2 день

Рыбалка на реках Котуй и Котуйкан

09:00 Завтрак.

10:00 В эти дни мы посетим самые красивые и уловистые места на реках Котуй и Котуйкан. Все рыбаки поймают тайменя. Рыбалка проводится по принципу «поймал-отпустил».

14:00 Обед на реке — индивидуальный ланч-бокс или гиды приготовят горячие блюда из северной рыбы.

18:00 Возвращаемся на базу.

20:00 Ужин.