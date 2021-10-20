Все экскурсии в Дербенте
Доступно 13 экскурсий 🚌 в Дербенте на 2021 год, 99 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
14ч
3 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы...
вт, чт, сб, вс в 06:00
3ч
1 500₽
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по городу
На берегу Каспийского моря находится самый старый город - Дербент
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 700₽
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Дербент — первая встреча
«Визитные карточки» древнейшего города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальный тур
3ч
4 000₽
за 1-8 чел.
Древний город Дербент
Пешеходная прогулка по главным достопримечательностям самого южного города России
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 250₽
за 1-20 чел.
Дербент с огоньком!
Погулять по Старому городу, станцевать лезгинку, погостить у местных и увидеть экраноплан Лунь
9ч
2 500₽
за 1 чел.
ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
19 500₽
за 1-18 чел.
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Собрать коллекцию лучших видов Дагестана, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
Индивидуальный тур
4ч
5 000₽
за 1-3 чел.
Ханагский водопад
Приглашаем вас в экспресс-тур к одному из самых живописных мест в Дагестане
по понедельникам
Индивидуальная экскурсия
4ч
9 100₽
за 1-4 чел.
Дербент — сокровищница культур и религий
Поразиться второму по величине городу Дагестана и уникальному музею-заповеднику под открытым небом
7ч
2 500₽
за 1 чел.
вт, чт в 09:00
2ч
4 000₽
за 1 чел.
Дербент с высоты: полет на параплане
На закате или рассвете полюбоваться городом, увидеть древнюю крепость и насладиться красками моря
ежедневно в 06:00 и 15:00
12ч
2 500₽
за 1 чел.
ср, пт, сб в 07:00
12ч
2 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
ср, пт, вс в 07:00
Последние отзывы «Экскурсии Дербента»
- ЕЕкатерина20 октября 2021Одно слово-Восторг!
- ССветлана18 октября 2021Экскурсия понравилась, очень довольны.
- ЮЮлия10 октября 2021Ребята отлично провели экскурсию🙏 Ввели нас в курс исторических событий. Возможно немного не хватало истории Дагестана в контексте истории России, но зато мы много узнали о традициях и обычаях местных жителей! Экскурсия действительно была с огоньком - мы танцевали традиционные танцы, было весело))
- AAlexandra8 октября 2021Мы группа географов-экскурсаводов остались очень довольны Людмилой. Четкий логичный интересный маршрут, насыщенный рассказ. Хотелось маршрут подлинее, время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо большое за возможность познакомиться с древней историей Дербента!
- ВВадим5 октября 2021Людмила замечательный гид, очень познавательная и насыщенная экскурсия, с душой и любовью рассказывает историю своего родного города. Спасибо, Людмила Вам, экскурсия очень понравилась мне и моей семье, несмотря на дождливую погоду в этот день!
- ААнна5 октября 2021Джэма, замечательный гид. Все понравилось. Экскурсия удалась. Джэма порекомендовала трансфер, ресторан, все лучшие места. Всегда была на связи. Очень отзывчивый человек. Рекомендуем.
- ФФарида24 августа 2021Здравствуйте!Спасибо огромное за Экскурсию Тамерлану и Джамиле. 👍😊Нам все очень понравилось 👌 Очень интересная Экскурсия и чувствуется, что Тамерлан и Джема очень любят свой город и очень много о нем знают и с удовольствием знакомят нас-туристов с достопримечательностями Дербента. Всем рекомендуем👍
- ЗЗинаида9 августа 2021Отдельное спасибо за тур водителю Абдуле и экскурсоводу Джамиле. Мы были впечатлены гостеприимством Дагестана. Очень потрясающие виды и работа этих людей на должном уровне. Большое спасибо. Вернёмся обязательно.
- ННаталья5 августа 2021Супер экскурсия с гидом Джамилей. Потрясающие виды, вкусная еда, незабываемые впечатления. Огромное спасибо Джамиле за организацию. Получили заряд положительных эмоций, узнали много интересного о Дагестане (впервые были в этих краях). Приедем обязательно еще, ведь еще много чего не увидели, а Джамиля возбудила наш интерес к этим местам. Будем изучать эти земли с ней.
- ММайя27 апреля 2021Нам посчастливилось побывать в городе Дербент и узнать его древнюю историю от гида Шамиля. Под его интересный и увлекательный рассказ мы прогулялись по территории крепости и даже смогли представить, как она выглядела много веков назад. Рассказ был интересен не только упоминаниями исторических событий, но и бытовых подробностей жизни в крепости и старом городе. Большое спасибо Шамилю за возможность познакомиться с городом и его историей.