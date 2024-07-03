3 день

Треккинг на хризолитовое месторождение или лёгкий треккинг на гору «Взлётка»

09:00 Завтрак.

10:00 Треккинг на хризолитовое месторождение.

Треккинг средней сложности без тропы с небольшим набором высоты около 300 метров. Подъём крутой, но короткий, далее идём с небольшим набором высоты.

Первые несколько километров маршрута представляют собой разряженный лес и немного кустарника. Далее движение по плато около 6-7 км практически без растительности.

При подходе к месторождению нас ждёт короткий участок верхового болота.

14:00 Обед — индивидуальный ланч-бокс. В лагере геологов приготовим горячий чай и кофе.

Посетим лагерь геологов и далее выйдем на места поиска хризолитов, старые шурфы и воронки.

16:00 Выход на базу.

21:00 22:00 Ужин.

Альтернативная программа для тех, кто остался на базе — лёгкий треккинг на гору «Взлётка»:

11:00 Треккинг на гору «Взлётка».

Пять километров лёгкого трекинга с небольшим набором высоты. С вершины мы увидим необыкновенно красивые виды реки Котуй и окрестностей.

15:00 Обед на базе.

17:00 Водная прогулка на открытой лодке по реке Котуй.

20:00 Ужин.

Общая протяжённость маршрута в этот день — около 16 км.