Авторский тур
11 дней
Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью
Республика Коми, Инта
28 июля
33 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
- ААндрей24 сентября 2023Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали много интересного по истории. Эта экскурсия была на голову выше других групповых экскурсий из моего опыта.
Забронируйте тур в Инте на 2024 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 33000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь