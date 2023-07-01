Наша программа

Мы посетим Никольский храм, величественный Спасо-Преображенский собор, старейшую Успенскую церковь XVII в. Вы увидите святыни, древние и уникальные иконы. Узнаете о чем они просят их в молитвах древние образы.

Также мы пообедаем в кафе на берегу живописного пруда.

Посетим музей «Николая II» на братской территории монастыря.

Узнаем историю династии Романовых. О судьбах, радостях и горестях людей 300 лет правивших Россией.

Сувенир на память память об этом дне: мастер-класс «Угрешская матрешка», расписанная собственноручно.