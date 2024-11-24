ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Здравствуй, Дагестан
Утром встречаемся в аэропорту Махачкалы, знакомимся и начинаем наше путешествие.
Дагестан — хлебосольная республика, поэтому первым делом мы едем на обед.
Затем перемещаемся в Дербент — один из древнейших городов мира на берегу Каспийского моря. Идем на экскурсию по крепости Нарын-Кала, которая защищает жителей от набегов с 438 года н. э.
Гуляем по исторической части Дербента, дышим морским воздухом и пьем вкусный чай с местной медовой пахлавой.
После заселения в гостиницу знакомство с местной кухней продолжится: мы поужинаем в ресторане с живой музыкой.
А в завершение вечера полюбуемся на ночные огни самого большого поющего фонтана в России.
Полумарафон «Огни Дербента»
Позавтракав, отправляемся смотреть на «Каспийского монстра». Так называется экраноплан Лунь, разработанный военными СССР и невидимый для радаров противника.
Обедаем и готовимся к забегу.
На старт, внимание… Бежим полумарафон «Огни Дербента»! Это первый ночной полумарафон в истории города.
Маршрут начнется в стенах крепости и будет пролегать по красиво освещенным старинным улочкам. Вы сможете не только проявить себя среди единомышленников, но и полюбоваться видами ночного Дербента.
Завершим вечер заслуженным отдыхом и плотным ужином.
Горы Дагестана
После завтрака отправимся в горы, ради которых стоит ехать в Дагестан (поедем на комфортном внедорожнике).
По дороге полюбуемся снежными шапками Кавказского хребта, посетим уникальный подземный водопад и высокогорное село Гуниб.
Посмотрим древние башни и поднимемся на пик, с которого не захочется спускаться вниз.
Ночевать будем в горах, наслаждаясь чистым воздухом.
Язык Тролля и село Хунзах
После завтрака отправляемся в одно из самых красивых мест горного Дагестана – «Язык Тролля» – скальный выступ над пропастью. На него отважится встать далеко не каждый турист!
После обеда направимся к древнему селу Хунзах, где дома местных жителей построены на краю плато.
Мы изучим окрестности Хунзаха и на всю зиму запасем теплые воспоминания о красочной дагестанской природе – водопадах, каньоне, «Каменной чаше», плато.
Ужинаем и отправляемся в гостиницу.
До свидания, Дагестан
Сегодня посетим живописное Ирганайское водохранилище, самый длинный тоннель России, смотровую площадку у ГЭС, Сулакский каньон (самый глубокий в Европе).
Обедаем в форелевом хозяйстве, а после поднимемся на уникальный бархан Сарыкум — пустыню среди дагестанских гор.
Провожаем вас в аэропорт или отель Махачкалы либо Каспийска.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в отелях по маршруту нашего пути.
Комфортное размещение в 2-местном номере.
Варианты проживания
Шахристан
Двухместные номера.
Гостевой дом в горах
Двухместные номера.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Регистрация на марафон
- Экскурсии и сопровождение гидов
- Трансфер
- Проживание в отелях
- Питание трёхразовое (первый и последний день — двухразовое)
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Личные расходы
- Дополнительные расходы не по маршруту
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Махачкала
- С какого возраста можно участвовать в забеге?
Участие в забеге разрешено с 18 лет.
- Участвовать можно только в марафоне?
Нет, также можно принять участие на 21,1 км, 10 км и 3 км.
- Что требуется для того, чтобы принять участие в забеге?
Удостоверение личности, оригинал медицинской справки.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору