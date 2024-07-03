Вы сможете рыбачить не отходя от базы или воспользоваться лодками, которые позволяют проходить любые пороги и водные препятствия.
июл
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ознакомительный день с короткой рыбалкой
12:00 Встреча в аэропорту посёлка Хатанга. По договоренности посещение магазина.
14:00 Вылет на вертолёте Ми-8на базу «Котуй — дом тайменя», время в пути около 1 часа.
15:30 Размещение и обед. Знакомство с базой и её персоналом, инструктаж по технике безопасности.
17:30 По желанию короткая рыбалка.
20:00 Ужин.
Рыбалка на реках Котуй и Котуйкан
09:00 Завтрак.
10:00 В эти дни мы посетим самые красивые и уловистые места на реках Котуй и Котуйкан. Все рыбаки поймают тайменя. Рыбалка проводится по принципу «поймал-отпустил».
14:00 Обед на реке — индивидуальный ланч-бокс или гиды приготовят горячие блюда из северной рыбы.
18:00 Возвращаемся на базу.
20:00 Ужин.
Рыбалка
09:00 Завтрак.
10:00 Рыбалка на реках Котуй и Котуйкан по принципу «поймал-отпустил».
14:00 Обед на реке. Индивидуальный ланч-бокс или горячие блюда из северной рыбы.
18:00 Возвращаемся на базу.
20:00 Ужин.
Рыбалка
09:00 Завтрак.
10:00 Рыбалка на реках Котуй и Котуйкан по принципу «поймал-отпустил».
14:00 Обед на реке. Индивидуальный ланч-бокс или горячие блюда из северной рыбы.
18:00 Возвращаемся на базу.
20:00 Ужин.
Рыбалка
09:00 Завтрак.
10:00 Рыбалка на реках Котуй и Котуйкан по принципу «поймал-отпустил».
14:00 Обед на реке. Индивидуальный ланч-бокс или горячие блюда из северной рыбы.
18:00 Возвращаемся на базу.
20:00 Ужин.
Рыбалка. Подготовка к возвращению в п. Хатанга
09:00 Завтрак.
10:00 В этот день рыбалка будет чуть короче. Насладитесь красотой этих мест.
13:00 Обед на реке. Индивидуальный ланч-бокс или гиды приготовят горячие блюда из северной рыбы.
17:00 Возвращение в лагерь.
18:00 Ужин.
Рыбалка. Подготовка к возвращению в п. Хатанга
09:00 Завтрак.
10:00 В этот день рыбалка будет чуть короче. Насладитесь красотой этих мест.
13:00 Обед на реке. Индивидуальный ланч-бокс или гиды приготовят горячие блюда из северной рыбы.
17:00 Возвращение в лагерь.
18:00 Ужин.
Вылет в г. Красноярск
Подъём ориентировочно в 04:00.
04:30 Завтрак.
05:00 Выезд в п. Хатанга на катере.
14:00 Вылет в г. Красноярск.
Проживание
В туре предусмотрено размещение:
- на базе «Котуй — дом тайменя» — 6 дней + 6 ночей;
- в гостинице «Мамонт» в п. Хатанга в двухместном номере «Стандарт» — 1 ночь.
Гости на базе проживают в отдельных деревянных домиках «Стандарт» и «Сьют».
За каждым домиком закреплён гид.
Минимальный размер группы — 6 гостей, максимальный – 12 гостей.
Варианты проживания
Котуй - дом тайменя «, размещение» Стандарт
«Стандарт» — домик с размещением 2-3-х гостей. Душ и туалет находятся в отдельном помещении на территории базы.
Возможно проживание с ребенком, для этого предусмотрена кровать на втором ярусе. Санузел находится в отдельном помещении.
Котуй - дом тайменя «, размещение» Сьют
«Сьют» — домик для 2-х гостей. Одна большая двуспальная кровать или две односпальных кровати на выбор. Душ и туалет в домике.
Гостиница «Мамонт»
В гостинице совершенно новая обстановка. Это лучшее предложение в п. Хатанга.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание:
- Питание 3-разовое:
- Передвижения:
- Другое:
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания
- Личное снаряжение и защита от насекомых
- Спутниковая связь на базе
- Интернет на базе
- Питание в п. Хатанга в день вылета в Красноярск
- Место начала и завершения?
- Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, аэропорт Хатанга
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи:
- индивидуальные лекарства. Помните, вы будете находиться достаточно далеко от населённых пунктов;
- туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка и т. д.);
- средство от комаров и мошки;
- крем после укусов. Не складывайте все баллончики с репеллентами в одном месте. В аэропортах к этому относятся достаточно строго и могут изъять их. Москиты активны до конца августа;
- фото- и видеоаппаратура с зарядным устройством (в лагере работает компактная электростанция).
Все вещи рекомендуем складывать в непромокаемую сумку Dry Bag, рюкзак или спортивную сумку с непромокаемым вкладышем – гермоупаковкой.
Гермоупаковка подбирается под размер сумки и должна быть немного большего её объёма. Это простое и надежное оборудование позволяет сохранить все взятые вещи совершенно чистыми и сухими, независимо от преодолённых километров и погодных условий.
Одежда и обувь:
- треккинговые ботинки или кроссовки — основная обувь на весь период в лагере и для треккинга;
- сапоги EVA для мокрой и прохладной погоды (по желанию);
- лёгкую, желательно непромокаемую обувь для лагеря;
- куртка ветро-влагозащитная (мембрана);
- штаны ветро-влагозащитные (мембрана);
- головной убор (шапка флис, бейсболка);
- флис куртка и штаны 100;
- футболки с коротким и длинным рукавом;
- сланцы, лёгкие тапочки для домика и бани;
- термобельё для сна;
- носки + сменные комплекты;
- антимоскитная сетка;
- бельё для бани (шапочка, плавки и т. д.).
Рекомендуем покупать нательное бельё, рубашки, штаны, перчатки и другую одежду с пропиткой Insect Shield (защита от насекомых).
Снаряжение для рыбалки:
- куртка забродная;
- вейдерсы;
- носки для вейдерсов;
- термобелье для вейдерсов;
- обувь забродная;
- перчатки;
- антимоскитная сетка;
- очки поляризационные;
- кепка (шапка флис);
- налобный фонарик (комплект батареек);
- нож мультитул (Leatherman);
- удочка нахлыстовая (комплект);
- комплекты мух;
- спиннинг (комплект);
- комплект блесен.
Для передвижения в лодках:
- утеплённая непромокаемая одежда (возможно использование утеплённого белья под вейдерсы и непромокаемые рыболовные костюмы с утеплителем Thinsulate или Primaloft®);
- утеплённые непромокаемые перчатки;
- головной убор: бафф или ветрозащитную маску для тёплого времени и (или) ветрозащитную зимнюю балаклаву для холодного времени;
- очки или маску от попадания насекомых в глаза;
- вейдерсы или сапоги обязательно!
- Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
В стоимость тура авиабилеты не входят. Требуется бронирование через организатора тура на перелет Красноярск – Хатанга. Так как данный рейс является чартером и гости лагеря не найдут его в стандартном расписании.
Рейсовый самолёт летает по маршруту Норильск – Хатанга.
- Где проходит встреча?
Встреча проходит в аэропорту Хатанга. Вас обязательно встретят, соберут весь багаж и отвезут его к вертолёту. У вас будет немного времени, чтобы посетить магазин.
- Можно ли заказать дополнительные напитки заранее и привезти их в лагерь?
Мы поможем купить любые продукты и напитки для хорошего настроения и отдыха. Сообщите об этом заранее и мы закупим все необходимое в г. Красноярск.
- Что будет, если вертолёт не сможет улететь в тот же день на базу из-за погоды?
В этом случае есть два варианта:
- Мы расселяем гостей в свободных апартаментах и гостинице. Ждём лётной погоды. Это проживание не входит в стоимость тура.
- Гости едут на большой крытой лодке в лагерь. Время поездки около 10 часов. И это практически гарантирует прибытие в лагерь в любых погодных условиях.
- Можно ли улететь по окончании тура на вертолёте?
Конечно, можно. И это будет в двух вариантах:
- Бесплатно можно улететь на вертолёте, который привезет новых гостей лагеря. Но в этом случае вам придётся ждать следующего рейса самолета, то есть — жить в Хатанге несколько дней.
- За дополнительную плату рано утром прилетает вертолёт и увозит гостей к самолёту Хатанга – Красноярск. Этот вопрос лучше обсудить до поездки.
- Есть ли на базе связь и сколько это стоит?
На базе есть спутниковая связь и интернет. Разговор по спутниковому телефону будет стоить примерно 70 рублей за одну минуту. Интернет – 2500 руб. с человека. Скорость позволяет отправлять/получать файлы, пользоваться соцсетями.
- Можно ли съесть одного, самого маленького тайменя?
Нет. Мы не изымаем тайменя. Вся рыба, здоровая или раненая должна быть отпущена в свою водную среду.
Мы проводим только взвешивание и только для крупных особей. Брать в руки и фотографировать тайменя необходимо только в воде или совсем близко к воде и только в перчатках!
Для еды есть другая рыба и её достаточно, что бы удовлетворить любой вкус.
- Какую ещё важную информацию о туре мне нужно знать?
- При нелётной погоде логистика до базы осуществляется на катере. Компенсация за отсутствие рейса вертолёта не предусмотрена.
- При нелётной погоде и невозможности вылета вертолёта размещение в гостинице или апартаментах оплачивается дополнительно.
- Вылет с базы возможен на вертолёте за дополнительную оплату. Согласовывается заранее.
- Возможен перенос тура на другие согласованные даты с доплатой.
- Изменения в программе возможны.
- Внимание: для иностранных граждан посещение п. Хатанга требует оформления дополнительных документов. Срок оформления — 3 месяца.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору