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Экскурсии в Дербенте

Найдено 181 экскурсия в Дербенте, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Краски древнего Дербента
Пешая
2.5 часа
78 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Краски древнего Дербента
Узкие улочки, древние памятники и восточный колорит Дербента ждут вас! Погрузитесь в историю, посетив цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300 ₽ за человека
Миры старинного Дербента
Пешая
2.5 часа
106 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Кала-капы. Это входные ворота на смотровую...
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
1400 ₽ за человека
Из Дербента - на Хучнинский водопад и в крепость семи братьев и одной сестры
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Дербента - на Хучнинский водопад и в крепость семи братьев и одной сестры
Открыть живописный Табасаран: от горных пейзажей до древних цитаделей
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент - первая встреча
Пешая
3 часа
324 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Дербент - первая встреча
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
На автобусе
7.5 часов
62 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетить 3 удивительных места за 1 день (в группе)
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2900 ₽ за человека
Огни ночного Дербента
Пешая
3 часа
29 отзывов
Групповая
Огни ночного Дербента
Погрузитесь в атмосферу ночного Дербента, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальным световым шоу в парке
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
1200 ₽ за человека
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Пешая
3 часа
51 отзыв
Групповая
до 13 чел.
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Познакомьтесь с Дербентом через его крепость Нарын-Кала, старинные магалы и Девичью баню. Узнайте секреты древнего города и его культурное наследие
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
1300 ₽ за человека
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
На автобусе
На микроавтобусе
7.5 часов
38 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Попасть в живую энциклопедию по ботанике и зоологии и попытаться обнять 800-летний платан
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2900 ₽ за человека
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, пещера Нохъо - из Дербента
На автобусе
На катере
11 часов
9 отзывов
Групповая
В тренде
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, пещера Нохъо - из Дербента
Полюбоваться лазурью в пропасти и горными панорамами, прокатиться на катере и пообедать форелью
Начало: У Северного автовокзала
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
2900 ₽ за человека
Дербент - город историй
Пешая
2.5 часа
220 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент - город историй
Исследовать главные достопримечательности города на групповой пешеходной экскурсии
Начало: У соснового бора
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00, во вторник, четверг и субботу в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
1200 ₽ за человека
Из Дербента - к Сулакскому каньону и другим чудесам
На машине
12 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - к Сулакскому каньону и другим чудесам
Увидеть природные красоты, которыми славится Дагестан
Начало: От места вашего проживания в Дербенте
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Самурский лес: изумрудная сказка России на вашем автомобиле
6 часов
-
5%
92 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Самурский лес: изумрудная сказка России на вашем автомобиле
Познакомиться с удивительной флорой и фауной, искупаться в море на чёрных самурских пляжах и в озере
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 5510 ₽5800 ₽ за всё до 2 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
На автобусе
10 часов
275 отзывов
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
3900 ₽ за человека
Летнее утро в Дербенте
SUP-прогулки
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Летнее утро в Дербенте
Покататься на сапах по Каспийскому морю и попробовать национальную кухню (всё включено)
Начало: На набережной
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
3600 ₽ за человека
Магия старинного Дербента
Пешая
1.5 часа
109 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия старинного Дербента
Посетить все главные места самого южного города страны и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Дербента)
На автобусе
12 часов
10 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Дербента)
По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:15
Завтра в 06:15
11 авг в 06:15
3200 ₽ за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
На автобусе
На катере
12 часов
11 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Дербента
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
3850 ₽ за человека
Дербент - город контрастов
Пешая
2.5 часа
155 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город контрастов
Прикоснуться к местной истории и легендам на экскурсии
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1400 ₽ за человека
Из Дербента - к Сулакскому каньону и его окрестностям
На автобусе
11 часов
65 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Дербента - к Сулакскому каньону и его окрестностям
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пустыне
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
2900 ₽ за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
13 часов
80 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
3700 ₽ за человека
Экспресс-прогулка по Дербенту
Пешая
2.5 часа
163 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Экспресс-прогулка по Дербенту
Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
1 час
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
Погрузитесь в историю Дербента, путешествуя на гольфкаре. Откройте для себя магалы, Джума-мечеть и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка на багги по горным тропам Дербента
На багги
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка на багги по горным тропам Дербента
Прокатиться по живописному бездорожью с видами на горы, море и древнюю крепость
Начало: На ул. Нагорная
Завтра в 08:00
10 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 2 чел.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
12 часов
36 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Дагестана, посетив древние аулы Гоор и Кахиб, и сделайте уникальные фото на Языке Тролля. Гид расскажет интересные факты и легенды
Начало: Г. Дербент г. Избербаш г. Каспийск г. Махачкала
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Крепость Нарын-Кала: отголоски прошлого
Пешая
1 час
24 отзыва
Индивидуальная
Крепость Нарын-Кала: отголоски прошлого
Нарын-Кала в Дербенте - это место, где история оживает. Откройте для себя величие древней цитадели и насладитесь захватывающими видами на горы и море
Начало: У Цитадели «Нарын-кала»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 500 ₽ за человека
Село Хунзах, Карадахская теснина, плато Матлас и водопады Тобот и Итля-Тляр
На автобусе
11 часов
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Село Хунзах, Карадахская теснина, плато Матлас и водопады Тобот и Итля-Тляр
Добро пожаловать в удивительный мир Дагестана! Путешествие по живописным местам и древним селам подарит вам массу впечатлений
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
10 авг в 06:00
12 авг в 06:00
4000 ₽ за человека
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Дербента
На автобусе
13 часов
7 отзывов
Групповая
до 19 чел.
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Дербента
Открыть современное лицо Кавказа в насыщенном путешествии по Чечне
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
3000 ₽ за человека
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
На автобусе
13 часов
27 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
11 авг в 06:00
15 авг в 06:00
3500 ₽ за человека
Из Дербента - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна
На автобусе
12 часов
6 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Дербента - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна
Увидеть древние крепости и аулы-призраки и подняться на знаменитые скальные выступы в горах
Начало: На проспекте Агаисиева
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
3300 ₽ за человека
Из Дербента - на юг Дагестана
На машине
4.5 часа
-
15%
44 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: Экскурсии начинается из г. Дербент или за дополнит...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 050 ₽12 999 ₽ за всё до 2 чел.

Что посмотреть в Дербенте на экскурсиях?

Интересные экскурсии по Дербенту способны завлечь на весь день. Турист, отправившийся в путешествие, может пойти на прогулку по историческим достопримечательностям, пройтись по окрестностям города, осмотреть следы великих цивилизаций древности. В Дербенте уникальная архитектура, множество религиозных достопримечательностей, завораживающая природа с высокими горами и шумными водопадами. На автобусе можно доехать до глубочайших каньонов, посмотреть на Матласские водопады, уникальный Бархан Сарыкум, Озеро Мочох. На большинство экскурсий можно с детьми — им будет интересно посмотреть на неукротимую восточную природу

Местные экскурсоводы

На сайте вы можете забронировать лучшие экскурсии в Дербент. В нашем каталоге представлен большой выбор всевозможных экскурсионных туров: от пеших прогулок по городу до выездных маршрутов по главным достопримечательностям. Рядом с каждым предложением вы можете почитать отзывы от других реальных путешественников

Последние отзывы на экскурсии

М
Краски древнего Дербента
Дата посещения: 2 авг 2026
Юсиф - большой профессионал в своей области. Любит историю родного края и в целом эрудированный человек. Речь внятная, понятная, рассказывает
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с душой, прекрасно ладит с детьми. Дербент не оставит равнодушным никого, особенно, если ваш гид - Юсиф. (Василий, Марина, Виктория, Марфа Васильевна из г. Санкт-Петербург)

Юсиф - большой профессионал в своей области. Любит историю родного края и в целом эрудированный человек.
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В
Краски древнего Дербента
Дата посещения: 5 июл 2026
05.07.2026 Отличная экскурсия. Юсиф - прекрасный гид, уровень владения информацией и подачей впечатляет.
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О
Миры старинного Дербента
Дата посещения: 6 июл 2026
Всё прошло великолепно!) за короткое время мы при коснулись к многовековой истории этого города, ощутили дыхание ушедших эпох. Спасибо нашему
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экскурсоводу Эльмире, человеку по-настоящему увлечённому и эрудированному!!!) старый город- магалы- особые эмоции!!! Это история, которая продолжается сквозь века. Живая история, а не музей. Спасибо ещё раз, Эльмира.

Всё прошло великолепно!) за короткое время мы при коснулись к многовековой истории этого города, ощутили дыхание
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Л
Из Дербента - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна
Дата посещения: 19 мар 2026
Добрый день! 19 марта 2026 состоялась экскурсия с Абдурахманом. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность за насыщенную программу, комфортную атмосферу, аккуратную
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поездку, внимание гида к каждому участнику экскурсии. Он познакомил с многими красивейшими местами Дагестана. Национальный обед - вкусный, щедрый- дополнил яркие впечатления. Спасибо большое Кавказ Туру, Абдурахману лично за любовь к своему краю, преданность памяти предков и подаренные всей группе незабываемые эмоции открытия для себя Дагестана.

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А
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
Дата посещения: 20 дек 2025
Как бы не была прекрасной экскурсия, главное не это, главное люди, которые организуют такое, особенно огромное спасибо Тарлану! Вам есть чем гордиться!
Как бы не была прекрасной экскурсия, главное не это, главное люди, которые организуют такое, особенно огромное
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С
Кавказ и его чудеса: Сулакский каньон и бархан Сарыкум (из Дербента)
Дата посещения: 22 сен 2025
Лучший день в Дагестане. Спасибо. Рекомендуем.
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Ф
Из Дербента - к Сулакскому каньону и его окрестностям
Дата посещения: 9 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно!!! Очень все понравилось. Гид Макс - просто супер! От прогулки на катере аж дух захватывало) Виды просто
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замечательные. Очень рады тому, что гид предложил нам перейти на тариф VIP - и мы отправились на прогулку на катере в сам каньон. Поэтому если думаете какой тариф выбрать - берите VIP - не пожалеете.

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М
Кавказ и его чудеса: Сулакский каньон и бархан Сарыкум (из Дербента)
Дата посещения: 9 сен 2025
Первый раз в Дагестане, и конечно хочется уехать с наилучшими впечатлениями. Экскурсия «Кавказ и его чудеса» проведенная Тамерланом оставила самые лучшие воспоминания. Начиная от встречи и до окончания тура всё было безупречно, и да обед был восхитительный! Спасибо огромное!
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С
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Дата посещения: 20 авг 2025
Великолепная экскурсия с гидом Назимом! Шикарные виды, очень вкусная еда и масса впечатлений! Рекомендую!
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П
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Дата посещения: 11 авг 2025
Роман провел достаточно интересную, объемную, информативную экскурсию. Муж сказал, что еще больше захотел узнать о Дербенте. Очень советую этого экскурсовода.
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Всего 7381 отзыв в Дербенте

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту

Самые популярные экскурсии в Дербенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Краски древнего Дербента;
  2. Миры старинного Дербента;
  3. Из Дербента - на Хучнинский водопад и в крепость семи братьев и одной сестры;
  4. Дербент - первая встреча;
  5. Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено).
Что посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Сулакский каньон;
  3. Экраноплан «Лунь»;
  4. Джума-Мечеть;
  5. Бархан Сарыкум;
  6. Девичьи бани;
  7. Старый город;
  8. Водопад Тобот;
  9. Гамсутль;
  10. Дербентская стена.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2026
Сейчас в Дербенте можно забронировать 181 экскурсию от 500 до 35 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7381 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии в Дербент в Дагестанском регионе дают возможность погрузиться в необычную историю самого древнего города России. Тут можно увидеть древнейшую крепость, посетить церкви всех конфессий, пообедать в необычном ресторане или отправиться на завораживающие водопады. Ниже вы можете почитать отзывы о лучших экскурсиях и забронировать понравившийся экскурсионный тур