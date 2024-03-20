В Екатеринбурге и его окрестностях немало исторических и природных достопримечательностей. Гостей города ждут соборы и монастыри, скалистые каменные палатки и театры, парки и десятки специализированных музеев, включая уникальный комплекс «Литературный квартал»
Местные экскурсоводы
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Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута!
Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах.
Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный.
Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!
Все было супер!!! Очень понравился тур, отзывчивые проводники и сопровождающие. Питание - на убой! Экскурсии информативные и качественные! Уже прорекламировать эту поездку среди своих друзей и родственников. Спасибо Вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу
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