Покорите горы Алтая на мотоцикле: индивидуальный тур из Екатеринбурга
Отправляйтесь в пятидневный Мототур на Алтай ведь это незабываемое наслаждение чарующей природой и драйвовым отдыхом в горах.
Ближайшие даты:
1
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Настоящее путешествие и приключение в формате Sport & Fun. Мы покажем мото-путешественникам живописную природу и достопримечательности, бескрайние долины и горы Алтая. Проедем по живописным бродам, покорим экстремальные препятствия. Погоняем на мотоциклах по бездорожью, сделаем крутые фотки! А также — рыбалка, костёр, шашлыки и море позитива.
Важная информация:
- Проживание в небольшом уютном гостевом доме с двух- и трёх-местными номерами. Все необходимое для комфорта имеется: чистое постельное бельё, бытовая техника, спутниковое ТВ, Wi-Fi, санузел.
- Группа: 5–10 человек. Возраст: от 18 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Обеды и ужины
- Аренда мотоцикла с экипировкой
- Экскурсии по программе
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты в/из г. Горно-Алтайск
- Завтраки
- Страховка
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Проживание в небольшом уютном гостевом доме с двух- и трёх-местными номерами. Все необходимое для комфорта имеется: чистое постельное бельё
- Бытовая техника
- Спутниковое ТВ
- Wi-Fi
- Санузел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии