Все экскурсии в Дзержинском, билеты и развлечения
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Групповая
до 25 чел.
Культурно-Эстетический
Один день в Святой Угреше: история и легенды Николо-Угрешского монастыря в 16 верстах от Кремля
Это рассказ о Святом благоверном князе Дмитрии Донском
М, О.Г. Дзержинский, пл. Святителя Николая, д. 1
27 авг
3 сен
1 860₽ за 1 человека