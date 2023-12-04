1. Пеший маршрут имеет категорию 1А и будет проходить по болотистым и каменистым почвам - обувь необходимо иметь соответствующую. Нельзя(!) брать новую обувь. Нужно иметь достаточное количество специализированных носков для треккинга.

2. Водный маршрут имеет категорию 2 и будет проходить по небольшому количеству порогов 3 к. с. Это относительно простые пороги, однако, требования по безопасности нахождения на воде мы будем соблюдать в полной мере.

3. Если есть какие-то заболевания, которые могут хоть как-то повлиять на прохождение тура, необходимо сообщить о них до бронирования тура! Если у кого-то есть какие-то ограничения по пище, необходимо сообщить о них до бронирования тура!

4. Необходимо учесть, что у каждого будет еще около 6 кг. продуктов и 8 кг. общего снаряжения(включая палатки и катамараны в комплекте). Необходимо учесть это при комплектовании рюкзаков и оставить место на 25-30 литров и запас по весу на 14 кг. Не надо брать ничего лишнего. Все это придется нести 40 км. по пересеченной местности 2,5 дня с перепадом высот до 500 м.

5. Восхождения на горы Народная и Манарага будут зависеть от погодных условий. Если на Народную можно идти практически всегда, кроме сильно неблагоприятных условий, то восхождение на г. Манарага даже в небольшой дождь будет под вопросом.

6. Связь на маршруте будет только спутниковая и только экстренная.