Отзыв на: Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум Е Екатерина 5 Одно слово-Восторг!

Отзыв на: Дербент — первая встреча С Светлана 5 Экскурсия понравилась, очень довольны.

Отзыв на: Дербент с огоньком! Ю Юлия 5 Ребята отлично провели экскурсию🙏 Ввели нас в курс исторических событий. Возможно немного не хватало истории Дагестана в контексте истории России, но зато мы много узнали о традициях и обычаях местных жителей! Экскурсия действительно была с огоньком - мы танцевали традиционные танцы, было весело))

Отзыв на: Дербент — первая встреча A Alexandra 5 Мы группа географов-экскурсаводов остались очень довольны Людмилой. Четкий логичный интересный маршрут, насыщенный рассказ. Хотелось маршрут подлинее, время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо большое за возможность познакомиться с древней историей Дербента!

Отзыв на: Дербент — первая встреча В Вадим 5 Людмила замечательный гид, очень познавательная и насыщенная экскурсия, с душой и любовью рассказывает историю своего родного города. Спасибо, Людмила Вам, экскурсия очень понравилась мне и моей семье, несмотря на дождливую погоду в этот день!

Отзыв на: Дербент с огоньком! А Анна 5 Джэма, замечательный гид. Все понравилось. Экскурсия удалась. Джэма порекомендовала трансфер, ресторан, все лучшие места. Всегда была на связи. Очень отзывчивый человек. Рекомендуем.

Отзыв на: Дербент с огоньком! Ф Фарида 5 Здравствуйте!Спасибо огромное за Экскурсию Тамерлану и Джамиле. 👍😊Нам все очень понравилось 👌 Очень интересная Экскурсия и чувствуется, что Тамерлан и Джема очень любят свой город и очень много о нем знают и с удовольствием знакомят нас-туристов с достопримечательностями Дербента. Всем рекомендуем👍

Отзыв на: Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум З Зинаида 5 Отдельное спасибо за тур водителю Абдуле и экскурсоводу Джамиле. Мы были впечатлены гостеприимством Дагестана. Очень потрясающие виды и работа этих людей на должном уровне. Большое спасибо. Вернёмся обязательно.

Отзыв на: Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум Н Наталья 5 Супер экскурсия с гидом Джамилей. Потрясающие виды, вкусная еда, незабываемые впечатления. Огромное спасибо Джамиле за организацию. Получили заряд положительных эмоций, узнали много интересного о Дагестане (впервые были в этих краях). Приедем обязательно еще, ведь еще много чего не увидели, а Джамиля возбудила наш интерес к этим местам. Будем изучать эти земли с ней.