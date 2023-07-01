Один день в Святой Угреше
Это рассказ о Святом благоверном князе Дмитрии Донском, истории и легендах обители с посещением Никольского храма, величественного Спасо-Преображенского собора, старейшей Успенской церкви XVII в. Вы увидите святыни, древние и уникальные иконы. Узнаете о чем они просят их в молитвах древние образы.
Ближайшие даты:
1
июл
июл
8
июл
июл
15
июл
июл
22
июл
июл
29
июл
июл
5
авг
авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Никольский храм
- Спасо-Преображенский собор
- Успенскую церковь
- Живописный пруд
- Музей «Николая II»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наша программа
Мы посетим Никольский храм, величественный Спасо-Преображенский собор, старейшую Успенскую церковь XVII в. Вы увидите святыни, древние и уникальные иконы. Узнаете о чем они просят их в молитвах древние образы.
Также мы пообедаем в кафе на берегу живописного пруда.
Посетим музей «Николая II» на братской территории монастыря.
Узнаем историю династии Романовых. О судьбах, радостях и горестях людей 300 лет правивших Россией.
Сувенир на память память об этом дне: мастер-класс «Угрешская матрешка», расписанная собственноручно.
по субботам в 11.00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 1. Обзорная экскурсия по монастырю.
- 2. Обед
- 3. Мастер-класс.
- 4. Экскурсия по музею Николая II
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- М, О.Г. Дзержинский, пл. Святителя Николая, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 11.00.Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- 1. Женщинам обязателен головной убор.
- В храмах и музее фото не благословляется (не разрешается)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании