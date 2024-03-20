Авторские туры в Екатеринбурге

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Мототур на Алтай
Авторский тур
5 дней
Мототур на Алтай
По договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
35 800 за человека
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Россия, Москва
21 июня
от 134 800 за человека
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
10 мая
14 июня
5 июля
19 июля
20 200 за человека
Демидовский маршрут. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Демидовский маршрут. Зимний тур
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
3 янв
4 янв
23 фев
8 мар
20 200 за человека
Екатеринбург встречает гостей
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Екатеринбург встречает гостей
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
10 мая
3 июля
4 окт
17 000 за человека
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Свердловская область, Екатеринбург
23 фев
20 000 за человека
Екатеринбург - в сердце большого Урала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Свердловская область, Екатеринбург
1 ноя
28 500 за человека
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
4 янв
5 янв
24 фев
9 мар
16 650 за человека
Поход за звездами. Таганай
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход за звездами. Таганай
Свердловская область, Екатеринбург
22 дек
12 000 за человека
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Свердловская область, Екатеринбург
8 мар
21 000 за человека
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
Россия, Москва
14 июня
от 92 100 за человека
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
23 июля
от 26 000 за человека
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
Свердловская область, Екатеринбург
9 мая
13 июня
18 июля
28 500 за человека
На Урал за самоцветами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На Урал за самоцветами
Свердловская область, Екатеринбург
5 июля
20 сен
23 000 за человека
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
🚉 На поезде
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
Россия, Москва
12 июля
от 129 700 за человека
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Россия, Москва
13 июня
11 июля
8 авг
от 65 840 за человека

Что посмотреть в Екатеринбурге на экскурсиях?

В Екатеринбурге и его окрестностях немало исторических и природных достопримечательностей. Гостей города ждут соборы и монастыри, скалистые каменные палатки и театры, парки и десятки специализированных музеев, включая уникальный комплекс «Литературный квартал»

Местные экскурсоводы

В Екатеринбурге и Свердловской области немало архитектурных, культурных, исторических и природных достопримечательностей. Чтобы не тратить время зря, закажите хотя бы одну-две экскурсии. Их маршруты составляются таким образом, чтобы за минимум времени получить максимум полезной и интересной информации, положительных эмоций и долгоиграющих впечатлений. Сделать это проще простого – в нашем каталоге вы легко найдете экскурсии, которые подойдут вам по тематике, подбору достопримечательностей, цене, отзывам и времени. Экскурсии – отличная возможность разнообразить отдых, сделать его познавательным, увлекательным и незабываемым

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу

Самые популярные туры в Екатеринбурге
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. Мототур на Алтай
  2. Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
  3. Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
  4. Демидовский маршрут. Зимний тур
  5. Екатеринбург встречает гостей
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в апреле 2024
Сейчас в Екатеринбурге можно забронировать 16 авторских туров от 12 000 ₽ до 134 800 ₽. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Вашему вниманию представлены лучшие туры по Екатеринбургу. Гиды расскажут вам о самых значимых местах и событиях, а вы сможете купить тур по самым выгодным ценам. Найдите идеальный вариант для выходных или отпуска в 2024 году!
All Airlines
ХорошоТам