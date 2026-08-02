Групповая
до 20 чел.
Краски древнего Дербента
Узкие улочки, древние памятники и восточный колорит Дербента ждут вас! Погрузитесь в историю, посетив цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Кала-капы. Это входные ворота на смотровую...
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Дербента - на Хучнинский водопад и в крепость семи братьев и одной сестры
Открыть живописный Табасаран: от горных пейзажей до древних цитаделей
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеДербент - первая встреча
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетить 3 удивительных места за 1 день (в группе)
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2900 ₽ за человека
Групповая
Огни ночного Дербента
Погрузитесь в атмосферу ночного Дербента, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальным световым шоу в парке
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 13 чел.
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Познакомьтесь с Дербентом через его крепость Нарын-Кала, старинные магалы и Девичью баню. Узнайте секреты древнего города и его культурное наследие
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
1300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Попасть в живую энциклопедию по ботанике и зоологии и попытаться обнять 800-летний платан
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2900 ₽ за человека
Групповая
В трендеСулакский каньон, Чиркейское водохранилище, пещера Нохъо - из Дербента
Полюбоваться лазурью в пропасти и горными панорамами, прокатиться на катере и пообедать форелью
Начало: У Северного автовокзала
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
2900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент - город историй
Исследовать главные достопримечательности города на групповой пешеходной экскурсии
Начало: У соснового бора
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00, во вторник, четверг и субботу в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - к Сулакскому каньону и другим чудесам
Увидеть природные красоты, которыми славится Дагестан
Начало: От места вашего проживания в Дербенте
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 16 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Самурский лес: изумрудная сказка России на вашем автомобиле
Познакомиться с удивительной флорой и фауной, искупаться в море на чёрных самурских пляжах и в озере
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 5510 ₽
5800 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
3900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборЛетнее утро в Дербенте
Покататься на сапах по Каспийскому морю и попробовать национальную кухню (всё включено)
Начало: На набережной
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия старинного Дербента
Посетить все главные места самого южного города страны и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 19 чел.
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Дербента)
По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:15
Завтра в 06:15
11 авг в 06:15
3200 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Дербента
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
3850 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город контрастов
Прикоснуться к местной истории и легендам на экскурсии
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1400 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Дербента - к Сулакскому каньону и его окрестностям
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пустыне
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
2900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Экспресс-прогулка по Дербенту
Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
Погрузитесь в историю Дербента, путешествуя на гольфкаре. Откройте для себя магалы, Джума-мечеть и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка на багги по горным тропам Дербента
Прокатиться по живописному бездорожью с видами на горы, море и древнюю крепость
Начало: На ул. Нагорная
Завтра в 08:00
10 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 16 чел.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Дагестана, посетив древние аулы Гоор и Кахиб, и сделайте уникальные фото на Языке Тролля. Гид расскажет интересные факты и легенды
Начало: Г. Дербент г. Избербаш г. Каспийск г. Махачкала
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
Крепость Нарын-Кала: отголоски прошлого
Нарын-Кала в Дербенте - это место, где история оживает. Откройте для себя величие древней цитадели и насладитесь захватывающими видами на горы и море
Начало: У Цитадели «Нарын-кала»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Село Хунзах, Карадахская теснина, плато Матлас и водопады Тобот и Итля-Тляр
Добро пожаловать в удивительный мир Дагестана! Путешествие по живописным местам и древним селам подарит вам массу впечатлений
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
10 авг в 06:00
12 авг в 06:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Дербента
Открыть современное лицо Кавказа в насыщенном путешествии по Чечне
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
11 авг в 06:00
15 авг в 06:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Из Дербента - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна
Увидеть древние крепости и аулы-призраки и подняться на знаменитые скальные выступы в горах
Начало: На проспекте Агаисиева
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
3300 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: Экскурсии начинается из г. Дербент или за дополнит...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 050 ₽
12 999 ₽ за всё до 2 чел.
Интересные экскурсии по Дербенту способны завлечь на весь день. Турист, отправившийся в путешествие, может пойти на прогулку по историческим достопримечательностям, пройтись по окрестностям города, осмотреть следы великих цивилизаций древности. В Дербенте уникальная архитектура, множество религиозных достопримечательностей, завораживающая природа с высокими горами и шумными водопадами. На автобусе можно доехать до глубочайших каньонов, посмотреть на Матласские водопады, уникальный Бархан Сарыкум, Озеро Мочох. На большинство экскурсий можно с детьми — им будет интересно посмотреть на неукротимую восточную природу
На сайте вы можете забронировать лучшие экскурсии в Дербент. В нашем каталоге представлен большой выбор всевозможных экскурсионных туров: от пеших прогулок по городу до выездных маршрутов по главным достопримечательностям. Рядом с каждым предложением вы можете почитать отзывы от других реальных путешественников
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 2 авг 2026
Юсиф - большой профессионал в своей области. Любит историю родного края и в целом эрудированный человек. Речь внятная, понятная, рассказывает
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В
Дата посещения: 5 июл 2026
05.07.2026 Отличная экскурсия. Юсиф - прекрасный гид, уровень владения информацией и подачей впечатляет.
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О
Дата посещения: 6 июл 2026
Всё прошло великолепно!) за короткое время мы при коснулись к многовековой истории этого города, ощутили дыхание ушедших эпох. Спасибо нашему
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Л
Дата посещения: 19 мар 2026
Добрый день! 19 марта 2026 состоялась экскурсия с Абдурахманом. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность за насыщенную программу, комфортную атмосферу, аккуратную
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А
Дата посещения: 20 дек 2025
Как бы не была прекрасной экскурсия, главное не это, главное люди, которые организуют такое, особенно огромное спасибо Тарлану! Вам есть чем гордиться!
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С
Дата посещения: 22 сен 2025
Лучший день в Дагестане. Спасибо. Рекомендуем.
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Ф
Дата посещения: 9 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно!!! Очень все понравилось. Гид Макс - просто супер! От прогулки на катере аж дух захватывало) Виды просто
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М
Дата посещения: 9 сен 2025
Первый раз в Дагестане, и конечно хочется уехать с наилучшими впечатлениями. Экскурсия «Кавказ и его чудеса» проведенная Тамерланом оставила самые лучшие воспоминания. Начиная от встречи и до окончания тура всё было безупречно, и да обед был восхитительный! Спасибо огромное!
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С
Дата посещения: 20 авг 2025
Великолепная экскурсия с гидом Назимом! Шикарные виды, очень вкусная еда и масса впечатлений! Рекомендую!
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П
Дата посещения: 11 авг 2025
Роман провел достаточно интересную, объемную, информативную экскурсию. Муж сказал, что еще больше захотел узнать о Дербенте. Очень советую этого экскурсовода.
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Всего 7381 отзыв в Дербенте
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Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту
Самые популярные экскурсии в Дербенте
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Что посмотреть в Дербенте
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Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2026
Сейчас в Дербенте можно забронировать 181 экскурсию от 500 до 35 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7381 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии в Дербент в Дагестанском регионе дают возможность погрузиться в необычную историю самого древнего города России. Тут можно увидеть древнейшую крепость, посетить церкви всех конфессий, пообедать в необычном ресторане или отправиться на завораживающие водопады. Ниже вы можете почитать отзывы о лучших экскурсиях и забронировать понравившийся экскурсионный тур