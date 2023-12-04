Л Людмила Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!

А Андрей Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали много интересного по истории. Эта экскурсия была на голову выше других групповых экскурсий из моего опыта.