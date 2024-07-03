Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр

Групповой тур в Хатанге

Самоцветы Анабарского Плато

Стать обладателем необычного самоцвета, поймать тайменя и увидеть доломитовое дно древнего моря — лишь часть задач, которые мы выполним в этой экспедиции.

Нас также ожидают небольшие треккинги с восхождением, перелёт на вертолёте Ми-8, фотопрогулки и множество блюд из дикой северной рыбы и мяса.
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Самоцветы Анабарского Плато. Таймыр
Ближайшие даты:
3
июл
10
июл
17
июл
24
июл

Что вас ожидает:

Треккинг за хризолитами
Треккинг за хризолитами
Отправимся на месторождение хризолитов, где станем обладателями самоцветов
Рыбалка на тайменя
Рыбалка на тайменя
Поборемся за своего трофейного тайменя, получив настоящий заряд эмоций и адреналина!
Фотосессия на петле Дёгдё
Фотосессия на петле Дёгдё
Нас ждёт водное путешествие на лодках к притоку Дёгдё с небольшим подъёмом на скалу
Пороги реки Котуй
Пороги реки Котуй
Преодолеем пороги, отправившись к самым уловистым и красивым местам на реке, в длину достигающей целых 1409 км
Посёлок-призрак Каяк
Посёлок-призрак Каяк
Посетим некогда процветающий посёлок шахтёров, прислушаемся к тишине его безлюдных улиц
Восхождение на «Взлётку»
Восхождение на «Взлётку»
Небольшой набор высоты — и мы уже любуемся открывающимися панорамами долины реки Котуй

Программа тура по дням

1 день

Ознакомительный день с коротким трекингом на берег реки Котуйкан

12:00 Встреча в аэропорту посёлка Хатанга. По договоренности посещение магазина.

14:00 Вылет на вертолёте Ми-8на базу «Котуй — дом тайменя», время в пути около 1 часа.

15:30 Размещение и обед. Знакомство с базой и её персоналом, инструктаж по технике безопасности.

17:30 По желанию короткий треккинг на противоположный берег с небольшим подъёмом. Оттуда открывается незабываемый вид на устье реки Котуйкан.

20:00 Ужин.

Ознакомительный день с коротким трекингом на берег реки КотуйканОзнакомительный день с коротким трекингом на берег реки КотуйканОзнакомительный день с коротким трекингом на берег реки Котуйкан
2 день

Водная прогулка на порог Улохан-Уоран

09:00 Завтрак.

10:00 Группа в полном составе уходит на лодках до порога Улахан-Уоран.

Порог находится в 40 км от базы выше по течению на реке Котуй. По дороге наслаждаемся видами и фотографируем вертикальные доломитовые скалы с останцами, напоминающие древний город. Наблюдаем за кочеванием дикого северного оленя.

11:30 По прибытии на порог лёгкий треккинг.

14:00 Обед на реке. Гиды приготовят уху из северной рыбы.

Далее рыбалка на тайменя и фотосессия.

19:00 Возвращение на базу.

20:00 Ужин.

Водная прогулка на порог Улохан-УоранВодная прогулка на порог Улохан-УоранВодная прогулка на порог Улохан-Уоран
3 день

Треккинг на хризолитовое месторождение или лёгкий треккинг на гору «Взлётка»

09:00 Завтрак.

10:00 Треккинг на хризолитовое месторождение.

Треккинг средней сложности без тропы с небольшим набором высоты около 300 метров. Подъём крутой, но короткий, далее идём с небольшим набором высоты.

Первые несколько километров маршрута представляют собой разряженный лес и немного кустарника. Далее движение по плато около 6-7 км практически без растительности.

При подходе к месторождению нас ждёт короткий участок верхового болота.

14:00 Обед — индивидуальный ланч-бокс. В лагере геологов приготовим горячий чай и кофе.

Посетим лагерь геологов и далее выйдем на места поиска хризолитов, старые шурфы и воронки.

16:00 Выход на базу.

21:00 22:00 Ужин.

Альтернативная программа для тех, кто остался на базе — лёгкий треккинг на гору «Взлётка»:

11:00 Треккинг на гору «Взлётка».

Пять километров лёгкого трекинга с небольшим набором высоты. С вершины мы увидим необыкновенно красивые виды реки Котуй и окрестностей.

15:00 Обед на базе.

17:00 Водная прогулка на открытой лодке по реке Котуй.

20:00 Ужин.

Общая протяжённость маршрута в этот день — около 16 км.

Треккинг на хризолитовое месторождение или лёгкий треккинг на гору «Взлётка»Треккинг на хризолитовое месторождение или лёгкий треккинг на гору «Взлётка»Треккинг на хризолитовое месторождение или лёгкий треккинг на гору «Взлётка»Треккинг на хризолитовое месторождение или лёгкий треккинг на гору «Взлётка»
4 день

Сплав по реке Котуй

09:00 Завтрак.

10:30 Подготовка к сплаву на лодках по р. Котуй.

11:00 Старт сплава. На всем протяжении маршрута туристам будет открываться долина реки с величественными белыми скалами. Быстрое течение реки пронесёт группу по всему маршруту.

Протяжённость маршрута около 20 км.

14:00 Обед на реке. Горячий и вкусный обед приготовят гиды. Свежая местная рыба и оленина, как всегда, великолепны!

18:00 Возвращаемся на базу.

20:00 Ужин.

Сплав по реке Котуй
5 день

Водная прогулка на «Петлю Дёгдё»

09:00 Завтрак.

10:00 В составе группы уходим на открытых лодках по реке Котуйкан до впадения притока Дёгдё. Расстояние около 50 километров, это 2-2,5 часов поездки.

Меандр реки Дёгде и реку Котуйкан разделяет скальная перемычка всего в несколько десятков метров. Это и есть знаменитая «Петля Дёгдё». Великолепная панорама откроется туристам после небольшого подъема на скалу.

Фотосессия пейзажей и открывающихся с горы окрестности.

14:00–14:30 Горячий обед на реке приготовят гиды — свежую рыбу на углях.

17:00 Выезд на базу.

20:00 Ужин.

Водная прогулка на «Петлю Дёгдё»Водная прогулка на «Петлю Дёгдё»
6 день

Треккинг на гору «Взлётка»

09:00 Завтрак

10:00 Треккинг на гору «Взлётка».

Пять километров лёгкого трекинга с небольшим набором высоты. С вершины мы увидим необыкновенно красивые виды на реку Котуй и окрестности.

15:00 Обед на базе.

17:00 Водная прогулка на открытой лодке по реке Котуй.

20:00 Ужин.

Треккинг на гору «Взлётка»
7 день

Посещение посёлка Каяк, возвращение в Хатангу

07:00 Завтрак

08:00 На крытом катере выходим в посёлок Хатанга. Водная дорога протяженностью около 250 километров будет проходить по нижнему течению реки Котуй.

Сегодня гости увидят, как большая горная река выльется в «безграничную» тундру. Соединившись с рекой Хета, она превратится в реку Хатанга. Именно с таким названием река попадает в одноименный Хатангский залив, который является частью Ледовитого океана.

По пути посетим нежилой посёлок Каяк. 2014 году он был покинут людьми, превратившись в посёлок-призрак.

Обед ориентировочно в 13:00 — индивидуальный ланч-бокс, чай, кофе.

14:00 Обзорная экскурсия по посёлку Каяк.

19:00 Прибытие в посёлок Хатанга. Размещение в гостинице «Хатанга».

20:00 Ужин.

Посещение посёлка Каяк, возвращение в Хатангу
8 день

Экскурсия в этнографический музей. Вылет в Красноярск

10:00 Экскурсия в этнографический музей (по договоренности).

14:00 Вылет в Красноярск.

Экскурсия в этнографический музей. Вылет в Красноярск

Проживание

В туре предусмотрено размещение:

  • на базе «Котуй — дом тайменя» — 6 дней + 6 ночей;
  • в гостинице «Мамонт» в п. Хатанга в двухместном номере «Стандарт» — 1 ночь.

Гости на базе проживают в отдельных деревянных домиках «Стандарт» и «Сьют».

За каждым домиком закреплён гид.

Минимальный размер группы — 6 гостей, максимальный – 12 гостей.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Котуй - дом тайменя «, размещение» Стандарт

6 ночей

«Стандарт» — домик с размещением 2-3-х гостей. Душ и туалет находятся в отдельном помещении на территории базы.

Возможно проживание с ребенком, для этого предусмотрена кровать на втором ярусе. Санузел находится в отдельном помещении.

Котуй - дом тайменя «, размещение» СтандартКотуй - дом тайменя «, размещение» СтандартКотуй - дом тайменя «, размещение» Стандарт

Котуй - дом тайменя «, размещение» Сьют

6 ночей

«Сьют» — домик для 2-х гостей. Одна большая двуспальная кровать или две односпальных кровати на выбор. Душ и туалет в домике.

Котуй - дом тайменя «, размещение» СьютКотуй - дом тайменя «, размещение» СьютКотуй - дом тайменя «, размещение» СьютКотуй - дом тайменя «, размещение» Сьют

Гостиница «Мамонт»

1 ночь

Лучшая гостиница в п. Хатанга с новой обстановкой.

Гостиница «Мамонт»Гостиница «Мамонт»Гостиница «Мамонт»Гостиница «Мамонт»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание:
  • Питание 3-разовое:
  • Передвижения:
  • Другое:
Что не входит
  • Билеты из вашего города в п. Хатанга и обратно
  • Личное снаряжение и защита от насекомых
  • Спутниковая связь на базе
  • Интернет на базе
  • Питание в п. Хатанга в день вылета в Красноярск
  • Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, село Хатанга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи:

  • индивидуальные лекарства. Помните, вы будете находиться достаточно далеко от населённых пунктов;
  • туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка и т. д.);
  • средство от комаров и мошки;
  • крем после укусов. Не складывайте все баллончики с репеллентами в одном месте. В аэропортах к этому относятся достаточно строго и могут изъять их. Москиты активны до конца августа;
  • фото- и видеоаппаратура с зарядным устройством (в лагере работает компактная электростанция).

Все вещи рекомендуем складывать в непромокаемую сумку Dry Bag, рюкзак или спортивную сумку с непромокаемым вкладышем – гермоупаковкой.

Гермоупаковка подбирается под размер сумки и должна быть немного большего её объёма. Это простое и надежное оборудование позволяет сохранить все взятые вещи совершенно чистыми и сухими, независимо от преодолённых километров и погодных условий.

Одежда и обувь:

  • треккинговые ботинки или кроссовки — основная обувь на весь период в лагере и для треккинга;
  • сапоги EVA для мокрой и прохладной погоды (по желанию);
  • лёгкую, желательно непромокаемую обувь для лагеря;
  • куртка ветро-влагозащитная (мембрана);
  • штаны ветро-влагозащитные (мембрана);
  • головной убор (шапка флис, бейсболка);
  • флис куртка и штаны 100;
  • футболки с коротким и длинным рукавом;
  • сланцы, лёгкие тапочки для домика и бани;
  • термобельё для сна;
  • носки + сменные комплекты;
  • антимоскитная сетка;
  • бельё для бани (шапочка, плавки и т. д.).

Рекомендуем покупать нательное бельё, рубашки, штаны, перчатки и другую одежду с пропиткой Insect Shield (защита от насекомых).

Для передвижения в лодках:

  • утеплённая непромокаемая одежда (возможно использование утеплённого белья под вейдерсы и непромокаемые рыболовные костюмы с утеплителем Thinsulate или Primaloft®);
  • утеплённые непромокаемые перчатки;
  • головной убор: бафф или ветрозащитную маску для тёплого времени и (или) ветрозащитную зимнюю балаклаву для холодного времени;
  • очки или маску от попадания насекомых в глаза;
  • сапоги обязательно!

Отнеситесь к выбору снаряжения внимательно. Не стесняйтесь задавать вопросы гидам и продавцам в специализированном магазине. Хорошее снаряжение принесёт вам только положительные эмоции, несмотря на любые сложные испытания.

Помните, что вдали от дома плохая экипировка может отразиться на всем коллективе туристов или рыбаков.

Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

В стоимость тура авиабилеты не входят. Требуется бронирование через организатора тура на перелет Красноярск – Хатанга. Так как данный рейс является чартером и гости лагеря не найдут его в стандартном расписании.

Рейсовый самолёт летает по маршруту Норильск – Хатанга.

Как проходит встреча?

Встреча проходит в аэропорту Хатанга. Вас обязательно встретят, соберут весь багаж и отвезут его к вертолёту. У вас будет немного времени, чтобы посетить магазин.

Можно ли заказать дополнительные напитки заранее и привезти их в лагерь?

Мы поможем купить любые продукты и напитки для хорошего настроения и отдыха. Сообщите об этом заранее и мы закупим всё необходимое в г. Красноярск.

Можно ли улететь по окончании тура на вертолёте?

Конечно, можно. И это будет в двух вариантах:

  1. Бесплатно можно улететь на вертолёте, который привезет новых гостей лагеря. Но в этом случае вам придётся ждать следующего рейса самолета, то есть — жить в Хатанге несколько дней.
  2. За дополнительную плату рано утром прилетает вертолёт и увозит гостей к самолёту Хатанга – Красноярск. Этот вопрос лучше обсудить до поездки.
Есть ли на базе связь и сколько это стоит?

На базе есть спутниковая связь и интернет. Разговор по спутниковому телефону будет стоить примерно 70 рублей за одну минуту. Интернет – 2500 руб. с человека. Скорость позволяет отправлять/получать файлы, пользоваться соцсетями.

Можно ли съесть одного, самого маленького тайменя?

Нет. Мы не изымаем тайменя. Вся рыба, здоровая или раненая должна быть отпущена в свою водную среду.

Мы проводим только взвешивание и только для крупных особей. Брать в руки и фотографировать тайменя необходимо только в воде или совсем близко к воде и только в перчатках!

Для еды есть другая рыба и её достаточно, что бы удовлетворить любой вкус.

Какую ещё информацию о трансферах мне нужно знать?

Трансфер Хатанга – база Котуй:

  • При нелётной погоде и невозможности вылета вертолёта размещение в гостинице или апартаментах оплачивается дополнительно.
  • При условии нелётной погоды мы предоставим возможность совершить трансфер до базы на комфортабельном катере. В этом случае вся группа должна подтвердить свое согласие на эту услугу. Время трансфера до базы увеличится до 10 часов. Компенсация за отсутствие рейса вертолёта не предусмотрена.

Трансфер база Котуй – Хатанга:

  • Возвращение в Хатангу на крытом катере в соответствии с программой.
  • Вылет с базы возможен на вертолёте за дополнительную оплату. Услуга согласовывается заранее.
Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
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