Мототур на Алтай

Покорите горы Алтая на мотоцикле: индивидуальный тур из Екатеринбурга

Описание
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Ответы на вопросы
Отправляйтесь в пятидневный Мототур на Алтай ведь это незабываемое наслаждение чарующей природой и драйвовым отдыхом в горах.
Мототур на Алтай
Мототур на Алтай
Мототур на Алтай
Мототур на Алтай
Мототур на Алтай
Мототур на Алтай
Ближайшие даты:
1
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Настоящее путешествие и приключение в формате Sport & Fun. Мы покажем мото-путешественникам живописную природу и достопримечательности, бескрайние долины и горы Алтая. Проедем по живописным бродам, покорим экстремальные препятствия. Погоняем на мотоциклах по бездорожью, сделаем крутые фотки! А также — рыбалка, костёр, шашлыки и море позитива.

Важная информация:

  • Проживание в небольшом уютном гостевом доме с двух- и трёх-местными номерами. Все необходимое для комфорта имеется: чистое постельное бельё, бытовая техника, спутниковое ТВ, Wi-Fi, санузел.
  • Группа: 5–10 человек. Возраст: от 18 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Обеды и ужины
  • Аренда мотоцикла с экипировкой
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты в/из г. Горно-Алтайск
  • Завтраки
  • Страховка
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Проживание в небольшом уютном гостевом доме с двух- и трёх-местными номерами. Все необходимое для комфорта имеется: чистое постельное бельё
  • Бытовая техника
  • Спутниковое ТВ
  • Wi-Fi
  • Санузел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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