Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур

Групповой тур в Дербенте
Хотите познакомиться с культурой горцев, увидеть нетронутую кавказскую природу, побывать в высокогорных сёлах и… пробежать ночной марафон в стенах древней крепости? Тогда присоединяйтесь!
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Ближайшие даты:
24
ноя

Что вас ожидает:

Горные сёла и аулы
Горные сёла и аулы
Гоор, Гуниб, Хунзах — посетим самые известные поселения, имеющие особую атмосферу
Каспийский монстр
Каспийский монстр
Восхитимся масштабами ракетного корабля-экраноплана Лунь
Сделаем фото над пропастью
Сделаем фото над пропастью
На скальный выступ Язык Тролля отважится встать далеко не каждый турист!
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Побываем на самом высоком каньоне Европы
Полумарафон по ночному Дербенту
Полумарафон по ночному Дербенту
Совершим забег по красиво освещённым старинным улочкам
Золотые пески бархана Сарыкум
Золотые пески бархана Сарыкум
Посетим настоящую пустыню среди дагестанских гор

Программа тура по дням

1 день

Здравствуй, Дагестан

Утром встречаемся в аэропорту Махачкалы, знакомимся и начинаем наше путешествие.

Дагестан — хлебосольная республика, поэтому первым делом мы едем на обед.

Затем перемещаемся в Дербент — один из древнейших городов мира на берегу Каспийского моря. Идем на экскурсию по крепости Нарын-Кала, которая защищает жителей от набегов с 438 года н. э.

Гуляем по исторической части Дербента, дышим морским воздухом и пьем вкусный чай с местной медовой пахлавой.

После заселения в гостиницу знакомство с местной кухней продолжится: мы поужинаем в ресторане с живой музыкой.

А в завершение вечера полюбуемся на ночные огни самого большого поющего фонтана в России.

Здравствуй, ДагестанЗдравствуй, Дагестан
2 день

Полумарафон «Огни Дербента»

Позавтракав, отправляемся смотреть на «Каспийского монстра». Так называется экраноплан Лунь, разработанный военными СССР и невидимый для радаров противника.

Обедаем и готовимся к забегу.

На старт, внимание… Бежим полумарафон «Огни Дербента»! Это первый ночной полумарафон в истории города.

Маршрут начнется в стенах крепости и будет пролегать по красиво освещенным старинным улочкам. Вы сможете не только проявить себя среди единомышленников, но и полюбоваться видами ночного Дербента.

Завершим вечер заслуженным отдыхом и плотным ужином.

Полумарафон «Огни Дербента»Полумарафон «Огни Дербента»
3 день

Горы Дагестана

После завтрака отправимся в горы, ради которых стоит ехать в Дагестан (поедем на комфортном внедорожнике).

По дороге полюбуемся снежными шапками Кавказского хребта, посетим уникальный подземный водопад и высокогорное село Гуниб.

Посмотрим древние башни и поднимемся на пик, с которого не захочется спускаться вниз.

Ночевать будем в горах, наслаждаясь чистым воздухом.

Горы ДагестанаГоры Дагестана
4 день

Язык Тролля и село Хунзах

После завтрака отправляемся в одно из самых красивых мест горного Дагестана – «Язык Тролля» – скальный выступ над пропастью. На него отважится встать далеко не каждый турист!

После обеда направимся к древнему селу Хунзах, где дома местных жителей построены на краю плато.

Мы изучим окрестности Хунзаха и на всю зиму запасем теплые воспоминания о красочной дагестанской природе – водопадах, каньоне, «Каменной чаше», плато.

Ужинаем и отправляемся в гостиницу.

Язык Тролля и село ХунзахЯзык Тролля и село ХунзахЯзык Тролля и село ХунзахЯзык Тролля и село Хунзах
5 день

До свидания, Дагестан

Сегодня посетим живописное Ирганайское водохранилище, самый длинный тоннель России, смотровую площадку у ГЭС, Сулакский каньон (самый глубокий в Европе).

Обедаем в форелевом хозяйстве, а после поднимемся на уникальный бархан Сарыкум — пустыню среди дагестанских гор.

Провожаем вас в аэропорт или отель Махачкалы либо Каспийска.

До свидания, ДагестанДо свидания, ДагестанДо свидания, ДагестанДо свидания, ДагестанДо свидания, Дагестан

Проживание

В туре предусмотрено проживание в отелях по маршруту нашего пути.

Комфортное размещение в 2-местном номере.

Варианты проживания

Шахристан

2 ночи

Двухместные номера.

ШахристанШахристан

Гостевой дом в горах

2 ночи

Двухместные номера.

Гостевой дом в горахГостевой дом в горах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Регистрация на марафон
  • Экскурсии и сопровождение гидов
  • Трансфер
  • Проживание в отелях
  • Питание трёхразовое (первый и последний день — двухразовое)
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и от места окончания
  • Личные расходы
  • Дополнительные расходы не по маршруту
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
С какого возраста можно участвовать в забеге?

Участие в забеге разрешено с 18 лет.

Участвовать можно только в марафоне?

Нет, также можно принять участие на 21,1 км, 10 км и 3 км.

Что требуется для того, чтобы принять участие в забеге?

Удостоверение личности, оригинал медицинской справки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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