомство с местной кухней продолжится: мы поужинаем в ресторане с живой музыкой.

А в завершение вечера полюбуемся на ночные огни самого большого поющего фонтана в России.