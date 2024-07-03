Самоцветы Анабарского Плато
Нас также ожидают небольшие треккинги с восхождением, перелёт на вертолёте Ми-8, фотопрогулки и множество блюд из дикой северной рыбы и мяса.
июл
июл
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ознакомительный день с коротким трекингом на берег реки Котуйкан
12:00 Встреча в аэропорту посёлка Хатанга. По договоренности посещение магазина.
14:00 Вылет на вертолёте Ми-8на базу «Котуй — дом тайменя», время в пути около 1 часа.
15:30 Размещение и обед. Знакомство с базой и её персоналом, инструктаж по технике безопасности.
17:30 По желанию короткий треккинг на противоположный берег с небольшим подъёмом. Оттуда открывается незабываемый вид на устье реки Котуйкан.
20:00 Ужин.
Водная прогулка на порог Улохан-Уоран
09:00 Завтрак.
10:00 Группа в полном составе уходит на лодках до порога Улахан-Уоран.
Порог находится в 40 км от базы выше по течению на реке Котуй. По дороге наслаждаемся видами и фотографируем вертикальные доломитовые скалы с останцами, напоминающие древний город. Наблюдаем за кочеванием дикого северного оленя.
11:30 По прибытии на порог лёгкий треккинг.
14:00 Обед на реке. Гиды приготовят уху из северной рыбы.
Далее рыбалка на тайменя и фотосессия.
19:00 Возвращение на базу.
20:00 Ужин.
Треккинг на хризолитовое месторождение или лёгкий треккинг на гору «Взлётка»
09:00 Завтрак.
10:00 Треккинг на хризолитовое месторождение.
Треккинг средней сложности без тропы с небольшим набором высоты около 300 метров. Подъём крутой, но короткий, далее идём с небольшим набором высоты.
Первые несколько километров маршрута представляют собой разряженный лес и немного кустарника. Далее движение по плато около 6-7 км практически без растительности.
При подходе к месторождению нас ждёт короткий участок верхового болота.
14:00 Обед — индивидуальный ланч-бокс. В лагере геологов приготовим горячий чай и кофе.
Посетим лагерь геологов и далее выйдем на места поиска хризолитов, старые шурфы и воронки.
16:00 Выход на базу.
21:00 22:00 Ужин.
Альтернативная программа для тех, кто остался на базе — лёгкий треккинг на гору «Взлётка»:
11:00 Треккинг на гору «Взлётка».
Пять километров лёгкого трекинга с небольшим набором высоты. С вершины мы увидим необыкновенно красивые виды реки Котуй и окрестностей.
15:00 Обед на базе.
17:00 Водная прогулка на открытой лодке по реке Котуй.
20:00 Ужин.
Общая протяжённость маршрута в этот день — около 16 км.
Сплав по реке Котуй
09:00 Завтрак.
10:30 Подготовка к сплаву на лодках по р. Котуй.
11:00 Старт сплава. На всем протяжении маршрута туристам будет открываться долина реки с величественными белыми скалами. Быстрое течение реки пронесёт группу по всему маршруту.
Протяжённость маршрута около 20 км.
14:00 Обед на реке. Горячий и вкусный обед приготовят гиды. Свежая местная рыба и оленина, как всегда, великолепны!
18:00 Возвращаемся на базу.
20:00 Ужин.
Водная прогулка на «Петлю Дёгдё»
09:00 Завтрак.
10:00 В составе группы уходим на открытых лодках по реке Котуйкан до впадения притока Дёгдё. Расстояние около 50 километров, это 2-2,5 часов поездки.
Меандр реки Дёгде и реку Котуйкан разделяет скальная перемычка всего в несколько десятков метров. Это и есть знаменитая «Петля Дёгдё». Великолепная панорама откроется туристам после небольшого подъема на скалу.
Фотосессия пейзажей и открывающихся с горы окрестности.
14:00–14:30 Горячий обед на реке приготовят гиды — свежую рыбу на углях.
17:00 Выезд на базу.
20:00 Ужин.
Треккинг на гору «Взлётка»
09:00 Завтрак
10:00 Треккинг на гору «Взлётка».
Пять километров лёгкого трекинга с небольшим набором высоты. С вершины мы увидим необыкновенно красивые виды на реку Котуй и окрестности.
15:00 Обед на базе.
17:00 Водная прогулка на открытой лодке по реке Котуй.
20:00 Ужин.
Посещение посёлка Каяк, возвращение в Хатангу
07:00 Завтрак
08:00 На крытом катере выходим в посёлок Хатанга. Водная дорога протяженностью около 250 километров будет проходить по нижнему течению реки Котуй.
Сегодня гости увидят, как большая горная река выльется в «безграничную» тундру. Соединившись с рекой Хета, она превратится в реку Хатанга. Именно с таким названием река попадает в одноименный Хатангский залив, который является частью Ледовитого океана.
По пути посетим нежилой посёлок Каяк. 2014 году он был покинут людьми, превратившись в посёлок-призрак.
Обед ориентировочно в 13:00 — индивидуальный ланч-бокс, чай, кофе.
14:00 Обзорная экскурсия по посёлку Каяк.
19:00 Прибытие в посёлок Хатанга. Размещение в гостинице «Хатанга».
20:00 Ужин.
Экскурсия в этнографический музей. Вылет в Красноярск
10:00 Экскурсия в этнографический музей (по договоренности).
14:00 Вылет в Красноярск.
Проживание
В туре предусмотрено размещение:
- на базе «Котуй — дом тайменя» — 6 дней + 6 ночей;
- в гостинице «Мамонт» в п. Хатанга в двухместном номере «Стандарт» — 1 ночь.
Гости на базе проживают в отдельных деревянных домиках «Стандарт» и «Сьют».
За каждым домиком закреплён гид.
Минимальный размер группы — 6 гостей, максимальный – 12 гостей.
Варианты проживания
Котуй - дом тайменя «, размещение» Стандарт
«Стандарт» — домик с размещением 2-3-х гостей. Душ и туалет находятся в отдельном помещении на территории базы.
Возможно проживание с ребенком, для этого предусмотрена кровать на втором ярусе. Санузел находится в отдельном помещении.
Котуй - дом тайменя «, размещение» Сьют
«Сьют» — домик для 2-х гостей. Одна большая двуспальная кровать или две односпальных кровати на выбор. Душ и туалет в домике.
Гостиница «Мамонт»
Лучшая гостиница в п. Хатанга с новой обстановкой.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание:
- Питание 3-разовое:
- Передвижения:
- Другое:
- Что не входит
- Билеты из вашего города в п. Хатанга и обратно
- Личное снаряжение и защита от насекомых
- Спутниковая связь на базе
- Интернет на базе
- Питание в п. Хатанга в день вылета в Красноярск
- Страховка от несчастного случая
- Место начала и завершения?
- Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, село Хатанга
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи:
- индивидуальные лекарства. Помните, вы будете находиться достаточно далеко от населённых пунктов;
- туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка и т. д.);
- средство от комаров и мошки;
- крем после укусов. Не складывайте все баллончики с репеллентами в одном месте. В аэропортах к этому относятся достаточно строго и могут изъять их. Москиты активны до конца августа;
- фото- и видеоаппаратура с зарядным устройством (в лагере работает компактная электростанция).
Все вещи рекомендуем складывать в непромокаемую сумку Dry Bag, рюкзак или спортивную сумку с непромокаемым вкладышем – гермоупаковкой.
Гермоупаковка подбирается под размер сумки и должна быть немного большего её объёма. Это простое и надежное оборудование позволяет сохранить все взятые вещи совершенно чистыми и сухими, независимо от преодолённых километров и погодных условий.
Одежда и обувь:
- треккинговые ботинки или кроссовки — основная обувь на весь период в лагере и для треккинга;
- сапоги EVA для мокрой и прохладной погоды (по желанию);
- лёгкую, желательно непромокаемую обувь для лагеря;
- куртка ветро-влагозащитная (мембрана);
- штаны ветро-влагозащитные (мембрана);
- головной убор (шапка флис, бейсболка);
- флис куртка и штаны 100;
- футболки с коротким и длинным рукавом;
- сланцы, лёгкие тапочки для домика и бани;
- термобельё для сна;
- носки + сменные комплекты;
- антимоскитная сетка;
- бельё для бани (шапочка, плавки и т. д.).
Рекомендуем покупать нательное бельё, рубашки, штаны, перчатки и другую одежду с пропиткой Insect Shield (защита от насекомых).
Для передвижения в лодках:
- утеплённая непромокаемая одежда (возможно использование утеплённого белья под вейдерсы и непромокаемые рыболовные костюмы с утеплителем Thinsulate или Primaloft®);
- утеплённые непромокаемые перчатки;
- головной убор: бафф или ветрозащитную маску для тёплого времени и (или) ветрозащитную зимнюю балаклаву для холодного времени;
- очки или маску от попадания насекомых в глаза;
- сапоги обязательно!
Отнеситесь к выбору снаряжения внимательно. Не стесняйтесь задавать вопросы гидам и продавцам в специализированном магазине. Хорошее снаряжение принесёт вам только положительные эмоции, несмотря на любые сложные испытания.
Помните, что вдали от дома плохая экипировка может отразиться на всем коллективе туристов или рыбаков.
- Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
В стоимость тура авиабилеты не входят. Требуется бронирование через организатора тура на перелет Красноярск – Хатанга. Так как данный рейс является чартером и гости лагеря не найдут его в стандартном расписании.
Рейсовый самолёт летает по маршруту Норильск – Хатанга.
- Как проходит встреча?
Встреча проходит в аэропорту Хатанга. Вас обязательно встретят, соберут весь багаж и отвезут его к вертолёту. У вас будет немного времени, чтобы посетить магазин.
- Можно ли заказать дополнительные напитки заранее и привезти их в лагерь?
Мы поможем купить любые продукты и напитки для хорошего настроения и отдыха. Сообщите об этом заранее и мы закупим всё необходимое в г. Красноярск.
- Можно ли улететь по окончании тура на вертолёте?
Конечно, можно. И это будет в двух вариантах:
- Бесплатно можно улететь на вертолёте, который привезет новых гостей лагеря. Но в этом случае вам придётся ждать следующего рейса самолета, то есть — жить в Хатанге несколько дней.
- За дополнительную плату рано утром прилетает вертолёт и увозит гостей к самолёту Хатанга – Красноярск. Этот вопрос лучше обсудить до поездки.
- Есть ли на базе связь и сколько это стоит?
На базе есть спутниковая связь и интернет. Разговор по спутниковому телефону будет стоить примерно 70 рублей за одну минуту. Интернет – 2500 руб. с человека. Скорость позволяет отправлять/получать файлы, пользоваться соцсетями.
- Можно ли съесть одного, самого маленького тайменя?
Нет. Мы не изымаем тайменя. Вся рыба, здоровая или раненая должна быть отпущена в свою водную среду.
Мы проводим только взвешивание и только для крупных особей. Брать в руки и фотографировать тайменя необходимо только в воде или совсем близко к воде и только в перчатках!
Для еды есть другая рыба и её достаточно, что бы удовлетворить любой вкус.
- Какую ещё информацию о трансферах мне нужно знать?
Трансфер Хатанга – база Котуй:
- При нелётной погоде и невозможности вылета вертолёта размещение в гостинице или апартаментах оплачивается дополнительно.
- При условии нелётной погоды мы предоставим возможность совершить трансфер до базы на комфортабельном катере. В этом случае вся группа должна подтвердить свое согласие на эту услугу. Время трансфера до базы увеличится до 10 часов. Компенсация за отсутствие рейса вертолёта не предусмотрена.
Трансфер база Котуй – Хатанга:
- Возвращение в Хатангу на крытом катере в соответствии с программой.
- Вылет с базы возможен на вертолёте за дополнительную оплату. Услуга согласовывается заранее.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору