Авторский тур
8 дней
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий рай...
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
400 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий рай...
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
299 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хатанге
Самые популярные туры в Хатанге
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