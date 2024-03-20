В Виолетта Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка» Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка» Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

Н Наталья Поход за звездами. Таганай Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

Н Наталья Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!

М Марина Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

М Мария Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!

Т Татьяна Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута! Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах. Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный. Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!

Т Татьяна Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи Великолепный отель, питание и обслуживание. Спасибо

О Оксана Поход за звездами. Таганай Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)