Один день в Святой Угреше: история и легенды Николо-Угрешского монастыря

Один день в Святой Угреше

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Ответы на вопросы
Это рассказ о Святом благоверном князе Дмитрии Донском, истории и легендах обители с посещением Никольского храма, величественного Спасо-Преображенского собора, старейшей Успенской церкви XVII в. Вы увидите святыни, древние и уникальные иконы. Узнаете о чем они просят их в молитвах древние образы.
Один день в Святой Угреше: история и легенды Николо-Угрешского монастыря
Один день в Святой Угреше: история и легенды Николо-Угрешского монастыря
Один день в Святой Угреше: история и легенды Николо-Угрешского монастыря
Один день в Святой Угреше: история и легенды Николо-Угрешского монастыря
Один день в Святой Угреше: история и легенды Николо-Угрешского монастыря
Ближайшие даты:
1
июл
8
июл
15
июл
22
июл
29
июл
5
авг
12
авг
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Что вас ожидает:

  • Никольский храм
  • Спасо-Преображенский собор
  • Успенскую церковь
  • Живописный пруд
  • Музей «Николая II»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наша программа

Мы посетим Никольский храм, величественный Спасо-Преображенский собор, старейшую Успенскую церковь XVII в. Вы увидите святыни, древние и уникальные иконы. Узнаете о чем они просят их в молитвах древние образы.
Также мы пообедаем в кафе на берегу живописного пруда.
Посетим музей «Николая II» на братской территории монастыря.
Узнаем историю династии Романовых. О судьбах, радостях и горестях людей 300 лет правивших Россией.
Сувенир на память память об этом дне: мастер-класс «Угрешская матрешка», расписанная собственноручно.

по субботам в 11.00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1. Обзорная экскурсия по монастырю.
  • 2. Обед
  • 3. Мастер-класс.
  • 4. Экскурсия по музею Николая II
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
М, О.Г. Дзержинский, пл. Святителя Николая, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 11.00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • 1. Женщинам обязателен головной убор.
  • В храмах и музее фото не благословляется (не разрешается)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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