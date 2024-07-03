Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан

Групповой тур в Хатанге
Приглашаем в рыболовный лагерь на дикой реке Котуй! Будем ловить царя сибирских рек — тайменя, любоваться фантастическими пейзажами доломитовых скал и наслаждаться блюдами из северной рыбы и мяса. Рыбалка проводится по принципу «поймал-отпустил».

Вы сможете рыбачить не отходя от базы или воспользоваться лодками, которые позволяют проходить любые пороги и водные препятствия.
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Ближайшие даты:
3
июл
10
июл
17
июл
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июл
31
июл
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авг
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Что вас ожидает:

Рыбалка на тайменя
Рыбалка на тайменя
Вываживание крупной рыбы это всегда борьба. Рыболов получает изрядную порцию адреналина и эмоций! Несколько минут и трофей оказывается в руках.
Скальные останцы и каменные храмы
Скальные останцы и каменные храмы
Каждый поворот реки неповторим, красивейшие панорамы Котуя и Котуйкана.
Река Дёгдё и фотографии излучины реки "Петля Дёгдё"
Река Дёгдё и фотографии излучины реки "Петля Дёгдё"
Рыболовное приключение и фотосессия. Поездка на лодках к притоку Дёгдё. Небольшой подъем на скалу, открывается красивый вид на Реки Котуйкан и Дёгдё.
Пороги реки Котуй. Рыбалка на тайменя
Пороги реки Котуй. Рыбалка на тайменя
Поездка на пороги на реке Котуй. Рыбалка на большой реке, это всегда предвкушение поимки крупной рыбы. И конечно рыба клюёт!
Миграция северного оленя
Миграция северного оленя
С севера Таймыра, пересекая плато Анабар, проходят самые большие стада северных оленей. Время миграции - август.
Северное сияние
Северное сияние
В конце августа можно наблюдать северное сияние. Ночное небо будет полыхать от ярких красок и переливов.

Программа тура по дням

1 день

Ознакомительный день с короткой рыбалкой

12:00 Встреча в аэропорту посёлка Хатанга. По договоренности посещение магазина.

14:00 Вылет на вертолёте Ми-8на базу «Котуй — дом тайменя», время в пути около 1 часа.

15:30 Размещение и обед. Знакомство с базой и её персоналом, инструктаж по технике безопасности.

17:30 По желанию короткая рыбалка.

20:00 Ужин.

Ознакомительный день с короткой рыбалкойОзнакомительный день с короткой рыбалкойОзнакомительный день с короткой рыбалкойОзнакомительный день с короткой рыбалкой
2 день

Рыбалка на реках Котуй и Котуйкан

09:00 Завтрак.

10:00 В эти дни мы посетим самые красивые и уловистые места на реках Котуй и Котуйкан. Все рыбаки поймают тайменя. Рыбалка проводится по принципу «поймал-отпустил».

14:00 Обед на реке — индивидуальный ланч-бокс или гиды приготовят горячие блюда из северной рыбы.

18:00 Возвращаемся на базу.

20:00 Ужин.

Рыбалка на реках Котуй и КотуйканРыбалка на реках Котуй и КотуйканРыбалка на реках Котуй и Котуйкан
3 день

Рыбалка

09:00 Завтрак.

10:00 Рыбалка на реках Котуй и Котуйкан по принципу «поймал-отпустил».

14:00 Обед на реке. Индивидуальный ланч-бокс или горячие блюда из северной рыбы.

18:00 Возвращаемся на базу.

20:00 Ужин.

РыбалкаРыбалка
4 день

Рыбалка

09:00 Завтрак.

10:00 Рыбалка на реках Котуй и Котуйкан по принципу «поймал-отпустил».

14:00 Обед на реке. Индивидуальный ланч-бокс или горячие блюда из северной рыбы.

18:00 Возвращаемся на базу.

20:00 Ужин.

РыбалкаРыбалка
5 день

Рыбалка

09:00 Завтрак.

10:00 Рыбалка на реках Котуй и Котуйкан по принципу «поймал-отпустил».

14:00 Обед на реке. Индивидуальный ланч-бокс или горячие блюда из северной рыбы.

18:00 Возвращаемся на базу.

20:00 Ужин.

РыбалкаРыбалка
6 день

Рыбалка. Подготовка к возвращению в п. Хатанга

09:00 Завтрак.

10:00 В этот день рыбалка будет чуть короче. Насладитесь красотой этих мест.

13:00 Обед на реке. Индивидуальный ланч-бокс или гиды приготовят горячие блюда из северной рыбы.

17:00 Возвращение в лагерь.

18:00 Ужин.

Рыбалка. Подготовка к возвращению в п. ХатангаРыбалка. Подготовка к возвращению в п. Хатанга
7 день

Рыбалка. Подготовка к возвращению в п. Хатанга

09:00 Завтрак.

10:00 В этот день рыбалка будет чуть короче. Насладитесь красотой этих мест.

13:00 Обед на реке. Индивидуальный ланч-бокс или гиды приготовят горячие блюда из северной рыбы.

17:00 Возвращение в лагерь.

18:00 Ужин.

Рыбалка. Подготовка к возвращению в п. Хатанга
8 день

Вылет в г. Красноярск

Подъём ориентировочно в 04:00.

04:30 Завтрак.

05:00 Выезд в п. Хатанга на катере.

14:00 Вылет в г. Красноярск.

Вылет в г. Красноярск

Проживание

В туре предусмотрено размещение:

  • на базе «Котуй — дом тайменя» — 6 дней + 6 ночей;
  • в гостинице «Мамонт» в п. Хатанга в двухместном номере «Стандарт» — 1 ночь.

Гости на базе проживают в отдельных деревянных домиках «Стандарт» и «Сьют».

За каждым домиком закреплён гид.

Минимальный размер группы — 6 гостей, максимальный – 12 гостей.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Котуй - дом тайменя «, размещение» Стандарт

6 ночей

«Стандарт» — домик с размещением 2-3-х гостей. Душ и туалет находятся в отдельном помещении на территории базы.

Возможно проживание с ребенком, для этого предусмотрена кровать на втором ярусе. Санузел находится в отдельном помещении.

Котуй - дом тайменя «, размещение» СтандартКотуй - дом тайменя «, размещение» Стандарт

Котуй - дом тайменя «, размещение» Сьют

6 ночей

«Сьют» — домик для 2-х гостей. Одна большая двуспальная кровать или две односпальных кровати на выбор. Душ и туалет в домике.

Котуй - дом тайменя «, размещение» СьютКотуй - дом тайменя «, размещение» Сьют

Гостиница «Мамонт»

1 ночь

В гостинице совершенно новая обстановка. Это лучшее предложение в п. Хатанга.

Гостиница «Мамонт»Гостиница «Мамонт»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание:
  • Питание 3-разовое:
  • Передвижения:
  • Другое:
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания
  • Личное снаряжение и защита от насекомых
  • Спутниковая связь на базе
  • Интернет на базе
  • Питание в п. Хатанга в день вылета в Красноярск
Место начала и завершения?
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, аэропорт Хатанга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи:

  • индивидуальные лекарства. Помните, вы будете находиться достаточно далеко от населённых пунктов;
  • туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка и т. д.);
  • средство от комаров и мошки;
  • крем после укусов. Не складывайте все баллончики с репеллентами в одном месте. В аэропортах к этому относятся достаточно строго и могут изъять их. Москиты активны до конца августа;
  • фото- и видеоаппаратура с зарядным устройством (в лагере работает компактная электростанция).

Все вещи рекомендуем складывать в непромокаемую сумку Dry Bag, рюкзак или спортивную сумку с непромокаемым вкладышем – гермоупаковкой.

Гермоупаковка подбирается под размер сумки и должна быть немного большего её объёма. Это простое и надежное оборудование позволяет сохранить все взятые вещи совершенно чистыми и сухими, независимо от преодолённых километров и погодных условий.

Одежда и обувь:

  • треккинговые ботинки или кроссовки — основная обувь на весь период в лагере и для треккинга;
  • сапоги EVA для мокрой и прохладной погоды (по желанию);
  • лёгкую, желательно непромокаемую обувь для лагеря;
  • куртка ветро-влагозащитная (мембрана);
  • штаны ветро-влагозащитные (мембрана);
  • головной убор (шапка флис, бейсболка);
  • флис куртка и штаны 100;
  • футболки с коротким и длинным рукавом;
  • сланцы, лёгкие тапочки для домика и бани;
  • термобельё для сна;
  • носки + сменные комплекты;
  • антимоскитная сетка;
  • бельё для бани (шапочка, плавки и т. д.).

Рекомендуем покупать нательное бельё, рубашки, штаны, перчатки и другую одежду с пропиткой Insect Shield (защита от насекомых).

Снаряжение для рыбалки:

  • куртка забродная;
  • вейдерсы;
  • носки для вейдерсов;
  • термобелье для вейдерсов;
  • обувь забродная;
  • перчатки;
  • антимоскитная сетка;
  • очки поляризационные;
  • кепка (шапка флис);
  • налобный фонарик (комплект батареек);
  • нож мультитул (Leatherman);
  • удочка нахлыстовая (комплект);
  • комплекты мух;
  • спиннинг (комплект);
  • комплект блесен.

Для передвижения в лодках:

  • утеплённая непромокаемая одежда (возможно использование утеплённого белья под вейдерсы и непромокаемые рыболовные костюмы с утеплителем Thinsulate или Primaloft®);
  • утеплённые непромокаемые перчатки;
  • головной убор: бафф или ветрозащитную маску для тёплого времени и (или) ветрозащитную зимнюю балаклаву для холодного времени;
  • очки или маску от попадания насекомых в глаза;
  • вейдерсы или сапоги обязательно!
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

В стоимость тура авиабилеты не входят. Требуется бронирование через организатора тура на перелет Красноярск – Хатанга. Так как данный рейс является чартером и гости лагеря не найдут его в стандартном расписании.

Рейсовый самолёт летает по маршруту Норильск – Хатанга.

Где проходит встреча?

Встреча проходит в аэропорту Хатанга. Вас обязательно встретят, соберут весь багаж и отвезут его к вертолёту. У вас будет немного времени, чтобы посетить магазин.

Можно ли заказать дополнительные напитки заранее и привезти их в лагерь?

Мы поможем купить любые продукты и напитки для хорошего настроения и отдыха. Сообщите об этом заранее и мы закупим все необходимое в г. Красноярск.

Что будет, если вертолёт не сможет улететь в тот же день на базу из-за погоды?

В этом случае есть два варианта:

  1. Мы расселяем гостей в свободных апартаментах и гостинице. Ждём лётной погоды. Это проживание не входит в стоимость тура.
  2. Гости едут на большой крытой лодке в лагерь. Время поездки около 10 часов. И это практически гарантирует прибытие в лагерь в любых погодных условиях.
Можно ли улететь по окончании тура на вертолёте?

Конечно, можно. И это будет в двух вариантах:

  1. Бесплатно можно улететь на вертолёте, который привезет новых гостей лагеря. Но в этом случае вам придётся ждать следующего рейса самолета, то есть — жить в Хатанге несколько дней.
  2. За дополнительную плату рано утром прилетает вертолёт и увозит гостей к самолёту Хатанга – Красноярск. Этот вопрос лучше обсудить до поездки.
Есть ли на базе связь и сколько это стоит?

На базе есть спутниковая связь и интернет. Разговор по спутниковому телефону будет стоить примерно 70 рублей за одну минуту. Интернет – 2500 руб. с человека. Скорость позволяет отправлять/получать файлы, пользоваться соцсетями.

Можно ли съесть одного, самого маленького тайменя?

Нет. Мы не изымаем тайменя. Вся рыба, здоровая или раненая должна быть отпущена в свою водную среду.

Мы проводим только взвешивание и только для крупных особей. Брать в руки и фотографировать тайменя необходимо только в воде или совсем близко к воде и только в перчатках!

Для еды есть другая рыба и её достаточно, что бы удовлетворить любой вкус.

Какую ещё важную информацию о туре мне нужно знать?
  • При нелётной погоде логистика до базы осуществляется на катере. Компенсация за отсутствие рейса вертолёта не предусмотрена.
  • При нелётной погоде и невозможности вылета вертолёта размещение в гостинице или апартаментах оплачивается дополнительно.
  • Вылет с базы возможен на вертолёте за дополнительную оплату. Согласовывается заранее.
  • Возможен перенос тура на другие согласованные даты с доплатой.
  • Изменения в программе возможны.
  • Внимание: для иностранных граждан посещение п. Хатанга требует оформления дополнительных документов. Срок оформления — 3 месяца.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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