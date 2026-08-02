М Марина

Первый раз в Дагестане, и конечно хочется уехать с наилучшими впечатлениями. Экскурсия «Кавказ и его чудеса» проведенная Тамерланом оставила самые лучшие воспоминания. Начиная от встречи и до окончания тура всё было безупречно, и да обед был восхитительный! Спасибо огромное!